Na břehu přehradní nádrže Lipno vzniká unikátní areál, který nabízí komplexní služby na té nejvyšší úrovni. Na jednom místě najdou zájemci soukromé apartmány s veškerým zázemím, nejdelší vnitrozemské molo ve střední Evropě i prvotřídní restauraci umístěnou přímo nad vodní hladinou.

Foto: mololipno.cz

Investiční apartmány s celoroční sezónou

V českých podmínkách jedinečný projekt MOLO Lipno Resort si zakládá na kvalitě v každém detailu a naprostém komfortu rezidentů. Exkluzivní apartmány představují moderní druhé bydlení uprostřed přírody, které je speciálně navržené pro každodenní život či pravidelné trávení víkendů. Bytové jednotky vynikají velkorysými obývacími prostory, ve kterých se večer pohodlně sejde celá rodina, balkony a terasami s příjemným posezením, většina má rovněž privátní saunu. Samozřejmostí jsou praktické prvky jako velké šatní skříně a kóje pro uložení sportovního vybavení, nabíječky pro elektrokola nebo nájezdy do garáží konstruované na nízké podvozky sportovních aut.

Zdroj: mololipno.cz

Investice do realit jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších, protože hodnota nemovitostí dlouhodobě roste. Pořízení volnočasového bytu představuje zajímavé využití volných finančních prostředků a jejich ochránění před vysokou inflací. V prodeji bytů na Lipně je ještě několik zajímavých apartmánů v dispozicích 1+kk až 5+kk s možností okamžitého nastěhování. A to včetně atraktivních jednotek rozprostírajících se přes dvě patra. Na výběr je jak z bytů orientovaných do zahrady, tak na promenádu. Ekonomicky efektivním řešením může být také kombinace vlastního pobytu a krátkodobého pronájmu. Šumava je totiž nádherná ve všech ročních obdobích a nabízí nepřeberné druhy sportovního vyžití v teplých i chladných dnech.

Zdroj: mololipno.cz

Gurmánské zážitky na Lipně

Nedávno otevřená panoramatická restaurace MOLO Restaurant spojuje exkluzivní posezení nad vodní hladinou se špičkovým kulinářským uměním. Svojí klidnou atmosférou vybízí k vychutnání degustačního menu, které sestavil oceňovaný šéfkuchař David Šašek. Cocktailový MOLO Bar & Grill je místem pro chill-out s větrem ve vlasech, při kterém si návštěvníci užijí nejen míchané drinky, ale i výtečné maso a ryby připravené na grilu. Gastronomickou nabídku brzy doplní MOLO Bistro a kavárna Café du Lac nacházející se na promenádě mezi apartmánovými domy.

Zdroj: mololipno.cz

Nechte se hýčkat a přivítejte malebný podzim hýřící barvami z apartmánů Lipno.