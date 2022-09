Celou řadu let v Plzni žije a působí známý plzeňský lékař MUDr. Jiří Klečka. Nyní se rozhodl vstoupit do komunálních voleb jako kandidát na primátora za hnutí PRO Plzeň. Proč se tak rozhodl, jaké vidí cesty ze současných plzeňských problémů, a kterým tématům se chystá hnutí PRO Plzeň ve svém volebním programu věnovat?

Proč jste se rozhodl kandidovat na post primátora?

Celý život jsem se staral o své zdraví a dnes se již řadu let snažím léčit lidi v oblasti urologie. Díky tomu mám možnost potkávat se denně s lidmi z Plzně a okolí a slýchat jejich starosti, a to nejen ty zdravotní. To pro mě bylo hlavním impulsem jít do boje o primátorské křeslo. Plzeň je totiž moje srdcová záležitost.

Jedním z velkých témat volebního programu PRO Plzeň je znovuotevření Americké ulice. Z jakého důvodu?

Uzavření Americké v této podobě bohužel postrádá pro Plzeňáky smysl, jelikož jí, i přes uzavření, může dnes projet takřka kdokoliv. Navíc okolní ulice, zejména U Trati a Klatovská, jsou z důvodu uzavření přetížené. Chceme vyřešit krizová místa, například mimoúrovňovou křižovatkou Na Belánce, a teprve poté případě uzavřít Americkou.

Plzeň celkově trápí špatná průjezdnost. Pomůže například přebudování Rondelu?

Myslím si, že Rondel je velmi důležitým dopravním uzlem v Plzni. Aktuálně spojuje velké sídliště Severního předměstí s 50 tisíci obyvateli s centrem. V západních městech se ubírají právě cestou mimoúrovňových komunikací. Jeho plánované zasypání tak vnímám jako velký krok zpět.

Plzeňané volají po zvýšení bezpečnosti v ulicích. Je tato situace opravdu tak vážná?

Ve svém okolí neznám lidi z řad kamarádů, známých nebo spoluobčanů, kteří by v posledních osmi letech vnímali zlepšení bezpečnosti. Naopak jejich obavy narůstají, a to i kvůli dehonestaci městské policie. Rádi bychom městské policii vrátili reputaci a smysl. Prvním krokem bude navýšení počtu strážníků, kteří se budou věnovat zejména veřejnému pořádku.

Hnutí PRO Plzeň se prezentuje jako komunita sportovně založených lidí. Jedním z témat je zajištění 100 milionů korun ročně pro sportovní kluby. Jak toho chcete docílit?

Sportovní kluby a jednoty bohužel čekají těžká období. Vnímám a beru za svoji povinnost jim v této době pomoci pravidelným příjmem. 100 milionů korun je zhruba 1 % městského rozpočtu a za tuto částku budeme bojovat. Jedna z možností, jak zlepšit financování klubů, je snížení rozpočtu investic do nových sportovišť. Plzeň totiž již nyní disponuje skvělou sportovní infrastrukturou.

Velmi vážným tématem v celé ČR je současná ekonomická krize a narůstající ceny energií. Lze s tím na úrovni komunální politiky něco dělat?

Problematika energií představuje opravdu celorepublikový problém, který by se měl primárně vyřešit na této úrovni. Budeme se však snažit zastropovat a nenavyšovat ceny tepla a vody. To v Plzni ovlivnit můžeme. Pro sportoviště, kluby a jednoty se budeme snažit prosadit fotovoltaické panely na střechách budov, což jim pomůže snížit náklady na provoz. Sportovní kluby pak nebudou muset navyšovat třeba členské příspěvky, díky čemuž ve výsledku ušetří i sportující Plzeňané.

O projektu aquaparku v Plzni se hojně mluvilo poslední čtyři volební období. Letos je od tradičních stran k tomuto tématu ticho po pěšině. Jak se k tomu staví hnutí PRO Plzeň?

Řešení pro naše město máme přímo na dlani. Řadu let již existuje projekt přístavby bazénu na Slovanech. Za mnohem méně vynaložených finančních prostředků by tak vznikl ideální aquapark.

Chtěl byste na závěr Plzeňanům něco vzkázat?

Vážení Plzeňáci, přijďte k volbám a zvolte šanci na moderní, sportovní a bezpečnou Plzeň. Volte PRO Plzeň – tým lidí, kteří mají rádi Plzeň stejně jako já.

