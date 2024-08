Již 20 let je na trhu sociálních služeb společnost Obecný zájem, která nabízí pečovatelskou a terénní odlehčovací službu pro vaše blízké. Co přesně tato slova znamenají a co vše obnáší nám přiblíží ředitelka společnosti Mgr. Iveta Brzková.

Kvalitní péči o vaše blízké nabízí společnost Obecný zájem | Foto: Obecný zájem

Máte za sebou 20 let od založení společnosti, jaký je pocit vybudovat něco takového a jaké byly vaše začátky?



Začátky byly velmi náročné, společnost jsem začala budovat sama v terénní pečovatelské službě s jednou pečovatelkou, k tomu jsme provozovali Domov penzion pro seniory o kapacitě 40 klientů. Po změně zákona byl penzion ve spolupráci s městem Smiřice transformován na dům s pečovatelskou službou a my se snažili rozvíjet terén. Postupně jsme navazovali spolupráce s jednotlivými obcemi, aby péče byla dostupná i tam. Největší problém byl vždy vozový park, nebyly investiční dotace a před 20ti lety banky neziskovým organizacím nepůjčovali. Vše jsme překonali a dnes máme silné zázemí i své postavení na poli sociálních služeb.

https://obecnyzajem.cz/Zdroj: ZadavatelTakže z prvotní myšlenky jste vybudovala fungující společnost, která pomáhá každý den v roce celé řadě klientů. Péči poskytujete celoročně a celodenně?

Jak ji řešíte …



Péči poskytujeme nepřetržitě každý den v roce, vždy se přizpůsobíme potřebám klienta a jeho blízkých, kterým s péčí pomáháme. Stále přibývá požadavků na péče o lidi s vysokou mírou podpory, zvyšuje se čas, který je nezbytný pro kvalitně odvedenou péči. Lidé potřebují mít možnost využití pomoci i ve dnech státních svátků, volna nebo nočních hodinách. Proto jsme nasadili laťku na 24 hodin denně což se ukazuje, jako správný krok. Jezdíme za klienty do jejich domácností, klienti nemusí opouštět své známé prostředí, vozíme sebou celou řadu kompenzačních i socioterapeutických pomůcek, které využíváme zejména k bezpečnému a komfortnímu poskytnutí služby. Pracujeme s klienty s demencí, Alzheimerovou nemocí s pohybovými problémy, délky a frekvence péče jsou individuálně nasmlouvány, tak aby vyhovovali klientovi a měl zajištěno to co opravdu potřebuje.

Zdroj: Obecný zájemBez čeho by to ale určitě nešlo je skvělý tým profesionálů, je to tak?



Rozhodně ano, velice si vážím celého týmu na všech úrovních, jednak managementu, ale i sociálních pracovnic a pečovatelek. Bez těchto lidí by se naše společnost nemohla posouvat, růst a zajištovat kvalitní péči. Soustředím se na tvorbu přátelského prostředí, otevřené komunikace a hlavně vidím jako důležité investovat do vzdělávání celého týmu. Vyhledávám a realizuji pro tým ty nejatraktivnější a nejmodernější formy vzdělávání a kurzů. V nabídce našich služeb je mimo základní péči i socioterapie či aktivizace a i v těchto oblastem máme pestrou škálu činností, které s klienty provádíme s nejrůznějšími pomůckami.

Dokážete tedy zajistit péči o klienty, pokud se blízký nemůže postarat dlouhodobě nebo i krátkodobě?



Dokážeme zajistit péči v některých případech i na několik let, ale také dokážeme ulevit neformálním pečujícím ve chvíli, kdy chtějí jet např. na dovolenou, nebo sami pro sebe potřebují zajistit svůj denní režim, či jen pár hodin oddechnout. Vyžaduje to opravdu velkou dávku flexibility a ochoty neustále přehodnocovat kapacity, motivovat zaměstnance k operativním změnám a dobíjet jim energii a chuť do práce. Můj tým pečovatelek je tvořen neskutečně obětavými a schopnými lidmi a konstatovat, že si vážím toho jak, jak výborně zvládají tuto náročnou práci v kombinaci s péčí o vlastní děti, rodinu.

