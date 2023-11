Proměny městského pohřebnictví popisuje ředitel Hřbitovů a pohřebních služeb hl. m. Prahy Martin Červený.

Foto: Archiv HPS

Už dva roky působíte jako ředitel organizace, která zajišťuje provoz pražského pohřebního ústavu a spravuje 33 pražských hřbitovů. Jaké to je, působit v oblasti, která je v naší společnosti stále trochu tabu?

Jsem přesvědčený o tom, že smrt už v naší společnosti dávno tabu není, a že se z ní naopak stalo docela módní téma. To, že se o ní hodně mluví, ale samo o sobě ještě není žádná výhra – nejsme tím o nic blíže k pochopení tajemství, jaké smrt představuje, ani se tím nezmenšuje bolest, kterou nám ztráta blízkého člověka působí. A pokud jde o práci v pohřebnictví: ta není nijak exotická, je to hlavně příležitost k dobré a důležité službě.



Náměstkyně pražského primátora, Ing. Alexandra Udženija, a ředitel HPS, Mgr. Martin Červený, při slavnostním otevírání Lučního hřbitova, září 2023.Zdroj: Archiv HPSČasto mluvíte o tom, že chcete, aby se Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy staly jakousi vlajkovou lodí českého pohřebnictví. Co tím máte na mysli?

Pražské městské pohřebnictví funguje už více než sto let, zažilo období velké slávy a respektu i časy, kdy bylo tak trochu na okraji zájmu. Často se setkávám s různými předsudky – třeba, že lidé působící v pohřebnictví musejí být divní, že velkému městskému podniku nezáleží na tom, co si pozůstalí přejí, nebo že služba se stoletou tradicí nemůže být moderní. A my se s kolegy snažíme ukázat, že nic z toho není pravda – a že můžeme nabízet služby, které naši společnost i celé české pohřebnictví obohatí a povznesou.

Můžete uvést nějaký příklad?

Mezi nejviditelnější a nejznámější příklady patří třeba pohřební Ateliér, který jsme otevřeli loni v listopadu a který pozůstalým nabízí možnost rozloučit se opravdu komorně, neformálně, beze spěchu a po svém, navíc v civilním a přívětivém prostředí. Rodinám, které zažívají ztrátu dítěte v čase před narozením nebo krátce po něm, Ateliér nabízí i možnost zapůjčení chladicí podložky CuddleCot, aby si rodiče, pokud chtějí, mohli tělíčko ponechat nějaký čas doma.

Luční hřbitov.Zdroj: Archiv HPSDalší výraznou novinkou je Luční hřbitov; ten svůj provoz zahájil v polovině letošního září v areálu Ďáblického hřbitova a je to první místo v České republice, které umožňuje ekologický pohřeb do země. Na Lučním hřbitově jsou zemřelí pohřbíváni v dřevěných nebo proutěných rakvích do vyhrazených lučních pásů: na hrobech tu najdete jen trávu a květiny, a ta tráva tu bude kosena ručně, jak to na lukách bývá. Nebudou tu žádné pomníky, žádné desky, žádné náhrobky. Zesnulé budou připomínat jen malé dřevěné tabulky se jménem a životními daty – podobně, jako tomu je už osm let v Lese vzpomínek, který s Lučním hřbitovem bezprostředně sousedí.

Díky za rozhovor.