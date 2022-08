Když se řekne STYL a KABO, milovníci módy si vybaví brněnské výstaviště, svět módních přehlídek, třicet let plných inspirace, nových modelů a krásných žen. I když poslední ročníky se transformovaly z veletrhů pro širší veřejnost do B2B akce, letošní ročník přinese obchodníkům a návštěvníkům návrat na přehlídková mola.

STYL a KABO | Foto: Veletrhy Brno, a.s./archiv

Součástí letního konání totiž budou i módní přehlídky vystavovatelů a workshopy, na kterých se představí známí stylisté, vizážisté nebo designéři. A nebudou chybět ani oblíbení herci z televizních seriálů.

Vylaďte se od hlavy až k patě

Dvojice tradičních veletrhů STYL a KABO nabídne od 20 do 22. srpna tři dny plné nejnovějších módních kolekcí českých i zahraničních firem. Oděvy, kabelky, boty, klobouky, originální doplňky či luxusní spodní prádlo, to vše na brněnské výstaviště přiveze více než 120 vystavovatelů, zastupujících světové módní značky. Na jednom místě tak mohou obchodníci dokonale sladit outfity i pro svoje nejnáročnější zákazníky. Výběr barev, střihů a materiálů bude jako vždy pestrý.

Hosté zvučných jmen i stylisté filmových hvězd

Jedním z hostů veletrhu je Pavel Bauer, Mistr České republiky v make upu a jeden z nejvyhledavánějších profesionálních vizažistů s 20 letou odbornou praxí, dvorní vizážista značky Estée Lauder „Na veletrhy Styl a Kabo jezdím už 15 let, takže jsem zažil období, kdy veletrhy byly otevřeny široké veřejnosti, i dnešní dobu, kdy je akce určena pro odbornou veřejnost. Vše má něco do sebe. Co mě ale těší, je fakt, že jsou zde stále módní přehlídky a zajímavý doprovodný program, kterého se letos osobně zúčastním. Společně s kamarádkou stylistkou Stáňou Schlosserovou budeme mít workshop, kde přítomným návštěvníkům ukážeme praktické propojení módních trendů s vizážistikou. Dalším zajímavým tématem bude pak udržitelnost, praktičnost a trendy,“ prozradil Pavel Bauer. Stáňa Šlosserová je známá stylistka a vyhledávaná osobní kostymérka hollywoodských hvězd. „Věřím v sílu osobního stylu, jenž v dobrém odkrývá osobnost a nechává ji zářit jako hvězdy, se kterými pracuji,“ uvádí Stáňa. Na veletrh zavítá i další známá tvář, návrhářka Táňa Havlíčková nekonvenční módní návrhářka, která učí ženy, muže i děti, oblékat svou duši. Po úspěšné kariéře módní návrhářky zažila pocit nenaplnění z této zdánlivě povrchní profese, a protože cítila, že móda zdaleka není jen o oblékání těla, ale že je velmi hlubokou sondou do nitra člověka, začala pracovat jako stylová poradkyně, zkoumat, co vlastně oblečení vysílá a jak s ním pracovat, abychom byli nejen sladěni, hezky oblečeni,ale hlavně nalezli soulad mezi tělem a duší a s tím rovnováhu a harmonii ve svém životě.

Nově workshopy, přednášky, ale i večerní módní přehlídka

Do Brna zavítá také módní redaktorka a stylistka Klára Klempířová se svým workshopem. „Se stylem se buď narodíte nebo se ho můžete naučit! Jak? Ráda bych tedy na mém workshopu popsala pravidla stylu, strukturu ideálního šatníku i módní psychologii…abyste se každý den cítili skvěle v tom, co si vezmeme na sebe“, uvádí stylistka, která má dvacetiletou praxi mj. jako kostýmní výtvarnice při natáčení reklam i seriálů a jako módní redaktorka působila v magazínech ELLE, MARIANNE a XANTYPA. Čtenářům Lidových novin radí, jak co nosit a kde nakupovat a v rámci svého projektu MÓDNÍ ORDINACE. Na veletrzích módy nebude chybět ani jejich pravidelný host, herečka, moderátorka a influencerka Eva Decastelo, která bude svět módy zprostředkovávat i svým fanouškům na sociálních sítích. Eva se světu modelingu věnuje už od svých 14 let. „Na veletrzích Styl a Kabo jsem byla už několikrát a vždy jsem si to tam pěkně užila. Teď s sebou beru kamarády Lukáše Langmajera a Janu Strykovou. Mám ráda módu a zajímá mě, co tam teď mají, jaké kolekce se tam budou vystavovat. Trpím i na doplňky a těch tam také bývá hodně, tak to musím všechno stihnout. A večer bych měla jít přehlídku návrháře Michala Knota, kterého mám moc ráda. A říkali, že prý si tam i zamoderuji. Takže v sobotu 20.8. se těším,“ říká herečka.

Inspirace pro obchodníky – právní minimum

Nejen odívání, ale také obuv prochází revolučními změnami, jak v nejnovějších materiálech, tak v provedení a originalitě designu. Inspiraci pro obchodníky, výrobce i odborníky připravuje firma Vasky, známá svojí kvalitní ruční výrobou bot s tradicí. Na téma „Customizace jako trend a jak k němu přistupuje česká firma Vasky“ vystoupí Jaroslav Jordán za obchodní oddělení a Martin Brna, produktový designér. Program se uskuteční v rámci podiatrického sympozia, kde se sejdou lékaři, pediatři a výrobci i prodejci obuvi.

Na sobotní večer připravili pořadatelé večírek pro vystavovatele a jejich partnery. Součástí bude módní přehlídka, na které se představí známý návrhář hvězd Michael Knot, návrhářky Iveta Řádková a Helena Bedrnová se speciálním hostem bude řecká kolekce od firmy Axel Accessories.