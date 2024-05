Závodní stravování jinak, to je olomoucká společnost FARMAK – GASTRO s.r.o. Ryze česká firma působí na domácím trhu v oblasti gastronomie a služeb od roku 2004.

Foto: Petr Pelíšek

Firemní stravování zajišťuje pro zaměstnance pracující v oblasti průmyslu, obchodu a ve státní správě. FARMAK-GASTRO zajišťuje i komplexní cateringové služby na míru. Připravujeme venkovní grilovačky, dny otevřených dveří, oslavy výročí firem nebo i dětské dny.

FARMAK – GASTRO má k firemnímu stravování jiný přístup, než jaký fungoval před mnoha desítkami let a který je ještě leckde běžnou praxí. Základním prvkem je pro společnost kvalita. „Naším hlavním cílem a denní praxí je nabídka pokrmů bez používání polotovarů, připravených z denně dovážených čerstvých surovin,“ říká Eliška Bromová, manažerka marketingu a služeb.

Firemní stravování zajišťuje především v Olomouckém regionu. Každý den zde připravují 2000 jídel, která rozváží po kantýnách, které buď provozují, nebo si je daná firma provozuje sama. „Snažíme se jídlo trošku posunout jinam, než bylo zvykem u závodního stravování. Zahrnujeme do jídelníčku ryby, hovězí maso, grilovanou zeleninu i čerstvé saláty a další,“ vysvětluje Bromová. Samozřejmě nechybí stále oblíbená populární klasika, jako je svíčková nebo řízky.

Zdroj: Petr Pelíšek

FARMAK –GASTRO se postará i o kantýny. „Také ty se snažíme posunout na vyšší úroveň, aby tam nebyly jenom ty párky a taková ta klasika, ale i zdravé snídaně, čerstvá zelenina a ovoce. Klademe důraz na čerstvost a pestrý výběr.“ říká Bromová.

Jídelníček a nabídku dokáže FARMAK –GASTRO přizpůsobit potřebám zákazníka. Je jasné, že lidé z dělnických profesí s fyzicky náročnou prací potřebují jinou stravu než třeba pracovníci úřadu. „Ano, je to tak. Chlapi z fabrik třeba chtějí velké porce, hodně masa a knedlíků, ale administrativní firmy, tam jsou populárnější odlehčená jídla. No a my se snažíme všem sférám vyhovět,“ podotýká Bromová.

Zdroj: Petr Pelíšek

Kromě závodního stravování nabízí FARMAK – GASTRO ještě jednu zajímavou možnost. „Máme i kavárnu Art Kafé v Dobnerově ulici poskytuje výjimečné prostory s unikátním propojením kavárny a galerie nejen pro vernisáže, ale i pro firemní akce a rodinné oslavy. "Samozřejmě zajišťujeme kompletní catering. Prostor je to nádherný," potvrzuje Bromová. V centru probíhají školení, přednášky, workshopy, koncerty, projekce, výtvarné a tvořivé kroužky pro děti, kurzy jógy, výuka jazyků a o prázdninách příměstské tábory.

Zdroj: Petr PelíšekFARMAK – GASTRO si vše připravuje ve vlastní provozovně. „Na to jsme opravdu pyšní, že si všechno vyrábíme sami. Od základu připravujeme knedlíky, koláče, koblihy a další. Tak máme jistotu, že v jídle nejsou zbytečná éčka a glutamáty. „Naši kuchaři začínají první směnu už ve dvě hodiny ráno, aby jídla byla připravena před desátou hodinou na vývozy do firem. Jsme velmi pyšní na náš stálý tým pod vedením šéf kuchaře Milana Giesla“.

Firma nabízí v jídelníčku každý den polévku a pět hlavních jídel s tím, většinou je alespoň jedno vegetariánské, jedno sladké nebo zeleninový salát. Nabízí také jedno nadstandardní, které má vyšší gramáž masa. Jídelníček vytváří na 5 týdnů dopředu a během tohoto období se jídla nesmí opakovat. Jediná výjimka, která se opakuje každý týden, je řízek.

Kromě zajišťování firemního stravování pro velké podniky, tak firma FARMAK-GASTRO myslí i na menší firmy, které mají málo zaměstnanců a tím pádem nemají systém vlastního stravování. „V naší firemní jídelně na Vlčinci 16/3 se může stravovat každý“. Součástí poledního menu je polévka, hlavní chod i nápoj, a to za nižší ceny než v restauracích.

Zdroj: Petr Pelíšek

Aktuální Jídelní lístek si mohou strávníci prohlédnout na našem webu: www.farmakgastro.cz nebo na sociálních sítích.