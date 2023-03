Ponořte se s přáteli či kolegy do napínavé akce, která prověří vaše smysly a na chvíli vás přenese do scifi světa, ve kterém soupeříte s dalšími hráči ve futuristických zbrojích o cenná energetická jádra.

Foto: AURORA lasergame Kladno

Se začátkem školního roku se nedaleko náměstí Svobody v prostorách bývalého Harlequinu otevřel nový zábavní podnik zaměřený převážně na rodiny s dětmi, neztratí se v něm ale ani hraví dospělí.

Hlavní roli zde hraje lasergame – akční zábavná hra, ve které se oblečete do futuristicky vypadajících barevných vest a poté v bludišti plném překážek lovíte další protihráče. „Lasergame je podobná například paintballu, nestřílíte ale skutečnými projektily, ale pouze „světlem“, takže zásah nebolí. Navíc po zásahu ve hře nekončíte, po pár vteřinách se vám vesta opět aktivuje a pokračujete dál. Díky těmto vlastnostem se těší velké oblibě i mezi ženami a především dětmi,“ přibližuje principy hry Filip Korecký, majitel Aurora Lasergame Kladno.

Moderní systém Laserforce nabízí desítky typů herZdroj: AURORA lasergame Kladno

Kladenská aréna navíc disponuje tím nejlepším, co dnešní lasergame umí hráčům nabídnout. „Sám hraji lasergame závodně už přes šest let. Za tu dobu jsem vyzkoušel pestrou škálu herních systémů a námi zvolený australský Laserforce nad všemi jednoznačně vyčnívá, ať už jde o zážitek ze hry nebo možnosti nastavení her. Díky tomu u nás narozdíl od jiných arén najdete desítky unikátních módů pro začátečníky i pokročilé – další přitom průběžně vytváříme,“ upřesňuje Korecký.

Pro odpočinek po hraní máte k dispozici prostorné posezení až pro 50 osob včetně baru s nabídkou nápojů, drobných pochutin a pizzy. Svůj čas si tu můžete také zpestřit stolním fotbálkem, pestrou nabídkou deskových her k zapůjčení a arkádovými hrami.

Narozeniny na lasergame jsou nezapomenutelný zážitekZdroj: AURORA lasergame Kladno

Zpestření narozeninové oslavy i školního výletu



Největší trhák je lasergame jednoznačně mezi dětmi. Díky své podobnosti s populárními počítačovými hrami má navíc schopnost vytáhnout od obrazovek i zarputilé hráče, kteří se jinak sportovním aktivitám spíše vyhýbají. Hraní můžete spojit třeba s narozeninovou oslavou, jejíž součástí je vždy i nazdobený stůl oslavence s přípitkem a pro doplnění sil si na něj můžete také objednat občerstvení z nabídky rautových táců. Po celou dobu se dětem věnuje zkušený instruktor, který rád vysvětlí všechny detaily hry i tajné tipy a triky.

Lasergame je také výborné zpestření (i vhodným hlavním bodem) každého školního výletu. Pro dětské a mládežnické skupiny aréna nabízí zvýhodněné balíčky v dopoledních hodinách všedních dnů, během kterých se v rámci necelých dvou hodin spolehlivě zabaví a vysportuje až 32 dětí.

Jedinečný stmelovací zážitek pro firemní akce



Pro firmy je pak k dispozici komplexní servis pro zajištění nezapomenutelného teambuildingu či jiné firemní akce, od možnosti uzavřít celý areál včetně zázemí pro účely dané akce přes zajištění cateringu až po sestavení celého programu na míru. Možnosti takové akce jsou pestré – od prezentace produktů v netradičním prostředí s aktivním doprovodným programem až po teambuilding s vlastním soutěžním turnajem. Je jen na vás, jak jich pro své potřeby využijete.

Rezervujte si svůj zážitek ještě dnes!