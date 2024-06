Nadváha a obezita mají zásadní vliv na kvalitu života. Nejčastější zdravotní problémy spojené s obezitou jsou kardiometabolické a mechanické komplikace (např. onemocnění páteře a kloubů, dušnost, spánková apnoe) a také často hovoříme o přidružených psychických potížích. Z průzkumu agentury Behavio vzešlo, že každý desátý Čech má s nadváhou či obezitou spojené deprese a jiné psychické potíže. Na pravidelnou a neúspěšnou snahu zhubnout reagují i novodobé trendy – jsou však tím nejúčinnějším a nejbezpečnějším způsobem, jak se zbavit přebytečných kil? To se dozvíte v rozhovoru s MUDr. Jakubem Mitrem, praktickým lékařem a obezitologem.

Pane doktore, jak se na obezitu nahlíží z lékařského hlediska?

Obezita je bezesporu onemocnění. Je ovlivněna mnoha faktory a genetika se na ní podílí z větší míry, než by se mohlo zdát. Nicméně velkou roli hraje životní styl, a to už od útlého dětství. Nedostatek pravidelného pohybu, přejídání se a konzumace vysoce kalorických potravin a nápojů poté postupně vedou k narušení regulace hormonálních drah, které v našem mozku vyvolávají pocit sytosti, respektive hladu, právě ve prospěch nadměrného příjmu potravy. Nesmíme však zapomínat ani na psychické problémy. Někteří pacienti si totiž mohou vysoce kalorickými potravinami stimulovat centrum odměny a ulevovat si tak od svých potíží.

Kde leží hranice mezi normální zdravou váhou, nadváhou a obezitou?

Nejjednodušším měřítkem je body mass index (BMI), tedy váha v kilogramech dělená výškou v metrech na druhou. Za ideální se považuje hodnota 18,5–25 kg/m2. Pokud je BMI v rozmezí 25–30, hovoříme o nadváze. Obezita je definována jako BMI vyšší než 30, s tím, že rozeznáváme tři stupně: 1. stupeň (30–35), 2. stupeň (35–40) a 3. stupeň (40 a více).

U seniorů je však mírná nadváha protektivní. U sportovců s větším množstvím svalové tkáně může být BMI zavádějící, tam je lepší volbou měření obvodu pasu. Normální obvod pasu je u mužů pod 94 cm, u žen méně než 80 cm. Z kardiometabolického hlediska jsou velmi rizikové hodnoty nad 102 cm u mužů a nad 88 cm u žen. U některých typů pacientů může už samotná nadváha představovat zdravotní problém.

Proč je obezita nebezpečná a jaká jsou nejčastější zdravotní rizika s ní spojená?

Z mého pohledu neexistuje zdravý obézní člověk. Mezi nejčastější zdravotní problémy, které se k obezitě vážou, patří kardiometabolické a mechanické komplikace, pokud pomineme často přidružené psychické potíže.

Míra zdravotního rizika hodně závisí na distribuci tukové tkáně. Větší riziko metabolického syndromu (vysoký krevní tlak, prediabetes či diabetes, ztukovatění jater, vyšší hladina kyseliny močové, tuky a LDL cholesterol…) mají pacienti, kterým se tuk usazuje viscerálně, tedy zejména v úrovni břicha, hovoříme pak o abdominálním typu obezity (typ jablko, častější u mužů). Do poradny ale často přichází ženy, které mají laboratorní výsledky naprosto v pořádku, ačkoli trpí vysokým stupněm obezity, protože se jim tuk ukládá do horních končetin, hýždí, případně do podkoží trupu a prsou (tomuto typu postavy říkáme hruška).

Normální laboratorní hodnoty nás ale nemohou ukonejšit, takový pacient zdravý není. Má totiž velmi zvýšené riziko mechanických komplikací obezity, jako jsou artrózy kyčelních a kolenních kloubů, syndrom spánkové apnoe, chronická žilní nedostatečnost, gastroezofageální reflux, poškození meziobratlových disků a mnoho dalších. U obézních pacientů je z pochopitelných důvodů i vyšší výskyt depresivního syndromu. Důsledkem kardiometabolických komplikací bývá často rozvoj diabetu 2. typu. Je zde také výrazně vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, a dokonce i nádorových onemocnění. Více informací ke zdravotním rizikům nadváhy a obezity si může každý vyhledat na edukačním portálu netloustneme.cz.