Kvalitní péči o vaše blízké nabízí společnost Obecný zájemZdroj: Obecný zájem

Řízení takovéto organizace i zajištění materiální stránky jsou určitě náročné. Kdo vám s tím pomáhá?



Od začátku nás podporuje Královéhradecký kraj, město Smiřice pod vedením pana starosty Bc. Luboše Tuzara, starostka Hořiněvse paní Jana Kuthanová, postupně se přidávaly další obce nyní i magistrát města Hradce Králové. Snažíme se získávat různé příspěvky z nadací, granty, domlouvat partnerství, sponzorské dary je to nekonečná práce, ale pro zdravé fungování neziskové organizace je hledání zdrojů nezbytné. Za významné považuji i podporu lidí, kteří sdílejí naše vize, plány a motivují a inspirují nás ke změnám, díky nimž se posouváme dál. Dostává se nám také obrovské morální podpory ze strany pečujících, či samotných klientů, kdy nám volají, píšou krásné recenze s poděkováním a motivací do další práce.

Zdroj: Obecný zájem

U té materiální stránky se ještě zastavíme. Jednou z nejdůležitějších věcí je doprava ke klientům, jak jste zmínila v úvodu, ji řešíte?



Podařilo se nám získat dotaci na 10 nových hybridních vozů Renault Captur, nové vozy máme od dubna 2024 v provozu a významně jsme tím zvýšili dostupnost a kapacitu pro klienty a také významně rozšířili pracovní tým. Na rozvoji vozového parku musíme nestále pracovat, a hledat zdroje a možnosti, kterých zrovna není mnoho. V tomto bychom uvítali dárce či sponzory, uvidíme, třeba se nám někdy poštěstí.

Zdroj: Obecný zájem

Letos se vám podařilo získat 10 nových vozů, co si přejete do dalších let?



Do dalších letech bych moc ráda zrealizovala projekt výstavby Denního stacionáře v Hořiněvsi, jehož výstavbu jsme zahájili letos v červenci. Je umístěn v krásné příjemné lokalitě obklopené přírodou. Pro samotnou realizaci bylo třeba získat dotaci a také partnery, kteří stejně jako my vidí potřebu takovéhoto typu zařízení pro širokou veřejnost místního regionu, který čítá přes 60 obcí.

Významně nás finančně podporuje Královéhradecký kraj pod vedením pana hejtmana Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v. a také starostka dotčené obce Hořiněves Jana Kuthanová. Je to moderní forma ambulantní služby, která pomáhá nejen s péčí, ale i socioterapií, aktivizací a také předchází samotě. Klienti se zde potkávají, mohou najít nová přátelství, je o ně profesionálně postaráno. Stacionář by měl mít okamžitou kapacitu 25 klientů a provoz bude 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Pakliže se vše podaří, provoz by měl být zahájen v listopadu roku 2025.

Takže plány máme veliké a pevně věříme, že se náš sen stane skutečností.

Vizualizace nový Denní stacionář Hořiněves.Zdroj: Zadavatel

Pokud by čtenáři měli další otázky nebo v případě zájmu o vaši službu, kam se mohou obracet?

V rámci našich služeb poskytujeme i odborné sociální poradenství, pracujeme i s neformálními pečujícími a v případě potřeby se mohou zájemci obrátit přímo na mě telefonní kontakt: 731 185 873, email: iveta.brzkova@becnyzajem.cz nebo na sociální pracovnice 734 759 149, 605 158 323, 734 219 893 email: socialnipracovnik@obecnyzajem.cz, nebo najdou spoustu informací na našich webových stránkách www.obecnyzajem.cz