O vodíku jste možná slyšeli jako o palivu budoucnosti v souvislosti s automobilovým průmyslem. Co kdybychom vám ho ale představili jako životabudič podporující imunitu, který napomáhá ozdravit poškozené buňky a přispívá ke správnému fungování lidského organismu? Klíčový v tomto případě není způsob, jakým si množství vodíku v těle zvýšíme, ale pravidelnost a vytrvalost. Pozitivní účinky potvrzují nejen studie a výzkumy, ale především jeho uživatelé.

H2 Vodíková láhev | Foto: H2World

Molekulární vodík (H2) je jednou z nejjednodušších a nejmenších molekul v přírodě. „Znovuobjeven“ byl japonskými vědci před necelými 20 lety. Od té doby je podrobován dalším studiím, které zkoumají jeho široké pozitivní dopady na zdraví člověka. Jeho extrémně malá velikost a vysoká rozpustnost v tucích mu umožňuje snadno pronikat do nitra buněk a jejích vnitřních struktur. Díky tomu ho lze označit za nejsilnější dostupný antioxidant, a tedy jako nejefektivnějšího pomocníka v boji s oxidativním stresem. To je stav, kdy tělo produkuje příliš mnoho volných radikálů. V důsledku toho, může dojít k poškození buněk a vzniku různých zdravotních problémů, včetně předčasného stárnutí, kardiovaskulárních chorob, chronických onemocnění, a dokonce i rakoviny. Molekulární vodík je navíc 176krát silnější než vitamin C a 863krát silnější než koenzym Q10, zároveň je selektivní, tedy vybírá si jen ty volné radikály, které našemu tělu škodí.

Jak molekulární vodík vzniká? Nejjednodušším způsobem je rozbít pevnou vazbu s kyslíkem z vody elektrolýzou například ve vodíkové lahvi. Pokud vodík pomocí elektrolýzy oddělíme a „uvolníme“ od kyslíku, má pro náš organismus rázem velmi blahodárné účinky. Studie navíc neprokázaly jediný negativní účinek vodíku, je tedy vhodný i pro děti, seniory nebo nemocné lidi.

Vodík jako nejsilnější antioxidant v poškozené buňce neutralizuje volné radikály na vodu, buňky hydratuje a vrací jim jejich původní funkci.Zdroj: H2World

Vodíková voda

A právě vodíková voda je jeden ze způsobů, jak tělo o molekulární vodík obohatit. Takto upravenou vodu pod názvem H2 Premium vodíková voda je možné si nakoupit v plechovkách anebo si ji vyrábět doma se speciální lahví nebo generátorem. Dále je možné vodík inhalovat a doporučuje se i konzumace potravinových doplňků. U nich není molekulární vodík přímo přítomen, ale jsou složeny z aktivních látek, které podporují tvorbu H2 v lidském organismu, konkrétně ve střevní mikroflóře neboli mikrobiomu. Správné fungování mikrobiomu se pak odráží na kvalitě chodu celé centrální nervové soustavy. O molekulární vodík je možné tělo obohacovat i z vnějšku, a to pokožkou buď při vodíkové masáži nebo koupeli.

H2 Vodíková láhevZdroj: H2World

Potvrzeny byly pozitivní účinky i v boji s nadváhou, díky lepší energetické vstřebatelnosti, kterou vodík taktéž podporuje. Pomůže vám také se záněty a zánětlivými onemocněními jako je artritida, střevní záněty nebo astma, protože napomáhá snížit produkci prozánětlivých cytokinů a zlepšit celkovou zánětlivou odpověď organismu. Vyhledávaný je také sportovci, vzhledem k tomu, že pomáhá s rychlejší regeneraci a může také pozitivně ovlivnit sportovní výkon.

Zdroj: H2World