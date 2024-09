Jako každý rok se i letos v Plzni konal galavečer Anděl 2024.

Foto: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Z našich řad byla vybrána sociální pracovnice Bc. Markéta Jeslínková, které bylo předáno na galavečeru ocenění za práci, ochotu a sociální cítění. Touto cestou bychom i my chtěli poděkovat za práci, kterou u nás v Domově odvádí. Letošním rokem byla městem Plzeň otevřena odlehčovací služba „Čtyřlístek“ a „Sněženka“, za kterou si odnesl i MÚSS Plzeň cenu Anděla 2024.

Okénko do života v Domově „Čtyřlístek“

U nás v Domově se nikdo nenudí, a tak ze starých prostor vytváříme nové prostředí pro naše klienty. Jedním z nich je vybudování kaple ze starého skladu, se kterým přišla sociální pracovnice paní Bc. Markéta Jeslínková. Celého projektu se ujal Ing. Arch. Jan Trčka, který velmi citlivě připravil návrh pro prostor moderní kaple. Díky jemu má i náš Domov své místo pro odpočinek a smíření. Kaple byla vysvěcena v březnu františkánským knězem Otcem Šebestiánem, který byl výsledkem nadšený a kapli požehnal. Od té doby nese název sv. Archanděla Rafaela, který je patronem cestujících, uprchlíků, ošetřovatelů nemocných, lékařů, lékárníků, mládeže a snoubenců.



Před rokem jsme do Domova nastěhovali i zvířecí kamarády, kteří rozjasňují den našich klientů. Do dubna bydleli přímo u nás v Domově ve vnitřních prostorách, ale v květnu jim byli pořízeny venkovní výběhy a voliéry. Naši klienti tak mohou pozorovat tři morčátka a tři andulky každý den při procházce po naší zahradě. Někteří naši klienti by rádi oživili zahradu ještě o nějaké zvíře, tak uvidíme, co přinese čas…

Zdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Největší akcí roku je Zahradní slavnost, která se koná v červnu. Letos to byl již 25. ročník a nesl se v duchu Lázeňské kolonády ve „Čtyřlístku“. O bohatý program se postarali umělci z Prahy, plzeňské dětské pěvecké sbory, mateřská školka, promenádní hudba, plzeňské mažoretky, houslista a kočár tažený koněm. Na Zahradní slavnosti jste mohli vidět krásné dobové oblečení, ochutnat lázeňský pramen nebo teplou lázeňskou oplatku. Po celou dobu slavnostního dne bylo možné navštívit hospůdku U lázeňského šviháka a osvěžit se U vřídla či v Lázeňské kavárně. Nechyběla též výstava výrobků našich klientů, na kterou se připravují celý rok.

Během celého půlroku probíhají další akce, jako například Masopust, Velikonoce, MDŽ, otvírání a zavíraní zahrady. Nejen tyto akce, ale také návštěvy z hudební a divadelní branže mají u nás v Domově své místo. Velmi úspěšný byl cyklus přednášek z plzeňské ZOO, který byl zakončen měsíční výstavou fotografií zvířat žijících zde v ní žijících. Pravidelně nás navštěvují naši kamarádi ze základních a mateřských škol v Plzni. Zde se vytváří mezigenerační propojení. I sokolníci a drobná zvířata našli své místo a oblibu při ukázkách výcviku a poslušnosti před očima klientů Domova.

Zdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

V případě zájmu o práci v sociálních službách se nám ozvěte, sjednáme si s Vámi schůzku.

Personální oddělení MÚSS Plzeň

Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Mgr. Šeflerová Jaroslava

Tel.: + 420 378 037 606; +420 724 148 997

e-mail: seflerova@plzen.eu

MÚSS Plzeň – volná pracovní místa