Více pracovních nabídek i městských bytů, dostatek lékařů. To je cesta, kterou se radnice města Ostrova v prvním roce svého funkčního období vydala. „Chceme si tak ve městě nejen mladé rodiny udržet, ale přilákat i ty nové,“ říká starosta města David Hanakovič.

Starosta města Ostrov – Mgr. David Hanakovič | Foto: město Ostrov

Když byla v první polovině roku 2023 dokončena rekonstrukce historické budovy bývalé Myslivny, byl jsem moc rád, že můžeme zájemcům o bydlení v Ostrově nabídnout dalších sedm nájemních bytů, navíc v exkluzivní lokalitě v blízkosti Zámeckého parku. Průběžně investujeme také do oprav dalších bytů v majetku města, které jsou zpravidla v domech z 50. let v centru Ostrova. Rekonstrukce každého z nich stojí město zhruba osm set tisíc korun. Zájemce tak dostane reprezentativní nájemní bydlení s novými obklady, podlahami i výmalbou, a to za velmi příznivých cenových podmínek. Zároveň disponujeme byty pro zdravotníky, policisty či hasiče, kteří dostanou ve městě práci a s ní do začátků i velmi solidní bydlení s roční nájemní smlouvou.

Mladé lidi si potřebujeme ve městě udržet nejen investicemi do bytového fondu, ale také do vzdělávání. V minulých letech došlo k modernizaci učeben pro technické obory na všech základních školách. Podporujeme vznikání nových pracovních míst v průmyslových zónách Ostrova. Začínáme zároveň s modernizací interiéru ostrovského Domu kultury za více než 73 milionů korun. Přestavba stávajícího objektu na technologicky vyspělé kreativní centrum nabídne Ostrovu ojedinělou možnost stát se v budoucnu středobodem společenského dění v regionu.

Motivovat musíme také lékaře, aby ve městě otevírali své lékařské praxe, zároveň se však staráme také o ty stávající. Letos jsme proto podpořili nákup diagnostických přístrojů pro konkrétní ordinace za více než jeden milion korun. Ve městě už začal pracovat i nový zubní lékař, jehož ordinace bude fungovat několik dní v týdnu také jako zubní pohotovost pro celý region.

Každá ostrovská rodina si cení i bezmála čtyřiceti dětských hřišť, která se postupně modernizují a zohledňují se při tom požadavky občanů, a tak se v příštím roce počítá například s výstavbou populární kuličkové dráhy. A je to sotva pár týdnů, kdy bylo dokončeno další workoutové hřiště, tentokrát v místní části Květnová.

Na jaře proběhlo dotazníkové šetření v rámci strategického plánu rozvoje města a radní, zastupitelé i sami Ostrováci se z jeho výsledků mohli leccos dozvědět. Třeba to, že 79 % lidí je na své město hrdých. Nejvíce se ostrovským líbí příroda v jeho okolí a také péče o městskou zeleň.

I přes zmiňovanou hrdost však občané vnímají, jak vyplynulo z výzkumu, chladnější vztahy mezi lidmi a také nízkou míru sounáležitosti. To reflektují i nápady občanů na webu strategie města. Sem občané Ostrova právě v těchto dnech posílají své návrhy na to, co nového ve městě vybudovat, a s radnicí tak společně tvoří budoucnost Ostrova. Mimo jiné tu chtějí třeba zahradní altány, komunitní centrum, městskou dílnu nebo zahradní restauraci. Mladí by pak chtěli více obchodů a také například fast food. Možná to zní banálně, ale já to na lehkou váhu neberu. Čtyři z deseti ostrovských středoškoláků totiž chtějí po maturitě odejít na vysokou do Prahy nebo do Brna. Já chci po dobu svého mandátu udělat všechno pro to, aby se poté, co diplom získají, do Ostrova opět rádi vraceli.