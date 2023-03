Zábavní park Mirakulum v Milovicích u středočeského Nymburku má za sebou deset let života. Loňský rok byl ve znamení kulatého výročí a za celou sezonu prošlo branami zhruba 280 tisíc návštěvníků. Majitel Mirakula Jiří Antoš (63 let) říká, že je to stav, který se vyrovnává předcovidovým statistkám. I proto může vládnout v Mirakulu spokojenost. Rozhodně to však neznamená, že se neobjeví další novinky a vylepšení celého dvanáctihektarového areálu.

Foto: mirakulum.cz

Pane Antoši, je měsíc do otevření další sezony v Mirakulu. Jak se máte, trošku pokašláváte, že?

Minulý víkend jsem byl na horách s vnoučatama, která začala lyžovat. Byla ve školičce a já jsem na ně u auta čekal v teniskách, což jsem trochu podcenil. Za půl hodiny se do mě od nohou dala zima, tak jsem se přezul, ale už mě to nakoplo. Jinak se ale mám dobře, mnohdy se totiž cítím na čtyřicet. Až se musím podívat do občanského průkazu, abych si uvědomil, že tomu tak není. Těch třiašedesát let si pořád nijak nepřipouštím.

Jiří AntošZdroj: mirakulum.cz

Ohlédněme se nejprve za loňským rokem. Kromě narozenin byl také ve znamení výrazné změny v sekci gastro, že?

To je pravda. Není to ale v tom, že by se změna týkala sortimentu či kvality. Já jsem od začátku neustále v parku něco doplňoval, ladil, prostě veškerou energii jsem dával do rozvoje parku. Nechtěl jsem se gastroprovozem zabývat. Abych si to zjednodušil a ulehčil, pronajal jsem tuto službu. A vloni uzrál čas a já jsem tuhle službu převedl pod sebe.

Co se vše změnilo?

Máme stále tři hlavní gastrozóny a více než desítku prodejních míst. To se nezměnilo. Změna je v organizaci přípravy a výdeje jídel a v organizaci personálu. Vedením gastra jsem pověřil Jana Raše, který se v této oblasti pohybuje celý život. Jen podotknu, že v Mirakulu je hodně oblíbená káva. Spolupracujeme s pražírnou kávy spolčnosti Yakima Coffee v nedaleké Benátecké Vrutici, která se nám stará zároveň i o všechny stroje na přípravu kávy.

Pojďme do současnosti. Blíží se otevření…

Park otvíráme ve čtvrtek 6. dubna, kdy mají děti velikonoční prázdniny. Dále pak bude v dubnu otevřeno o víkendech a od května každý den. Vstupné do parku je 320 korun na osobu, děti do 90 centimetrů mají vstup zdarma. Veškeré atrakce v parku, kromě nabídky sousedního Tankodromu, jsou zahrnuty v ceně.

Připravili jste nějaké novinky, změny?

Jak jsem řekl, areál neustále vylepšujeme, ladíme. Každý se mě ptá na nové atrakce, ale provoz Mirakula není jen o atrakcích, ale o vzájemné propojenosti všech částí, tady musí fungovat opravdu všechno. Zázemí, toalety, občerstvení a pochopitelně i ty atrakce. Velkou pozornost klademe na zóny pro nejmenší děti, a to zejména z hlediska bezpečnosti. Důležitý je pro nás komfort pro rodiče Jak nám počasí dovolilo a dovoluje, neustále pracujeme na údržbě parku, vše kontrolujeme, opravujeme, natíráme. Hodně jsme zasáhli do zeleně, která stárne, je potřeba ji ošetřovat, prostřihávat, obměňovat.

Zdroj: mirakulum.cz

A ty atrakce?

Ale to víte, že něco nabídneme. Nemohu ale slíbit, že při otevření bude plně dokončena novinka Vertiko. To je třicet metrů dlouhý a pět metrů vysoký prvek, dělený na dvě části, jsou tam prolézačky, skluzavky a končí to dvanáctimetrovou věží. Vertiko najdou návštěvníci v části nazvané Pigy. Novinkou bude v průběhu sezony i doplnění dětského autoparku s farmou. V autoparku se objeví hasičský dispečink, benzinová pumpa, automyčka a mnoho dalšího. A novinkou bude i část zvaná Lom. A abych nezapomněl, pro velký úspěch máme další velké houpačky!

Velkou pozornost poutal amfiteátr s různými představeními.

