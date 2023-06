Uznávaný japonský profesor biomedicíny prof. Shigeo Ohta, Ph.D. hovoří o účincích vodíku na lidské zdraví.

Prezident společnosti H2 Global Group s.r.o. David Maršálek s profesorem biomedicíny Shigeo Ohta | Foto: H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

Pane profesore, máte k dispozici přes 2 000 publikovaných studií z toho 40 vlastních o účincích vodíku a stále nejste s bádáním u konce. Co vás na vodíku tak fascinuje?

Nejde skončit, protože vím, jak významně může molekulární vodík pomoci lidem ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu. A to bez bolesti a chemie.

Většina z nás vnímá vodík jako hlavní složku vody. Vy ale mluvíte o molekulárním vodíku. Mohl byste nám laikům říct, jak molekulární vodík funguje?

Molekulární vodík je plyn, bez chuti a bez zápachu. Bývá považován za nejmenší, nejlehčí, a díky svým vlastnostem funkčně téměř dokonalou molekulu, tvořící významnou část vesmíru. Díky své absolutně minimální velikosti snadno proniká prostorem i materiálem, a to až do vnitřních částí buněk, kde dokáže ovlivňovat její jednotlivé části i vnitřní procesy. Takto může účinně podporovat lidské zdraví, a mít vliv na faktickou délku života každého jedince.

V roce 2007 publikoval renomovaný vědecký časopis Nature Medicine výsledky vaší vědecké studie, které spustily celosvětový zájem o účinky molekulárního vodíku na lidské zdraví. Co bylo obsahem této studie?

S mým týmem jsme dokázali, a hlavně všemi dalšími studiemi potvrzujeme, že molekulární vodík je pro zdraví člověka, žijícího v moderní civilizaci, skutečně mimořádně prospěšný. Nejenže dělá život člověka zdravějším, ale je i účinným prvkem proti stárnutí. Molekulární vodík totiž selektivně neutralizuje vyloženě škodlivé volné radikály a kyselé metabolity, kupříkladu kyselinu mléčnou. Chrání tak zásadním způsobem buňky lidského těla. Článek v Nature Medicine podtrhuje na prvním místě to, že molekulární vodík je selektivním antioxidantem, což je to klíčové – dokáže totiž likvidovat pouze ty nejtoxičtější složky. A v tom spočívá hlavní princip nové vodíkové terapie.

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D. je hrdým členem týmu společnosti H2 Global Group, protože česká společnost mění jeho sen - o dostupnosti vodíku všem - ve skutečnostZdroj: H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

Kde všude se tedy dají účinky molekulárního vodíku využít?

Jeho využití na lidské zdraví je neuvěřitelně široké. Molekuly vodíku působí protizánětlivě, tlumí přehnanou odpověď našeho imunitního systému a umožní rychlejší uzdravení, regeneraci a rehabilitaci pacienta. Vodík zefektivňuje lázeňské procedury, zvyšuje fyzickou a duševní kondici, zrychluje metabolismus v těle, odstraňuje únavu a kvůli zpomalování stárnutí buněk se využívá i v kosmetice a dermatologii. Své místo našel ale i v psychiatrii. Máme například studii a následný patent na vodíkovou terapii pomáhající lidem s Alzheimerovou nemocí. Zcela průlomovou novinkou je propojení vodíku a virtuální reality ve zdravotnictví.

Existují vedlejších účinky vodíkové terapie?

Zní to neuvěřitelně, ale do dnešního dne nebyl žádný vedlejší účinek vodíkové terapie prokázán.

Spojil jste své síly s ostravskou společností H2 Global Group. Co vás k tomu vedlo?

Jednak to byla osoba prezidenta společnosti Davida Maršálka, ambiciózního člověka, který své vodíkové plány plní téměř přes noc, a také jeho tým, který tvoří významní odborníci, vědci a lékaři z Česka i zahraničí. Výsledkem jejich práce jsou patentované technologie, nejlepší produkty a přístroje – generátory molekulárního vodíku na světě. Být součástí takového týmu je pro mě čest.

V březnu 2023 se prof. Ohta sešel s týmem pod vedením doc. Michala Botka, který se na Fakultě tělesné kultury také věnuje účinkům vodíku na lidské zdraví a výkonnostZdroj: H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.