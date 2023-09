Necelý měsíc zbývá do začátku největší letošní kynologické akce v České republice - Mistrovství světa v agility 2023 v Liberci. Šampionát nejlepších týmů zemí z několika kontinentů vypukne už 4. října v liberecké Home Credit aréně. Na start se postaví šampioni z 43 zemí, vyloučeni jsou závodníci z Ruska a Běloruska.

To nejlepší z agility předvede 662 závodníků, kteří budou měřit síly v nabitém programu po dobu pěti dnů, od středy 4. října do neděle 8. října 2023. Program každého dne bude mimořádně náročný a soutěž budou závodníci až do pozdních večerních hodin. Nebudou mezi nimi chybět ani čeští reprezentanti, kteří nastoupí v silné sestavě a patří mezi favority mistrovství světa.

„Stabilně se naši reprezentanti drží v soutěžích na stupních vítězů, a tak jsou očekávání vysoká. Navíc bude pro naše závodníky šampionát ojedinělý v podpoře domácího publika a konání v domácím prostředí,“ podotkla ředitelka závodu Michaela Bakrlíková.

Letošní ročník je navíc mimořádný tím, že se vůbec poprvé v historii světového šampionátu odehraje ve více výškových kategoriích – (SMALL – pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm; MEDIUM – pro psy měřící v kohoutku od 35 cm do 43 cm; INTERMEDIATE – pro psy měřící v kohoutku nejméně 43 cm, ale méně než 48 cm; LARGE – pro psy měřící v kohoutku více než 48 cm). Náročný proto bude nejenom pro samotné závodníky, ale i pro zkušené rozhodčí. Na ploše se objeví hned čtyři sudí.

Z Německa přijede hodnotit Alex Beitl, který se věnuje agility již od roku 1994 a rozhodčím je od roku 2005. Několikrát se mistrovství světa FCI zúčastnil jako teamleader německé reprezentace a nyní jej čeká úloha posuzovatele.

První zástupce České republiky bude Karel Havlíček, který v soutěžích agility závodí i posuzuje. Za svoji kariéru sudího již posbíral zkušenosti například na kvalifikačních soutěžích na mnohé šampionáty a posuzoval po celé Evropě, od České republiky, před Německo, Dánsko, Belgii, Finsko, Rakousko, Estonsko a další země.

Pomyslný rozhodcovský dres oblékne na libereckém mistrovství světa i finský sudí Anders Virtanen, který je věrný agility sportu již od roku 1989. Věnuje se trenérství, soutěžení i rozhodování. Mezinárodním rozhodčím agility se stal v roce 1995 a dosud posuzoval v 19 zemích. Kromě posuzování se věnuje vlastnímu agility Klubu a také práci pro Finský klub agility.

Do čtveřice rozhodčích letošního šampionátu patří i druhá zástupkyně pořádajícího Česka, Petra Vyplelová. Vášni pro agility propadla již v roce 2003, o patnáct let později se stala rozhodčí a od roku 2021 pak i mezinárodní rozhodčí.

Fanoušci lístky ještě seženou

Pořadatelé Mistrovství světa v agility 2023 v Liberci očekávají příjezd tisíců fanoušků z mnoha zemí, o čemž svědčí i velký zájem o ubytovací kapacity a především vstupenky. I ty ale kvapem mizí, a to ať jednodenní nebo permanentky na celý šampionát. Pořídit je ale stále fanoušci mohou prostřednictvím online předprodejů.

„Po soutěžích na špičkové úrovni je velký zájem, zejména po nucené covidové přestávce. Očekáváme, že dorazí nejméně tři tisíce fanoušků, a to domácích i zahraničních, kteří v Liberci pobudou i celý týden. Další tisíce návštěvníků přijedou na víkend či kratší pobyty,“ uvedl Pavel Jakubec, výkonný ředitel organizačního výboru pro produkci a marketing MS Agility 2023.

Pořadatelství mistrovství světa vyjde přibližně na 10 milionů korun. Očekávaný přínos pro Liberec a blízké okolí se ale bude podle předpokladů organizátorů pohybovat okolo 45 milionů korun, z nichž největší část tvoří ubytování a stravování. Hlavními partnery akce jsou město Liberec a Liberecký kraj.

„Velmi si vážíme podpory z Libereckého kraje a města Liberec. Jsem moc rád, že můžeme tuto mezinárodní akci uspořádat právě v Liberci, ve městě sportu,“ dodal Jakubec.

Mistrovství světa FCI agility 2023 Liberec

4. - 8. 10. 2023

www.agility2023.cz

Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz a www.ticketmaster.cz



O agility:

Agility je psí sport, při kterém pes podle pokynů psovoda překonává sérii překážek. Některé překážky jsou skokové – jednoduché, dvojité, skok daleký, kruh; některé přebíhací – kladina, áčko, houpačka; jiné probíhací – slalom, pevný tunel.



Na závodech jsou parkury dlouhé 15 – 22 překážek od 100 do 220 metrů, pes všechny překážky překonává dobrovolně, nemá na sobě ani vodítko, ani obojek. Agility může dělat každý pes s průkazem původu i kříženci všech velikostí a tvarů za předpokladu, že je zdravý a nemá nijak omezený pohyb. Světový šampionát je ovšem určen pouze pro psy s průkazem původu.