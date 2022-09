Přezdívka Cattani odkazující na neústupného komisaře z legendárního italského seriálu mu sedí jako ulitá. Bývalý nekompromisní státní zástupce Miroslav Antl teď za hnutí ANO 2011 kandiduje do Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl | Foto: ANO 2011

První otázka logicky zní: Proč?

Využil jsem nabídky vedení hnutí ANO, neboť ani já se už nemohu dívat na to, kam nás současná vláda vede, kam se naše republika řítí, a jak jsou naši občané doslova ožebračováni, když vláda není schopna včas reagovat na jasné signály výrazného zhoršování naší životní situace, o prevenci nemluvě. V Senátu prakticky neexistuje silnější opozice, proto tato komora nemůže plnit své zásadní poslání ústavní pojistky demokracie a úlohu tzv. „opraváře zákonů“. ANO je nepochybně nejsilnějším opozičním subjektem, který v případě úspěchu ve volbách může tyto zásadní funkce Senátu navrátit.

Z jakého důvodu jste se rozhodl zrovna pro Ostravu? Je vám něčím blízká?

Narodil jsem se v Ostravě-Vítkovicích, na Ostravsku mám kamarády, s nimiž jsem v kontaktu, navíc Ostrava je vskutku krásné město, které se neuvěřitelně rychle mění. Je skvělým místem pro bydlení, vzdělání i sport. Chci se sem vrátit, žít tu a pracovat pro Ostravu a její občany. Dalším důvodem jsou zdejší výrazné osobnosti, zejména primátor Tomáš Macura a hejtman Ivo Vondrák, jichž si velmi vážím. Právě oni dokázali rychle řešit krizové situace, kterých bude přibývat.

Proč by lidé měli zvolit právě vás?

Mám spoustu životních zkušeností, pestrou právnickou i učitelskou praxi (více než 30 let přednáším trestní právo na různých univerzitách), v Senátu jsem za 12 let svého působení prosadil řadu změn zákonů ve prospěch slušných občanů. Vždy jsem naplno pracoval pro občany. Více informací o mně najdete v mém životopise na www.miroslavantl.cz.

Jak jsem již zmínil výše – aby měl Senát skutečně význam a plnil svoji ústavní roli, musí tam být většina opozičních senátorů. Logickou volbou je ANO.

Jak vypadala vaše předchozí senátorská práce?

Dvanáct let jsem se takřka každý víkend zúčastňoval různých akcí sportovních, hasičských (SDH), kulturních, dětských soutěží atd. Každoročně jich bylo kolem stovky. Mnoho akcí jsem finančně podpořil ze svého Fondu.

V Senátu jsem vystupoval věcně, a coby bývalý státní zástupce jsem pro vysvětlení podstaty návrhu zákona či jeho novely argumentoval konkrétními případy ze své praxe. Návrhy v neprospěch slušných lidí jsem doporučoval změnit či zamítnout. Z mnoha mých návrhů lze uvést zpřísnění trestů za nejzávažnější násilné, mravnostní a drogové zločiny v novém trestním zákoníku, pozměňovací návrhy ve prospěch hasičů, policistů a dalších ozbrojených složek státu, u Ústavního soudu ČR jsme pracujícím důchodcům vrátili možnost odpočtu na vyživované osoby, Ústavu České republiky jsme doplnili o možnou obranu sebe a svých blízkých se zbraní v ruce atd.

V regionu jsem se zasadil o zachování rychnovské nemocnice a o její modernizaci, odvrátil jsem zrušení malých místních policejních oddělení, přispěl jsem k výstavbě silnic a prospěšných budov. A stejně tak se chci zasazovat o potřeby občanů Ostravy.

V roce 2008 jste založil Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu. K čemu slouží?

Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu jsme založili pro finanční podporu dobrovolných hasičů a spolků zaměřených na výchovu, vzdělávání a sportovní aktivity dětí a mládeže. Ze svého Fondu jsem během svého senátního působení rozdal statisíce korun. A v tom chci pokračovat i tady, v Ostravě.

Jak byste chtěl přispět k prosazení potřeb regionu v centrální politice?

Stejně jako předtím, tj. znát potřeby regionu, být mezi lidmi a rozumět jejich problémům, být v úzkém kontaktu s primátorem a hejtmanem a spolupracovat s nimi při prosazování regionálních zájmů, hlasitě v Praze o regionu mluvit, osobně jednat s ministry, jejich náměstky a jinými o pomoci pro region, tedy: tzv. v Praze důrazně a důsledně „lobovat“ za Ostravu a její občany, neboť v ústředních orgánech v Praze mám spoustu prospěšných kontaktů. A pokud by se mi podařil návrat do Senátu, vzájemná úzká součinnost s primátorem a hejtmanem by regionu mohla jen prospět.

S čím vstupujete do volební kampaně?

Jako bývalý státní zástupce zaměřený na vyšetřování vražd a nejzávažnějších násilných a drogových trestných činů, včetně organizovaného zločinu, ale i jako bývalý policejní ředitel či bezpečnostní ředitel telekomunikační firmy jsem vždy prosazoval své životní motto: SPRAVEDLNOST, BEZPEČNOST, POŘÁDEK! A to i v Senátu a v senátním obvodu. S tím souvisejí další mé priority, jako je hájení práv občanů a sociální spravedlnost, dostupná (mnohdy bezplatná) právní pomoc občanům ve svízelné životní situaci. Aktuální a pro mne zásadní je boj za cenově dostupné energie, ale i řešení bytové problematiky, rozvoj městské nemocnice aj., to vše samozřejmě v úzké součinnosti s primátorem a hejtmanem.

