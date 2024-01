Veselé dětské písničky rozléhající se z reproduktoru silničářským dvorem, kterému dominoval kopec sněhu na bobování, přivítal jako každý rok v lednu stovky dětí v chrudimském sídle Správy a údržby silnic Pardubického kraje. S rekordní účastí malých návštěvníků se tady konal už třináctý ročník oblíbené akce Mladí cestáři.

Foto: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Přestože kvůli klimatickým podmínkám chrudimští silničáři celou noc plnili úkoly na komunikacích svého cestmistrovství, už od rána se věnovali dětem z mateřinek. Těch jim autobusy navozily rekordních 460. „Na tuto akci, která se koná jednou za rok, se vždycky těšíme, naši chlapi dokonce sami vymýšlejí, co bychom ještě mohli vylepšit. Měli jsme připravené i náhradní varianty, kdyby nám počasí nedovolilo se této akci věnovat, ale nakonec se to podařilo, chlapi byli ještě ve dvě ráno venku, teď už jsou tady oni i sypače a můžou se věnovat dětem,“ popsal úsilí, které letošnímu ročníku museli všichni v Chrudimi věnovat, vedoucí cestmistrovství Jiří Mašík.

Zdroj: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Hlahol dětí se ozýval snad ze všech koutů areálu. Ať už to bylo u kopce na bobování, kde stála dlouhá fronta kluků a holek, u náklaďáků, ve kterých si všichni chtěli vyzkoušet velké volanty, páčky a samozřejmě klaksony nebo v hale s obří horou posypové soli. Obzvlášť živo pak bylo ve zdejší jídelně, kde děti prokřehlé mrazem dostaly čaj, svačinku a na oplátku silničářům malovaly obrázky. „Pro děti je tahle akce velice atraktivní. Můžou si zatroubit, zatočit volantem, jsou z toho nadšené. V mnoha z nich to probudí touhu se tomu věnovat, až budou velcí. Sám si pamatuji, když jsem byl kluk a dostal jsem se do popelářského auta, hned jsem chtěl být popelářem,“ prozradil s úsměvem náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš, který i letos sám vyzkoušel, jak dobře je připravený bobovací kopec.

Zdroj: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zdroj: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Nadšené nebyly v chrudimském cestmistrovství jenom děti, velice dobrou odezvu mají Mladí cestáři i u jejich učitelek. Ty už dlouho dopředu zjišťují, kdy se akce koná a zda se mohou s dětmi zúčastnit. „Užíváme si to úplně úžasně, je to skvělé, děti jsou nadšené,“ prozradila jedna z nich, paní učitelka Míša z Mateřské školy Na Valech Chrudim. „Málokdy mohou mít děti takový zážitek, takže my jsme nadšení. A přestože jsme dnes přišli s menšími dětmi, byla jsem překvapená, že už některé z nich znají i dopravní značky, tak ty tady můžeme taky potrénovat.“ Její kolegyně Gabriela ze stejné mateřinky potvrdila, že akci si užívají děti i jejich doprovod: „Chodíme sem každý rok, silničáři pro nás vždycky připraví krásný den. Děti jsou spokojené a my také. Je skvělé, že tady vidí v reálu to, co znají zatím jenom z počítačů.“



Zdroj: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Do areálu chrudimského cestmistrovství dorazil i ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Tomu se Mladí cestáři líbí zejména proto, že představují malým dětem činnost silničářů. Podle něj ale nemusí zůstat jen u těch nejmenších. „Přemýšlím o tom, že to budeme realizovat i pro základní školy a střední školy, aby žáci a studenti věděli a měli co nejvíc informací o tom, co děláme, a kam mohou třeba směřovat svoje budoucí kroky,“ uvedl ředitel silničářů Zdeněk Vašák. Podle něj by se podobné akce mohly konat i na dalších cestmistrovstvích Správy a údržby silnic Pardubického kraje. „Jde o to, aby se i v jiných městech mohli žáci podívat, s jakými stroji pracujeme a víc se seznámili s naší činností. Jednak budou při cestách po krajských silnicích vědět, kdo se o ně stará a jaké úsilí nás to stojí, potom je také možnost, že se jim naše práce bude líbit a budou k ní směřovat v rámci svojí profesní kariéry.“