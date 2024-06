Lednicko-valtický hudební festival je první, který v Česku představí zednářské inspirace v hudební klasice

Koncert LVHF 2023 | Foto: Pavel Kristián jr.

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius umí komponovat hudbu tak, aby byla atraktivní v každé době. Přidejte vliv zednářské lóže napříč hudebními epochami a máte příslib fantastického festivalového zážitku. Devátý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu se ve své dramaturgii inspiroval zednářskou zahradou zámku Lednice a na přelomu léta a podzimu svému publiku odehraje několik koncertů výjimečných obsazením, provedením i hudebními příběhy.

První pozvání LVHF 2024 vede na festivalový Prolog (14.9.) do zámku Moravský Krumlov, sídla člena zednářské lóže Karla Josefa z Lichtenštejna. Na programu bude tvorba Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Jiřího Gemrota, Samuela Barbera a Erica Whitacra. Jejich genialitu předvedou Martinů Voices spolu s Benda Quartet a na hodinu vás přenesou do nových hudebních dimenzí. To vše v těsné blízkosti Slovanské epopeje velmistra Alfonse Muchy. Neexistuje na světě podobné místo, které by takové aranžmá mohlo nabídnout.

Martinu voicesZdroj: Jakub Cabalka (Puf Creatif)

Geniálně jiskřivý koncert s WAM

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu slavnostního zahajovacího koncertu. Jeden z nejlepších světových houslistů, Maxim Vengerov, a s ním Prague Philharmonia, provedou houslové koncerty W. A. Mozarta, skladatele také silně spojeného se zednářstvím.

O souvislostech mezi Mozartovými uměleckými názory a zednářskými kulturními plány je několik různých knih i diplomových prací. Traduje se, že pomocí husté zednářské sítě získával Wolfgang a před ním jeho otec kontakty na významné i méně významné zednáře, kteří Mozartovým při cestách po Evropě poskytovali ubytování nebo se o nich zmiňovali u dvora či u místní šlechty.

Ale zpátky na LVHF a do jízdárny zámku Valtice, kde 28.9. bude kromě Mozartových skladeb uvedena Sinfonia in G Carla Friedricha Abela, zednáře a komorního hudebníka britské královny Charlotty, objevená v katalogu Valtického hudebního archivu. Lednicko-valtický festival pravidelně čerpá z této historické hudební sbírky, díky čemuž toto neobvyklé dědictví jižní Moravy obohacuje naši moderní přítomnost.

Sladký a roztančený Duke

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si můžete bez váhání přidat datum 9. 10. a šestý koncert LVHF 2024. Jeho program vymaní festivalovou atmosféru z klasického proudu. Své návštěvníky přenese do 20. století, do doby, kdy je z USA do Evropy importována Sweet and Dance Music. Pocta Duku Ellingtonovi, americkému jazzovému mágu a zároveň zednáři, se odehraje na zámku Mikulov. Díky autentické interpretaci Bratislava Hot Serenaders & Serenaders Sisters a trubce Juraje Bartoše se v mikulovské hudební síni zabydlí „Dukovo, alias Vévodovo” poselství: Hudba hrající všemi barvami, vkusná, ale bez akademismu.

Bratislava Hot SerenadersZdroj: Ctibor Bachratý

Mistr jazzu, pravým jménem Edward Kennedy Ellington, si svoji šlechtickou přezdívku „Duke” vysloužil od přátel a rodiny za své nóbl chování. Na koncertě oslavujícím jeho dílo zazní 18 nezapomenutelných Ellingtonovových skladeb, mimo jiných Take It Easy, Jungle Nights in Harlem nebo Old Man Blues.

Symfonie zednářů

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné je, si můžete poslechnout na sedmém festivalovém koncertu. Jeho název mluví za vše: Symfonie zednářů. V roce 1781 komponuje J. G. Naumann pro účely zednářských zasedání operu, čerpající ze staroegyptské mytologie, Osiris. Předehra k ní je na programu samozřejmě zařazena, stejně tak i úryvky z Mozartovy Kouzelné flétny. V obou dílech se dají rozpoznat mnohé podobnosti a zednářské inspirace, zejména v principu boje dobra proti zlu, rituálech zkoušek či sborovém zpěvu kněžích. Hudebně-zednářský večer se navíc podaří vyšperkovat místem konání, jímž je barokní divadlo zámku Valtice. Na setkání s vámi se těší sopranistka Martina Masaryková a soubor Musica Florea.

První tóny 9. ročníku LVHF s mottem „Hudební alchymie zednářské zahrady” se rozezní v polovině září. Termíny pro objevování nových hudebních sfér v lokacích Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě najdete na www.lvhf.cz. Portál pro nákup vstupenek otevřen on-line.

Generální partner festivalu: ZFP Group Akademie

Festival se koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, ministra kultury Mgr. Martina Baxi a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Festival je realizován za podpory Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje, měst Břeclav, Valtice, Mikulov, Moravský Krumlov a obce Lednice.