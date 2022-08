Už jste četli strhující sérii thrillerů s vyšetřovatelkou Kate Marshallovou, kterou milují miliony čtenářů po celém světě?

Foto: GRADA Publishing, a.s.

Robert Bryndza se za poslední roky stal jedním ze světově nejoblíbenějších a nejprodávanějších autorů thrillerů. Psát začal ve 13 letech, kdy mu rodiče k Vánocům koupili psací stroj. Původně vystudoval herectví a z nedostatku příležitostí se rozhodl, že si napíše vlastní divadelní hru. S tou se účastnil divadelního festivalu v Edinburghu, kde sklidila velký úspěch. To Roberta povzbudilo, aby se začal psaní věnovat profesionálně.

Brzy se v Británii zapsal jako úspěšný autor humoristických románů s přídechem romantiky. Přes úspěchy, kterých Robert jako autor romantických komedií dosáhl, nezapomněl na svůj tajný sen napsat thriller. Námět na postavu a případy detektiva šéfinspektora Eriky Fosterové v něm klíčily několik let.

Když pak kniha Dívka v ledu vyšla, stal se z ní velmi rychle světový bestseller a z Roberta Bryndzy nová hvězda na krimi nebi. Po šesti dílech s Erikou se rozhodl dát život nové hlavní hrdince, Kate Marshallové, a opět to byl celosvětový úspěch. Všechny tři díly s názvy Kanibal z Nine Elms, Mlha nad Shadow Sands nebo Propast smrti se staly světovými bestsellery a také v Česku vždy atakovaly přední příčky žebříčku nejprodávanějších knih.

Spojuje je právě nová vyšetřovatelka, neústupná a tvrdohlavá Kate Marshallová, která kdysi bývala policistkou, ale poté co odhalila identitu sériového vraha, který řádil v Londýně pod přezdívkou Kanibal z Nine Elms, od policie odešla a snažila se žít svůj vlastní život. Jenže po mnoha letech se její noční můra vrátila a Kate musela čelit zabijákovi, který až příliš připomínal její drásavou minulost. V tom jí pomáhá i asistent Tristan Harper. Spolu musí také vyřešit, kam mizí mladí lidé v oblasti Shadow Sands, když padne hustá mlha, a co se s nimi stalo. Poté si Kate a Tristan založí detektivní kancelář a chystají se na svůj první případ, což je dávné zmizení novinářky. Z něj se ale vyklube daleko složitější případ – případ sériového vraha.

Robert Bryndza svým čtenářům i v této sérii nabízí komplikovanou zápletku s nečekaným rozzuzlením, která je podpořena kousek po kousku metodickým vyšetřováním a v níž postupně odkrývá všechny aspekty záhady. Dialogy jsou autentické a postavy psychologicky propracované.

Na celé sérii dobře vidíme i vývoj postav a jejich života od dob, kdy se Kate a Tristan při řešení případu Kanibala z Nine Elms teprve seznamovali, i od případu Mlhy nad Shadow Sands, po jejímž vyřešení se rozhodli, že si spolu založí soukromou detektivní kancelář. V obou postavách tak Robert Bryndza stvořil sympatické hrdiny, kteří svým civilním vyšetřováním nakonec dokážou vyřešit případ, na kterém oficiální složky pohořely, tedy třetí případ s názvem Propast smrti.

