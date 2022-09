Přezdívka Cattani odkazující na neústupného komisaře z legendárního italského seriálu mu sedí jako ulitá. Bývalý nekompromisní státní zástupce, policejní plukovník a senátor, nestraník JUDr. Miroslav Antl, teď za hnutí ANO 2011 kandiduje do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 70 Ostrava-město. A my pokračujeme v předchozích rozhovorech:

Miroslav Antl | Foto: ANO 2011

Co říkáte výsledkům 1. kola, kdy jste nakonec skončil druhý o takřka tisíc hlasů za kandidátem SPOLU Ing. Zdeňkem Nytrou:

Především moc děkuji občanům, kteří mi dali svůj hlas v 1. kole, za jejich výraznou podporu v tak silné konkurenci ostatních kandidátů. Velmi si toho vážím!

Jak vidíte své šance ve 2. kole?

Druhé kolo je vždycky jiné, nevyzpytatelné a podstatně těžší. Lidé zpravidla 2. kolo vynechávají, protože je Senát či kandidáti nezajímají, nebo ten „jejich“ neuspěl a jiného nechtějí. Anebo mají už politiky plné zuby, což chápu. Já jsem při minulých volbách sice vyhrál v 1. kole, ale ve 2. kole přišli volit hlavně dobře organizovaní voliči dnešního uskupení SPOLU a dalších stran. Takže jsem neuspěl. Nechci tedy kalkulovat, ale naplno pracovat.

Dá se předpokládat vítězství ANO i v senátních volbách?

V 1. kole kandidáti ANO vesměs uspěli, což je výborný výsledek. Ale tak tomu bylo i v předcházejících volbách, kdy se pak ve 2. kole ostatní spojili proti ANO, a do Senátu se dostalo jen pár kandidátů. Proto je třeba znovu zdůraznit úlohu Senátu a nutnost posílit opozici v této horní komoře. V Senátu je aktuálně pouze 11 opozičních senátorů proti 70, kteří podporují a legislativně prosazují politiku této vlády. Takže hlasují stejně jako poslanci a Senát tak neplní svoje zásadní poslání, tj. být skutečnou ústavní pojistkou demokracie, „opravářem“ zákonů a jejich novel apod. Proto v této sestavě naléhavě potřebuje navýšit počet senátorů z opozice. To si lidé příliš neuvědomují, ostatně jim to ani nikdo nevysvětluje.

Co Vás čeká v nejbližších dnech?

Budeme v Ostravě mezi lidmi a krom povinných mediálních soubojů se Zdeňkem Nytrou upozorňovat občany na rozhodující 2. kolo a prosit je o jejich podporu. Samozřejmě projednávám osobní podporu vítězného pana primátora a dalších, včetně úspěšných starostů městských částí. Pan hejtman mne podporuje od samotného začátku a jsme dohodnuti na další spolupráci. Pokud bych se stal senátorem, byla by naše úzká součinnost nepochybně přínosná pro Ostravu a celý region, neboť si s těmito výraznými osobnostmi rozumíme názorově i lidsky, a jsme v přátelském kontaktu.

Proč by lidé měli zvolit právě vás?

Mám spoustu životních zkušeností, pestrou právnickou i učitelskou praxi (více než 30 let přednáším trestní právo na různých univerzitách), v Senátu jsem za 12 let svého působení prosadil řadu změn zákonů ve prospěch slušných občanů. Vždy jsem naplno pracoval pro občany a byl mezi lidmi, pravidelně, takřka každý víkend, jsem se zúčastňoval různých akcí sportovních, hasičských (SDH), kulturních, dětských soutěží atd. Každoročně jich bylo kolem stovky. Mnoho akcí jsem finančně podpořil ze svého Fondu pro rozvoj regionu, v čemž bych rád pokračoval i tady v Ostravě. V Senátu jsem (i jako předseda Ústavně-právního výboru) vystupoval vždy věcně, když jsem na příkladech ze své praxe vysvětloval své názory a případné návrhy při projednávání konkrétních zákonů a jejich novel. A zejména jsem prosazoval zájmy a potřeby slušných občanů nejen v Parlamentu, ale i v ústředních orgánech. Chci pracovat pro občany a být mezi nimi – právě v Ostravě, která se mi velmi líbí, a kde jsem se narodil.

Více informací o mně najdete v mém životopise na www.miroslavantl.cz

Zadavatel: ANO 2011

Zpracovatel: Aneta Fukalová