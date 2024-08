SOCDEM má na prvním místě člověka. Chceme kvalitní život a občanskou vybavenost ve všech obcích a městech Středočeského kraje.

Proč kandidujete do zastupitelstva?

Kandidovat do zastupitelstva kraje jsem se rozhodl hned z několika důvodů. Jako cyklistovi a milovníkovi horských túr je mi blízká příroda a její ochrana. Jedním velkým problémem současné doby je voda. Proto je potřeba aplikovat zadržování vody v krajině. V SOCDEM tuto problematiku otevíráme. Řešení jsou, ale je třeba je uplatňovat.

Dalším významným impulsem pro moji kandidaturu bylo zlepšit postavení i život v okrajových částech Středočeského kraje, a především pak udržet mladé lidi i v těchto lokalitách. Je potřeba vytvořit podmínky pro mladé rodiny, aby se jim dobře v našem kraji žilo. Těmi klíčovými podmínkami jsou zdravotní péče, dostatek míst ve školkách, ale i rozvinutá infrastruktura. Jsou to základní věci, na kterých můžeme stavět a rozvíjet náš kraj, aby všichni obyvatelé středních Čech byli na svůj kraj hrdí. Otevírat témata, která jsou pro kraj zásadní a být iniciativní, aby přišla změna, to je můj cíl.

Proč zrovna za SOCDEM?

SOCDEM má na prvním místě člověka. Dalo by se říct, že nová generace sociálních demokratů přichází s myšlenkami, které se vrací k základu Sociální demokracie a staví na atributech, kterých si vážím a jsou mi blízké.

Jaká z priorit volebního programu SOCDEM je Vám nejblíže?

Náš volební program, s kterým jdeme do podzimních voleb, cílí na konkrétní problémy, se kterými se v kraji potýkáme. Známe náš kraj a víme, kde je potřeba přidat. Pro mě, jak už jsem uvedl, je důležitá podpora okrajových částí středních Čech. S tím právě souvisí zajištění místa ve školce pro každé dítě. Pro rodiče by to znamenalo, že by nemuseli vozit děti mimo bydliště a ušetřili by čas i obavu, zda se letos právě jejich dítě dostane do školky. Ale jak už jsem říkal, naše témata definují aktuální i dlouhodobé nedostatky v kraji, a proto není lehké jednu prioritu upřednostnit před jinou.

Pokud mohu, rád bych uvedl ještě jednu prioritu, která souvisí, i když nepřímo se zdravím obyvatel kraje a tou je ekologická likvidace eternitových střech. Ekologická likvidace nebezpečného azbestu má svůj proces a stojí peníze. S tím chceme pomoci, a proto přicházíme s řešením v podobě čerpání grantů z fondu na bezpečnou likvidaci těchto eternitových střech. Zdraví máme jen jedno, tak chraňme sebe i blízké.

Co pro Vás znamená Středočeský kraj?

Střední Čechy jsou úžasnou ukázkou rozmanitosti přírody s klidným životem v obcích a městech v dosahu metropole. Byl bych rád, kdyby to tak zůstalo, ale aby se nám dobře žilo, je potřeba na tom pracovat. Osobně mám pro aktivní odpočinek nejraději u nás Brdy.

Co byste vzkázal voličům do podzimních voleb?

Voličům bych vzkázal, ať určitě přijdou k podzimním volbám. Do dalších let můžou rozhodnout, jak bude vypadat jejich kraj, jak se jim bude žít a teď je šance na změnu. Se SOCDEM si právě změnu a zaměření na priority, které kraj trápí, chceme vzít za své.

