V úvodních dvou kolech Mistrovství světa v Kataru jsme se dočkali řady překvapení. Kolaps Argentiny proti Saúdské Arábii nebo vítězství Japonska nad Německem jsou tomu jasným důkazem. Dokáže některý outsider v závěrečných zápasech skupinové fáze vybojovat postup, nebo se dosud spící vládci fotbalových hřišť proberou? Odpověď získáme již tento týden.

Světový fotbalový šampionát v Kataru se možná stane zlomovým a Mistrovství světa přestane být pouhým soubojem mezi Evropou a jižní Amerikou. O slovo se totiž hlásí týmy ze zemí, kde jsme fotbal dosud příliš nesledovali. Můžeme hovořit o Asii, severní Americe nebo Africe. Zástupci těchto kontinentů nám totiž ukazují, že nejsou Mundialu pouze do počtu.

Saúdská Arábie zaskočila fotbalový svět výhrou nad finalisty MS 2014 z Argentiny 2:1. Ačkoliv druhý zápas prohrála s reprezentací Polska, její hra překonává veškerá očekávání a před duelem s Mexikem je třeba brát její postupové ambice zcela vážně. Kdo by si to před šampionátem pomyslel? Postupem by se nepochybně stala jedním z černých koní turnaje. Zápas Saúdů s Mexikem nabízí velice zajímavé kurzy.

Z debaklu v prvním zápase se dokázal oklepat také Írán. Po prohře s Anglií 2:6 dokázal přetlačit Wales 2:0 a se Spojenými státy si to ve třetím zápase rozdá o postup. USA mají po dvou zápasech na kontě dva body, a i přes sympatický herní projev budou muset s Íránem tvrdě bojovat.

Ještě těžší to budou mít Japonci. Těm se podařilo v úvodním zápase zaskočit Němce, ale až lehkovážně ztratili body Kostarikou. A tak na ně čeká herně dominantní Španělsko, které má po remíze s Německem stále o co hrát, takže nelze očekávat, že by Japonce nějak podcenilo. Na napínavou a vyrovnanou skupinu si můžete vsadit i s bonusem pro fotbalové fanoušky.

Milých překvapení z nepříliš fotbalových zemí jsme se dočkali dost. Na druhé straně je třeba zmínit také jedno velké zklamání mezi favority. A tím jsou jednoznačně „Rudí ďáblové“ z Belgie. Výhra s výrazně odřenýma ušima nad Kanadou je dosud jediným světlým bodem. Bez špílmachra Lukakua zatím herně tápou. Duel s Chorvatskem tak bude zásadním ukazatelem toho, zdali již není třeba v belgické reprezentaci výraznější generační obměna. Informace o probíhajícím Mistrovství světa v Kataru můžete sledovat v našem sportovním servisu.

