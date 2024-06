V pátek 10. května zahájil John a Marcus Mucha nový ročník výstavy Muchovy stezky na zámku v Moravském Krumlově. Na zámek přijelo na 30 velvyslanců.

Foto: Město Moravský Krumlov

Při této příležitosti podepsala primátorka Brna Markéta Vaňková přistoupení Brna k Muchově stezce. Slavnostní vernisáže se zúčastnily starostky a starostové z míst Muchovy stezky – Ivančic, Hrušovan nad Jevišovkou, Mikulova, Doubravice nad Svitavou a samozřejmě místní starosta a senátor Tomáš Třetina. Pozvání přijali také velvyslanci mnoha zemí.

Muchova stezka 2024 ukazuje Muchu jako geniálního fotografa a je poutavým záznamem osobních životních vizí umělce, skutečného a nefalšovaného mistra fotoaparátu. Výstava je na zámku v Moravském Krumlově součástí prohlídky Slovanské epopeje.

Tato pětidílná výstava přibližně 80 fotografických děl, dále také ikonické plakáty Alfonse Muchy, kresby, studie, osobní věci, sochy a obrazy z rodinné Muchovy sbírky navštíví pět míst: Ivančice, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou a Doubravice nad Svitavou na jižní Moravě, zámek Zbiroh v Čechách a Piešťany na Slovensku.

Kurátorkou výstav je Tomoko Sato, autorka všech velkých expozic a projektů Nadace Mucha za posledních 30 let nejen v České republice, ale také ve světě.

Mucha jako fotograf

Alfons Mucha byl předním představitelem secese, známý především svými plakáty a širokou škálou dekorativních prací, které vytvořil v Paříži koncem 19. století. Méně je však známo, že Mucha se začal věnovat fotografii dlouho předtím, než se v hlavním městě Francie proslavil, a tato vášeň jej pronásledovala až do závěrečné fáze jeho umělecké kariéry ve 30. letech 20. století. V 80. letech 19. století se díky zavedení technologických vymožeností, jako např. lehkých ručních fotoaparátů a želatinového stříbra, fotografie stala podstatně dostupnějším médiem pro amatérské fotografy. K této první generaci patřil, která se nechala inspirovat tímto vývojem, patřil i mladý Alfons Mucha.

Své první fotografie pořídil vypůjčeným fotoaparátem v polovině 80. let 19. století během studií na mnichovské Akademii výtvarných umění. Jsou na nich krajinky, pouliční scény z okna jeho bytu a portréty přátel. Tyto fotografie dokládají Muchův zájem o zachycení rušného života, který ho obklopoval. Muchova fotografická tvorba se v Paříži dramaticky rozrostla, a to zejména v období po zakoupení prvního fotoaparátu na počátku 90. let 19. století. Fotografie se pro něj stala každodenní záležitostí, a to nejen jako dokumentace jeho ateliérových modelů a jako doplněk jeho předběžných skic, ale také k experimentování se světlem a stíny a k prozkoumávání nových pohledů na svět. V tomto období začal Mucha také vytvářet inscenované fotografie pro své knižní ilustrace, kdy jeho přátelé a modelky pózovali jako postavy příběhů.

Předchozí ročníky Muchovy stezky

V loňském roce se série výstav Alfons Mucha: Květinové světy věnovala Muchovým ikonickým dílům s květinami, které jsou jednou z nejcharakterističtějších součástí Muchova grafického stylu, jenž se stal synonymem secese v Paříži Belle Époque.

V roce 2022 probíhala série výstav Nadčasový Mucha: Spojení světů, která mapovala znovuzrození Alfonse Muchy od 60tých let 20. století, kdy došlo k opětovnému zpopularizování Muchova zapomenutého díla v západní Evropě a na západním pobřeží USA (street art, móda, psychedelické umění, květinové děti, přebaly alb rockových kapel, japonské komiksy).

O Muchově stezce

Muchova stezka každoročně v období od května do října představuje tvorbu Alfonse Muchy z různých tematických úhlů. Ambicí projektu je širší zapojení míst spojených s životem a dílem Alfonse Muchy po celém světě.

V loňském roce výstavy na čtyřech místech vidělo přes 70 000 návštěvníků. Pro velký úspěch zažádaly obce Ivančice, Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou o prodloužení výstav do května tohoto roku.

Muchovy stezky vznikl z iniciativy Nadace Mucha a formálně byl potvrzen Memorandem o spolupráci při prezentaci odkazu a díla Alfonse Muchy a spojuje místa významně spojená s životem umělce. Stalo se tak během slavnostního večera k návratu Slovanské epopeje do Moravského Krumlova 10. září 2021. Signatáři dokumentu byli Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, Milan Buček, starosta Ivančic Milan Buček, Tomáš Třetina, starosta Moravského Krumlova, John Mucha, prezident Nadace Mucha.