Město pro všechny generace. Heslo, kterým se řídí kandidáti strany Za zdravý Pelhřimov, jejímž lídrem do nadcházejících komunálních voleb je MUDr. Jiří Běhounek st.

Za zdravý Pelhřimov - Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD. | Foto: ČSSD

MUDr. Jiří Běhounek st.

Uznávaný specialista v oboru ortopedie není v politice rozhodně žádným nováčkem. Zkušenosti s komunální politikou má od roku 1998, kdy se stal zastupitelem města Pelhřimova. V této funkci působí dosud. V letech 2008 až 2020 byl hejtmanem Kraje Vysočina a v letech 2013 až 2021 poslancem Poslanecké sněmovny PČR.

MUDr. Běhounek Jiří st., lídr kandidátkyZdroj: ČSSD

Vážení občané města Pelhřimova,

dovolte mi Vás srdečně pozdravit z čela kandidátky všech těch, kteří mají za cíl, aby naše město bylo Město pro všechny generace. Je mi ctí tuto kandidátku vést a nabízet voličům propracovaný program. Jsem hrdý na složení kandidátky, účast nových tváří, její výrazné omlazení a hlavně na to, že již v přípravě k volbám se ukázalo, že našim kandidátům není osud a stav města nyní i do budoucna, lhostejným. Věřím, že se nemusím rozepisovat, kdo jsem a co ode mě můžete čekat. Ale jako vždy se chceme společně s vámi soustředit na problémy, které nás tíží, jejich řešení a celkový rozvoj města. Přečtěte si, prosím, alespoň teze našeho volebního programu, z něhož naše záměry jasně vyplývají.

Celou svou politickou cestu jsem se řídil heslem "S nasazením, rozhodně, slušně" a ubezpečuji vás, že na tom nemíním nic měnit. Dejte důvěru našim kandidátům a oni jí nezklamou. Znám jejich práci, zájem o dění i nasazení a jejich angažmá je výrazem odpovědnosti vůči obci, ve které žijí. Ať žije zdravý Pelhřimov - Město pro všechny generace.



V hluboké úctě MUDr. Běhounek Jiří st., lídr kandidátky

Zdroj: ČSSD

Volební program Za zdravý Pelhřimov

Zdravotnictví a sociální služby

Podpoříme další rozvoj Nemocnice Pelhřimov

Vytvoříme podmínky pro praktické lékaře, pediatry a stomatology

Budeme podporovat důstojný život seniorů a kvalitní systém sociálních služeb

Udržíme kvalitní péči pro klienty Domova pro seniory Pelhřimov a Domu s pečovatelskou službou Zámeček

Budeme nadále rozvíjet síť terénních sociálních služeb

Péče o město

Budeme prosazovat komplexní šetrný a udržitelný rozvoj Pelhřimova, při plánování investičních akcí budeme hledat vhodné dotační tituly a zvýšíme tak možnosti městského rozpočtu

Připravíme čtyřletý výhled rekonstrukčních a rozvojových prací na městském majetku

Provedeme důsledný audit financování a fungování městských organizací

Podpoříme systematické zvelebování městských sídlišť

Zasadíme se o zlepšení dopravní situace ve městě

Školství, kultura a sport

Nadále budeme podporovat všechna školská zařízení ve městě, udržíme dostatečnou kapacitu v mateřských školách pro všechny tříleté děti

Posílíme úroveň organizování kulturních a společenských akcí

Budeme nadále podporovat sportovní projekty pro všechny věkové kategorie – sportovní vyžití musí být dostupné pro každého

Zasadíme se o řešení problémů pelhřimovského plaveckého bazénu

Podpora bydlení

Podpoříme výstavbu nových městských bytů se státní dotací

Budeme pokračovat v nastavených podmínkách pro přípravu a prodej pozemků pro stavbu rodinných domů

Zlepšíme údržbu stávajícího bytového fondu města

Podpoříme rozvoj družstevního bydlení ve spolupráci s městem

Při přidělování městských bytů budeme dbát na zájmy města

Komunikace s občany

Prosadíme pravidelné diskuze s obyvateli města

Posílíme spolupráci s podnikateli a zapojíme je do rozvoje města

Zajistíme zvýšení povědomosti o městě jako o zajímavém historickém a turistickém centru