Představuje zdravotní rizika i nadváha?

Zejména u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou, tedy u těch, kteří mají mezi nejbližšími příbuznými diabetes 2. typu, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu nebo vyšší stupeň obezity u jednoho či obou rodičů, bychom měli být obezřetní již právě ve stadiu nadváhy. Pacient by měl být včas upozorněn na možná zdravotní rizika a poučen o režimových opatřeních. V opačném případě může dojít k rozvoji metabolického syndromu nebo mechanických komplikací z nadměrné hmotnosti již v nízkém věku, což výrazně snižuje kvalitu života pacienta. Dalším aspektem je fakt, že čím vyšší váhy pacient dosáhne, tím obtížnější pro něj bude se vrátit ke zdravé hmotnosti a následně si ji udržet. Z toho důvodu je za určitých podmínek indikována moderní farmakoterapie již u pacientů s BMI nad 27 kg/m2.

Měl by člověk sledovat svou váhu? A kdy by měl její změny začít aktivně řešit?

Takto paušálně bych to rozhodně neřekl, že BMI mírně nad 25 kg/m2 by mělo striktně značit varování před zdravotními problémy. Člověk s pravidelnou pohybovou aktivitou, který se racionálně stravuje, nekouří a je střídmý v konzumaci alkoholu, může mít i lehkou nadváhu a být naprosto zdráv. U sportovců pak zkresluje výpočet BMI množství svalové tkáně, která má vyšší hmotnost než tuková tkáň. Lepší vypovídající hodnotu má v takovém případě měření složení těla například pomocí bioimpedanční váhy (diagnostický přístroj). To ovšem neznamená, že by člověk, který nevede aktivní zdravý životní styl, neměl o své zdraví pečovat. Nejlepším řešením je se o své váze a výsledcích BMI poradit s lékařem, který danou situaci dokáže vhodně posoudit.

Z průzkumu, který realizovala agentura Behavio, vyplynulo, že 10 % české populace má s nadváhou či obezitou spojené také deprese a jiné psychické potíže. Setkáváte se ve své ordinaci často s těmito pacienty a jak přistupujete k jejich léčbě?

Ze své zkušenosti s pacienty v ordinaci si troufám říct, že reálné číslo bude dokonce mnohem vyšší. Je vždy důležité zjistit příčinu depresivního či úzkostného ladění. Pokud psychické potíže způsobuje nadměrná hmotnost, už samotná redukce váhy povede ke zlepšení psychického stavu. Pokud však nebyl pacient z hlediska psychických problémů léčen již před tím, než se stal obézním, je pravděpodobné, že nezdravé potraviny nekonzumuje jen z důvodu hladu, ale stimuluje si tím centrum odměny v části mozku nazývané hypothalamus. Takové pacienty musíme primárně léčit po psychické stránce (například moderními antidepresivy), jinak nemůžeme předpokládat úspěch ani v léčbě nadváhy a obezity.

Jaké terapeutické možnosti jsou podle vás při řešení obezity nejúčinnější?

Osobně stavím léčbu nadváhy a obezity na čtyřech pilířích. Kromě navýšení energetického výdeje pohybem a zlepšení stravovacích návyků je zásadní i pravidelný kvalitní spánek, ideálně 7–9 hodin denně. Čtvrtým a velmi důležitým pilířem je moderní farmakoterapie tzv. antiobezitiky (léky na obezitu), která sama o sobě dokáže zredukovat hmotnost i o 10 % v řádu několika měsíců. V kombinaci antiobezitik s výše zmíněnými opatřeními mohou být výsledky mnohem lepší a zejména do budoucna udržitelné.

S jakými trendy v oblasti hubnutí se u svých pacientů setkáváte nejčastěji, v čem pro ně mohou být nebezpečné a jaké kroky jim doporučujete podniknout namísto těchto trendů?

