Místo kasáren bude na Slovanech nová čtvrť

Komerční sdělení

Kasárna Slovany v Plzni se během 15 let promění v moderní městskou čtvrť pro zhruba 10 tisíc lidí, vzniknou v ní více než 3 tisíce bytů, kanceláře, obchody, park i školka, do lokality půjde ze strany soukromého investora v nejbližších letech kolem 15 miliard korun. První domy vedoucí k oživení třicetihektarové zóny se začnou stavět do dvou let.

Představení nové čtvrti. Zleva: radní města Plzně Světlana Budková, první náměstek primátora Pavel Bosák, primátor Roman Zarzycký, místopředseda představenstva APB – PLZEŇ, a. s., Petr Březina a hlavní architekt projektu Pavel Joba. | Foto: Martin Pecuch