To bude samozřejmě pokračovat o víkendech a o prázdninách. Už jsme domluveni s akrobatickou skupinou Flyingboys z Kolína, která je hodně oblíbená. Vypadá to, že pro nás budou mít připravená dvě představení. Představení se líbí nejen dětem a pánům klukům, ale i maminkám, vždyť to jsou mladí, sympatičtí akrobaté. Ale těch různých představení tady bude spousta. Z akcí mohu zmínit Čtyřlístek v Mirakulu od 15. do 30. července. Všechny akce a programy naleznete na našich webových stránkách www.mirakulum.cz.

Zdroj: mirakulum.cz

Nemáte tam nějakou perličku, kterou jste ještě nikde příliš neříkal?

Vloni jsem se svým manažerským týmem vyrazil na veletrh zábavních parků do Londýna. Navštívili jsme dva parky v blízkosti Manchesteru a jeden v Londýně. Musím říci, že nás hřálo u srdce, když jsme tamní parky porovnávali s Mirakulem. Vůbec se nemáme za co stydět! Dokonce, když jsem se potkal s ředitelem londýnského parku a navzájem jsme poznali, co oni a my máme, tak jsme se objali a chválili jsme se navzájem. To byly opravdu příjemné chvilky.

Otevření už jedenácté sezony je za dveřmi, těšíte se?

To je otázka! Kdybych se netěšil, tak to nedělám. Samozřejmě, že se těším. Jakmile otevřeme a já uvidím frontu u pokladny, bude mi jasné, že je vše tak, jak má být. A že tuhle práci neděláme u nás zbytečně. Máme za sebou deset let parádní jízdy. Těším se, jak to pofrčí dál…

Byla vloni nějaká atrakce, kde jste si uvědomil, že dosud u ní bylo méně lidí a najednou je tu fronta a přeplněno?

Mě tyto věci nijak moc nepřekvapují. Mám poměrně velké zkušenosti – čtyři děti, pět vnoučat, šesté na cestě. Takže tohle mi v přemýšlení hodně pomohlo. Navíc jsme ve chvíli, když jsme se rozhodovali, že budeme park stavět, s manželkou objezdili hodně parků v Německu a načerpali tam zkušenosti. Takže nějaké velké překvapení jsem rozhodně nezažil. Já jsem spokojený, když je otevřeno a lidé jsou spokojení. Malí i velcí.

Mirakulu je deset let, vám třiašedesát. Zkuste předvídat, jak to tady bude vypadat za dalších deset let. Vám bude lehce přes sedmdesát…

Vize jsou, ale při těch vizích si právě občas musím vytáhnout ten občanský průkaz a podívat se na datum narození. Rozhodně vize s parkem mám. Vylepšujeme parkování a máme dost pozemků, kde můžeme budovat. V myšlenkách mám nějaké vodní atrakce, ne tak rozsáhlé jako je vodní svět, ale něco menšího. A v mysli mám jeden velký projekt, ale ten vám zatím neprozradím. S přibývajícími roky se snažím o to, a pomalu se mi to daří, aby nebyl provoz na mě závislý. Stavím profesionální management, který park řídí, a musím říci, že dobře. Moje osoba tam, samozřejmě, zatím figuruje. I proto si povídáte se mnou. Jsem stále nositel vizí a právě vize jsou tím hlavním, čemu se chci věnovat. Prostě člověk se cítí jinak, než mu ve skutečnosti je. Naštěstí si to uvědomuji.

Zdroj: mirakulum.cz

Když máte teplé boty, je to ale lepší.

To máte pravdu. Už ale takovou blbost neudělám, abych křepčil na horách v teniskách!

Máte děti, rýsuje se u některého z nich, že by jednou park po vás převzalo?

Mám čtyři děti, park nemohu dát jen jednomu! I proto právě chystám onen profesionální management, aby se z nich vytvořilo řízení. Dětem se tu líbí, vidí, že je to smysluplný projekt, který funguje. Jistě v tom vnímají i budoucnost a třeba jednou vytvoří něco, jako správní radu. Uvidíme, čas ukáže.

Abychom nezapomenuli na manželku…

Nemohu říci, že by se moje žena podílela na Mirakulu, ale vždycky mi věřila a podporovala. Ona není typ na podnikání, i když jeden čas měla v Turnově prodejnu s nábytkem. Je pro mě prvním konzultantem a zázemím pro celou naši rodinu.

Takže se vlastně ale na úspěchu Mirakula svým způsobem docela podílí.

To máte pravdu. Mám v tomto štěstí…