Zohledníme potřeby místních částí města po diskuzi s jejich obyvateli



Mgr. Bohumil Kovanda

Mgr. Kovanda Bohumil.Zdroj: ČSSDVážení občané města Pelhřimova a místních částí,

jako zastupitel města Pelhřimova se chci věnovat otázce dostupnosti bydlení v našem krásném městě. Budu podporovat výstavbu družstevních bytů ve spolupráci s Městem Pelhřimov a výstavbu nových městských bytů, protože si myslím, že bydlení je základ pro každou rodinu. Další oblastí, která mě celoživotně provází, je školství. Zajistit co nejlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí s podporou školských zařízení a s využitím všech dotačních programů.

Bc. Alexandra Knapová

Bc. Knapová AlexandraZdroj: ČSSDVážení a milí spoluobčané,

jsem rodilá Pelhřimačka a matka dvou dětí, která se celý život věnuje komunikaci a práci s lidmi. Jako tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov se denně setkávám s novými podněty a výzvami, což je pro mě i kandidatura v novém politickém sdružení Za zdravý Pelhřimov. Jsem hrdá, že mohu být součástí týmu schopných lidí v čele se zkušeným MUDr. Jiřím Běhounkem st.

Kandiduji, protože chci město, kde se jeho rozvoj řeší systematicky, se zdravým rozumem, kde je názoru občana věnována dostatečná pozornost, a kde se rovnoměrně rozvíjejí všechny oblasti. Mým cílem je uplatnit své zkušenosti při práci v komisi kultury a cestovního ruchu a dále chci pokračovat v činnosti ve sboru pro občanské záležitosti.



Pelhřimov - Město pro všechny generace.

Mgr. Lucie Vachtová

Mgr. Vachtová LucieZdroj: ČSSDVážení spoluobčané,

kandiduji, protože jsem byla oslovena ke spolupráci bývalým, trojnásobným hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem st., se kterým jsem v minulosti mohla na několika projektech spolupracovat a velmi si ho vážím. Věřím, že jeho zkušenosti budou – po dlouholetém úspěšném působení ve službách Kraje Vysočina – velmi prospěšné i pro naše krásné město.

Nyní pracuji jako vrchní sestra Urgentního příjmu Nemocnice Pelhřimov a byla jsem po celou dobu zrodu tohoto nového oddělení. Mám tedy povědomí jak o péči, tak i o aktuální situaci ve zdravotnictví. Zároveň jsem před příchodem do Nemocnice Pelhřimov p.o. dlouhodobě manažersky pracovala v soukromé sféře a mám velmi dobré povědomí o potřebách i úskalích lidí, pracujících v tomto odvětví.

Petr Adam

Adam PetrZdroj: ČSSDPřeji Vám krásný den,

jsem rád, že jste si našli čas, který mi věnujete. Jako kandidát do zastupitelstva města Pelhřimova za Sdružení nezávislých kandidátů a politické strany Za zdravý Pelhřimov bych se chtěl zasadit o zefektivnění odstavných ploch pro motorová vozidla. Dlouhodobý trend zvyšujícího se počtu automobilů, zejména v důsledku nutnosti zabezpečit osobní nebo služební záležitosti vytváří tlak na kapacity, které dnes máme. Na druhou stranu vytvářet nové odstavné plochy na úkor zeleně, není správný postup. Je nutné hledat určitou symbiózu, a to zejména v hustě obydlených oblastech nebo např. v centru města, proto bych se chtěl zaměřit na řešení oblasti – dopravy v klidu.

Rovněž bych se chtěl zasadit o zlepšení dopravní situace ve městě. Průjezd centrem by měl být plynulý, na navazujících světelných křižovatkách by měla fungovat tzv. zelená vlna, která se již v minulosti osvědčila.

Za zdravý Pelhřimov - Sdružení nezávislých kandidátů a České strany sociálně demokratické.

Volební heslo: Město pro všechny generace.

Zveme Vás ke komunálním volbám v termínu 23. - 24.9.2022.

Za zdravý Pelhřimov - Volte č. 6

Zadavatel/zhotovitel: Za zdravý Pelhřimov - Sdružení nezávislých kandidátů a České strany sociálně demokratické.