Obézní pacient typicky během svého života vystřídal celou řadu diet, které sice přechodně vedly k poklesu hmotnosti, ale často ji poté nabral zpět, a k tomu ještě něco navíc. V redukci hmotnosti bude fungovat jakákoliv dieta, jejíž součástí bude dostatečná kalorická restrikce. Problémem je však udržitelnost diet a v některých případech i zdravotní rizika. Typickým příkladem je vyšší riziko cévních chorob u ketogenní diety z důvodu zvýšení hladiny LDL cholesterolu. Rozumně postavená nízkosacharidová strava nebo intermittent fasting (přerušované hladovění) může být pro některé pacienty dobrou volbou. Někomu z časových důvodů může vyhovovat například krabičková dieta. Nelze však určit výživový směr, který by byl vhodný pro každého. Zásadní je si položit otázku, zda se tímto způsobem mohu stravovat trvale a zda mi přijaté potraviny poskytnou všechny esenciální živiny, které potřebuji. Proto by strava měla být pestrá, s velkým množstvím zeleniny, dostatečným obsahem bílkovin, menším množstvím příloh a minimem průmyslově zpracovaných potravin. Nejlepší je konzultovat možnost úpravy životosprávy s lékařem či nutričním terapeutem.

Obezita je stále na vzestupu. Proč si myslíte, že lidé v procesu hubnutí často selhávají, a jakou roli zde hrají zdravotní problémy nebo genetika?

Genetika hraje v hubnutí velkou roli, nicméně se jedná stále jen o predispozici. Obezita se projevuje až v kombinaci s faktory prostředí. Často však bohužel spolu s geny potomek dědí i špatné stravovací návyky a negativní postoj ke sportu či pohybu obecně. Vysoce kalorické potraviny jsou pak v našich podmínkách velmi snadno dostupné, dobře ochucené a lákavě zabalené. Je často těžké odolat. Obézní pacient z důvodu narušené funkce hormonů hladu a sytosti má navíc opravdu mnohem větší pocit hladu než člověk s normální hmotností. Říct obéznímu „Nejez tolik!“ je asi stejně účinné, jako radit pacientovi s těžkou depresí, aby se vzchopil. Samozřejmě, že k nárůstu obezity v populaci přispívá i určitá pohodlnost hraničící s leností a nedostatek motivace ke zdravému životnímu stylu. Vzácná genetická onemocnění nebo jiné choroby, například často zmiňovaná snížená funkce štítné žlázy, se na vzniku obezity ve skutečnosti podílí jen velmi okrajově.

Jaké postupy volíte při nastavování péče o pacienta s nadváhou či obezitou a jaká kritéria používáte při rozhodování o vhodnosti farmakoterapie a chirurgických zákroků u těchto pacientů?

Pacient musí být v prvé řadě poučen o režimových opatřeních ve smyslu výběru správných potravin, zkvalitnění spánku a o možnostech pro něj vhodných pohybových aktivit. Navýšení energetického výdeje je však do určité míry limitní a zvýšení pohybové aktivity má vliv zejména na kardiorespirační zdatnost, zlepšení metabolických parametrů a schopnost zredukovanou váhu udržet. To je extrémně podstatné, nicméně je potřeba pacientům vysvětlit, že pro snížení hmotnosti je zcela stěžejní vytvoření kalorického deficitu. Tedy snížení přijatých kalorií natolik, aby byl rozdíl mezi příjmem a výdejem dostatečně negativní. K tomu nám skvěle pomáhá moderní farmakoterapie, která kromě dalších benefitů snižuje pocit hladu a zvyšuje pocit sytosti. Kombinaci režimových opatření a farmakoterapie antiobezitiky (léky na obezitu) si dle mého názoru zaslouží každý pacient s obezitou, nebo pokud má rizikové faktory, tak už ve stadiu nadváhy s BMI nad 27 kg/m2. V situaci, kdy redukce váhy není dostatečná nebo se jedná o vysoký stupeň obezity, můžeme pacienta doporučit k bariatrickému zákroku. Nicméně i v případě podstoupení chirurgického či endoskopického výkonu na trávicím traktu je farmakoterapie velmi dobrým pomocníkem pro zlepšení spolupráce pacienta a celkového efektu léčby.

