Moravskoslezský kraj se opět zapojil do programu Obchůdek 2021+. Pomůže tak udržet při životě maloobchodní prodejny na venkově. V září už podruhé spustil dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022. V letošním roce kraji poskytne o milion korun více, celkem budou rozděleny další 4 miliony korun.

Radkov | Foto: Moravskoslezský kraj

Program Obchůdek vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby podpořilo prodejny, které mívají v malých obcích potíže s financováním provozu. „Zajistit fungující a dostupné služby na venkově je často velký problém. Lidé ve vesnicích, které nemají hospůdku nebo obchod, se nemají kde potkávat. Nemají vlastně šanci se s obcí sžít, cítit se její součástí a mít důvod tam zůstávat. Komunitní život i možnosti zajít si nakoupit nebo třeba k holiči nebo na poštu jsou prostě důležité, proto jsme se zapojili do tohoto programu a malým obchůdkům v našem kraji nabídli dotaci,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

Dotace je i letos určena pro prodejny nabízející převážně potraviny v malých obcích do tisíce obyvatel, nebo obce do tří tisíc obyvatel, jejichž místní části mají do tisíce obyvatel. Jeden obchod může získat až 130 tisíc korun. „Vloni jsme od státu pro obchůdky obdrželi tři miliony korun. Zájem byl skutečně velký. Abychom mohli podpořit všechny, kteří splnili podmínky programu, přidali jsme k penězům od státu prostředky z rozpočtu kraje. Celkově jsme tak vloni rozdělili 3,6 milionu korun. Podporu získaly provozovny napříč celým krajem,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a upřesnil, že dotaci vloni získaly například prodejny v Nových Lublicích, Radkově, Rudné pod Pradědem, Slezských Rudolticích, Vyšních Lhotách nebo třeba Žermanicích.

V letošním ročníku mohou podnikatelské subjekty a obce finanční prostředky využít například na platy zaměstnanců, nájem prodejny nebo skladových prostor, na pořízení drobného neinvestičního majetku, na energie a telekomunikační služby nebo služby spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.