Moravskoslezský kraj už několikátým rokem uzavírá s největšími podniky v regionu takzvané dobrovolné dohody. V těch se obě strany zavazují k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu. Tyto aktivity kraj i podniky realizují dobrovolně, nad rámec legislativy.

Halda Ema | Foto: Moravskoslezský kraj

„Velmi si cením přístupu společností, které patří k největším v našem regionu a jejich činnost tak má na naše životní prostředí velký vliv. Takzvané dobrovolné dohody uzavíráme už několikátým rokem. Místní velké podniky využívají nejmodernější dostupné technologie, čímž významně snížily negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Dobrovolnou dohodou se ale navíc zavazují k dalším prospěšným aktivitám nad rámec legislativy. Stejně tak se v dobrovolných dohodách zavazuje i Moravskoslezský kraj,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Vyjmenoval, že kraj například přispívá na výměny kotlů, podporuje obce v efektivnějším nakládání s odpady, přispívá na regionální monitoring kvality ovzduší nebo nadlimitně čistí silnice.

hejtman Moravskoslezského kraje Ivo VondrákZdroj: Moravskoslezský kraj

Plnění závazků dobrovolných dohod se každoročně kontroluje a hodnotí. „Vše, k čemu se kraj v dobrovolné dohodě zavázal, také do posledního bodu splnil. Zmínit mohu například snižování prašnosti v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Díky nadlimitnímu čištění bylo ze silnic odstraněno přes patnáct set tun nečistot, které by se jinak mohly dostat zpět do ovzduší. Celkem 952 kilometrů krajských silnice se nadlimitně čistilo ve čtyřech cyklech a krajský rozpočet přišlo na 12,8 milionu korun,“ vyčíslil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj má aktuálně dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. K aktivitám nad rámec legislativy se zavázaly společnosti BorsodChem MCHZ, Třinecké železárny, OKK Koksovny, Lenzing Biocel Paskov a AL INVEST Břidličná. Společnosti, které letos zatím hodnocením prošly, své závazky splnily.