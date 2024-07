Píše se rok 2019 a na Příčnou ulici se nachomýtne jen ten, kdo má pevné nervy. Žádné občanské zázemí, žádná vize do budoucna, pouze vybydlený dům a žádná naděje.

Ale to developerský tým MAJZLÍKOVÁ & PARTNERS s.r.o. nebyl ochotný přijmout. Říká se, že všechno jde, když se chce, a i tak k tomu v Rezidenci Včelka přistoupili. Z bytového domu na odstřel vytvořili prostor nejen pro moderní bydlení s veškerými výhodami, které k tomu patří, ale taky prostor pro vaše bezpečí, pohodlí a budování spokojeného života.

Už od začátku se myslelo na vše. Nabízí se Vám nejen veškerá běžná občanská vybavenost, ale také zděné oplocení, brána ovládaná sofistikovaně přes Váš mobilní telefon, 26 bezpečnostních kamer, které objekt a vše v něm střeží, a v neposlední řadě také posezení pro obyvatele Rezidence, hřiště pro jejich děti, a samozřejmě také parkování pro jejich vozidla.

Samozřejmě nejvíc záleží na tom, co je uvnitř. Ani tam developerský tým nezaspal; ve všech 46 bytech, které jsou k nastěhování, se můžete těšit na částečně vybavenou kuchyň a koupelnu, kde vám ovšem stále zůstává spousta prostoru pro to, abyste v bytě realizovali svou kreativitu a plně si ho přizpůsobili svým preferencím.

Dnes každý dobře ví, že není nad úsporné bydlení. Jistě každého příjemně překvapí, že v Rezidenci Včelka nebudete muset bojovat s žádným českým dodavatelem energií; na střeše budovy jsou fotovoltaické panely, které se starají o dodávku elektřiny, a dům je zcela nezávislý na dodávkách plynu. Plastová okna a nejmodernější zateplení je samozřejmostí.

Dům byl budován s vizí komunity. Pro ty, co ví, že za jeden provaz se lépe táhne, a pro ty, kterým fráze „není nad dobré sousedské vztahy“ není cizí. Proto se developerský tým postaral o to, abyste tu našli mnoho možností, jak komunitu budovat. Venku je prostor pro posezení i grilování, uvnitř pak vybavená společenská místnost s kuchyňkou. Hned naproti ní je krásně vybavená dětská herna plná hraček a deskových her, a o kousek dál je pro vášnivé sportovce vybudovaná tělocvična. No a co se týče praktičnosti a dalších výhod, co vám do života bydlení ve Včelce přinese, můžete se těšit třeba na svou vlastní zděnou sklepní kóji, kolárnu a kočárkárnu, anebo prádelnu a sušárnu, kde si budete moci pohodlně nechat prádlo vysušit v jedné z vysokokapacitních sušiček.

Jedinečná lokalita nabízí skvělou dostupnost všude, kde to člověk běžně potřebuje. Nemáte daleko centrum města, zastávky MHD, hlavní nádraží, a samozřejmě školy, školky i Bruntálské gymnázium. K občanské vybavenosti patří i nedaleké nákupní centrum, obchody s potravinami, pošta, veterinární klinika a Nemocnice AGEL. V okolí se nachází také Wellness centrum a fotbalový stadion. Nabízí se vám tedy výjimečné spojení veškerého pohodlí moderního bydlení v těsném kontaktu s přírodou i s vymoženostmi městského života.

A teď konkrétně: Co tedy od bytové Rezidence Včelka můžete očekávat?

Bytový dům disponuje:

· Osobním výtahem pro 5 osob s nosností 400 kg

· Ke každé bytové jednotce náleží samostatná uzamykatelná sklepní kóje dostatečného rozměru, v průměru 3m2

· Úspory, kde se jen podíváte: vytápění a ohřev vody v celé budově je zajištěn vlastní dodávkou elektrické energie, a to v podobě infrapanelů a boilerů v každé bytové jednotce, plastová okna, zateplení, fotovoltaika, která zajišťuje nezávislost celé rezidence na Českých dodavatelích energií

· Pohodlí nejen pro vás, ale i pro vaše vozidlo; je u nás 35 parkovacích míst, a během roku 2025 budou u objektu vybudovány zděné garáže

· Rezidence vám garantuje naprosté bezpečí; dům zajišťuje 26 bezpečnostních kamer, dvě na každém patře, ve sklepech, i venku v objektu. Nikdo nepozvaný se dovnitř nedostane; dům je obestavěn vysokým zděným plotem a zajištěn bránou na dálkové ovládání přes telefon, což také znamená, že i Vaše děti si mohou bezpečně hrát na hřišti před domem.

REZIDENCE VČELKA

Nejsme jen Developer. Jsme Váš celoživotní partner na cestě za pohodlným, bezpečným a praktickým bydlením. Žijte chytře. Žijte u nás.

