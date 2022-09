Výroba je automatizovaná srovnatelně jako v Japonsku. Bohaté zaměstnanecké benefity, nejnovější trendy ve výrobních technologiích a práce i pro absolventy, přesně to nabízí společnost Mitsubishi Electric Automotive Czech ve Slaném. V současné době se firma rozšiřuje a hledá do svých řad nové zaměstnance.

Foto: MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

Slaný - Mitsubishi Electric ve Slaném, nedaleko středočeského Kladna, vyrábí komponenty do automobilů. „Jsou to dvě oblasti, a to řídicí systém automobilu a podpora pohonné jednotky automobilu. Jedná se o posilovače, alternátory, startéry a integrované starter generátory, což je náš nový produkt. Vyrábíme řádově miliony kusů ročně a dodáváme je do několika velkých evropských automobilek,“ popisuje ředitel výroby společnosti Dalimil Bartoň.

I v Mitsubishi je v současné době velká poptávka po zaměstnancích, a to i přesto, že firmu netrápí vysoká fluktuace, naopak, mají zde již plno významných pracovních výročí, protože jsou na českém trhu již 22 let. Před nedávnem zde postavili dvě nové výrobní haly, v nichž se pomalu začíná pracovat, a právě sem je potřeba řada nových lidí.

Paní Schmiedová a pan Bartoň.Zdroj: Zuzana Kodrlová Zelenková

Sedm set zaměstnanců

Práce v místním závodě je nejen velmi zajímavá, ale z velké části také automatizovaná. Automatizace dokonce dosáhla takového standardu, jaký mají v mateřské firmě Mitsubishi Electric v Japonsku. Aktuálně ve Slaném společnost zaměstnává téměř sedm stovek pracovníků různých národností, kromě Čechů jsou to lidé z Japonska, Ukrajiny, ze Slovenska, Polska, Běloruska, či z Gruzie. Firmě také pomohl jarní příchod „uprchlíků“ z Ukrajiny.

„Ukrajinci v našem závodě velmi úspěšně pracovali již předtím, my si jich moc vážíme, jsou to lidé velmi pracovití, skvělí, máme k sobě i kulturně blízko. V první vlně příchodu lidí z Ukrajiny jsme jich nabrali přibližně 30. Někteří se museli vrátit, některým se práce neosvědčila, ale celá řada nám jich tu zůstala,“ popsala administrativní ředitelka společnosti Jitka Schmiedová.

Zdroj: MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

Práce i pro absolventy

Mitsubishi do svých řad přivítá například výrobní inženýry, operátory výroby, techniky výroby i kvality a další pracovníky. Ne všichni zájemci musí mít bohaté zkušenosti, může se jednat i o čerstvé absolventy. Firma si je totiž umí dobře zaškolit. Vedle mzdy pak nabízí mnoho zajímavých benefitů, jako třeba třináctý plat, stokorunové stravenky, stravování ve firemních kantýnách, Cafeterii a dokáže přispívat i na dopravu do zaměstnání. Existuje ale celá řada profesí, které se shání velmi špatně.

„Z volných pozic, které jsou těžko k mání, a o které neustále usilujeme a soutěžíme o ně s řadou firem, to jsou technici výrobních technologií, technici pro oblast řízení kvality, anebo výrobní inženýři. Jedná se o pozice, které jsou úzkoprofilové a mají svá specifika, i generační, protože se do nich nechce zejména mladší generaci,“ komentuje Jitka Schmiedová s tím, že je zároveň velmi složité sehnat kvalitní seniorní účetní, naopak lépe se daří třeba na pozici výkonné asistentky.



Mitsubishi v současné době také bojuje se zdražováním, které přináší vysoká inflace i energetické společnosti. Díky rezervám a silnému zázemí se však firmě daří složitou dobu ustát. Uvědomují si tu však, že situace tíživě doléhá i na zaměstnance a ze všech sil se je snaží podporovat.

Autor: Zuzana Kodrlová Zelenková