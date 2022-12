Atraktivní prostory, bohatý hudební program, široké spektrum poctivých drinků a prostorný parket, který Vás nenechá odpočinout – to vše nabízí nově otevřený music club Škuner v samém srdci Děčína!

Foto: Zadavatel inzerce

Co Vás inspirovalo znovu oživit Škuner?

Naše rozhodnutí otevřít znovu brány Škuneru bylo spontánní. Jsme mladá generace, která se v Děčíně a okolí neměla kam jít s přáteli bavit.

Prostory jsou původní, nebo proběhla rekonstrukce?

Prostory prošly částečnou rekonstrukcí, která spočívá ve zdokonalení techniky, která podporuje hudbu s osvětlením, vizuální modernizaci interiéru a vybudovali jsme VIP boxy pro naše návštěvníky.



Opravdu si na své přijde všechna generace i např. 40+?

Ano, každou sobotu pořádáme Oldies párty, na nichž hrají skvělí DJ's převážně z okolí Děčína. Soboty se tedy nesou ve stylu 80. let až k hranici milénia, pro fajnšmekry jsou samozřejmostí hity na přání.



A co mladší generace?

Mladší generace má u nás oblíbené pátky, kdy hrajeme komerční hudbu, house, techno a další žánry od nejlepších DJ's z Čech. Poslední měsíc se u nás vystřídali DJ Roxtar, Andrea Pomeje a Richard Reynolds.



Máte v plánu pořádat koncerty?

Určitě koncertům dáváme prostor. Nejbližší koncert je u nás v sobotu 25.12.2022. Tento den budeme poctěni návštěvou věhlasné kapely Smokie revival.



Je možné si pronajmout club na firemní akci, event, nebo soukromou narozeninovou party?

Na tyto typy akcí máme vyhrazené spodní patro klubu, které je po kompletní rekonstrukci. Disponuje kapacitou až 150 osob, moderním barem, plátnem s videoprojekcí a hudební aparaturu. V případě větší akce je možný pronájem celého klubu Škuner. Na jakékoliv akce obstaráme obsluhu, catering, DJ a další náležitosti vzájemné dohody.



Součástí byla dříve kavárna a pizzerie Paroloď, přemýšlíte o obnovení?

Na prostorách kavárny a pizzerie se co nevidět začne provádět rekonstrukce, která povede k celkové úpravě vnitřních prostor tak, aby se návštěvníci cítili příjemně a odcházeli s pocitem, že se těší na další návštěvu. Plus chystáme překvapení na příští rok tedy 2023.



Máte v klubu Škuner nějaké speciální drinky?

Náš nápojový lístek obsahuje porci míchaných drinků které připravují zkušené barmanky. Na své si přijdou jak milovníci alkoholu, tak abstinenti.



A Vaše plány do budoucna?

Náš plán do budoucna je jasný. Chceme, music club Škuner byl považován za jeden z nejlepších klubů v Ústeckém kraji. A také celkové propojení parolodi jakožto celku, od restaurace až po disko Škuner.



Music club Škuner se ukrývá v centru Děčína, v unikátní stavbě s názvem Paroloď, Tyršova 30.

www.skuner.cz