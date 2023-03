Taky vás občas trápí podobné myšlenky a musíte pak vyrazit a hledat, co by mohlo vaše touhy naplnit?

LUNA - designové světlo od DESIGNLOOKSTUDIO/HEFAISTOS | Foto: Martin Gogela

Úspěšné pátrání po designových kouscích, nemusí být až tak složité. Když se ve dnech od 30. března do 2. dubna 2023 vypravíte na jarní veletrh o bydlení FOR INTERIOR a zamíříte do pavilonu DESIGN SHAKER, určitě najdete minimálně jeden designový kousek, který vás uchvátí.

Pokud například toužíte po unikátním světle do svého interiéru (nebo i někam jinam), stojí za to najít stánek, kde svítí LUNA. Světlo z taktovky Lubomíra Dobrovolného, designéra a kováře z DESIGNLOOKSTUDIO – nově vznikající designové sekce kovářství HEFAISTOS. Překvapí vás, jaký má světlo LUNA původ. Stačí, abyste se Lubomíra zeptali a budete se divit, z čeho se dá tak krásné a luxusní světlo vytvořit. Těm, kteří rádi šetří přírodu se navíc zvedne nálada.

Věci, které máme doma by neměly být nuda

„Když navrhuji, chci aby to mělo i nějaký další smysl. Aby to nebyla jen věc, která plní svůj účel, ale lidi i dlouho bavila. Aby tam byla i jakási hravost a nadsázka. Třeba jako u lampičky LUXA, kterou jsem navrhoval za použití luxferů a jako připomínku starých televizek. Zapíná se poplácáním, tak jako se dříve bouchalo na televizi, když správně nefungovala. Nebo, aby to byl mimo účelný předmět i umělecký solitér a člověk se na tu věc rád díval i jen tak“ říká Lubomír Dobrovolný a vzápětí dodává, že ho nesmírně baví a ovlivňuje filozofie upcyclingu. Přesně tomuto principu odpovídá i světlo LUNA. Designové poklady rodící se v DESIGNLOOKSTUDIU se drží ještě dalšího neodmyslitelného principu. Uhádnete jakého?

Zdroj: Martin Gogela

Dobrý design se bez precizního řemesla neobejde

Mít skvělý nápad nestačí. K čemu je nám doma hezký designový kousek, který nás otravuje svým nedokonalým provedením a nefunkčností? Řemeslo je základ. Precizní a promyšlené zpracování, zvedá hodnotu takového předmětu. To se vlastně týká všeho, co kolem sebe máme. Ať už je to kuchyňský nůž, světlo nebo celý interiér.

Když designér umí i řemeslo, je to výhra pro obě strany. Vznikají pak díla, která skutečně skvěle slouží, baví a proměňují se v rodinné poklady. DESIGNLOOKSTUDIO uvádí v život designové a umělecké poklady, které Lubomír Dobrovolný navrhuje a realizuje společně s týmem dalších umělců a zručných kovářů firmy HEFAISTOS. Přes 30 let zkušeností práce se žhnoucím kovem zaručuje precizní zpracování až do nejmenšího detailu.

Pokud se tedy vydáte hledat pěkný designový kousek, zastavte se tento víkend 30.3. – 2.4.2023 za Lubomírem Dobrovolným z DESIGNLOOKSTUDIA do stánku na FOR INTERIOR v pavilonu DESIGN SHAKER. Najdete tam cestu k nápaditému designu a vaše touhy se stanou realitou.

Kdyby vám teď o víkendu nevyšel čas, spojení na DESIGNLOOKSTUDIO najdete na www.hefaistospraha.cz

Zdroj: Martin Gogela