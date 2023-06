Na hradě Sovinci, zámku v Bruntále a kosárně v Karlovicích je již sezóna v plném proudu. Pro návštěvníky je na celou sezónu připraven pestrý kulturní program. Na své si přijdou jak milovníci hudby, tak i příznivci myslivosti či historie.

Hned 3. června oslaví v areálu bruntálského zámku sté výročí od svého založení Českomoravská myslivecká jednota. „Na 10. a 11. června připravujeme na hradě Sovinci víkend plný myslivosti, myslivecké kynologie a sokolnictví, proběhnou zde oblíbené Myslivecké letní slavnosti,“ přiblížila ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková. Organizátoři akce si dále připravili názorné předvádění výcviku loveckých psů i povídání o zajímavostech z historie myslivosti a ochrany přírody. Chybět nebude ani ochutnávka myslivecké kuchyně. „Celý program v sobotu zakončíme mysliveckou zábavou, kde návštěvníkům zahraje country kapela Hubertus,“ doplnila ředitelka muzea.

V neděli 11. června se pak zájemci o zahradnictví a zahradní architekturu mohou zúčastnit komentovaných prohlídek parku zámku Bruntál, které budou probíhat v rámci celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad.

O týden později, 17. a 18. června, pak proběhne na hradě Sovinci kejklířský víkend, kde nebude nouze o fakírská a žonglérská vystoupení.

Následně se v pátek 23. června od 17 hod. rozezní sala terrena u bruntálského zámku líbeznými tóny příčné flétny a klavíru díky umělkyním Ráchel Skleničkové a Evě Blažkové, které vystoupí v rámci Dnů umění nevidomých.

Další významnou akcí, která je naplánovaná na červen, jsou Slavnosti Pánů ze Sovince. Akce proběhne 24. a 25. června na hradě Sovinci. „Návštěvníci se přenesou do doby, kdy zde žili zakladatelé hradu, Páni ze Sovince,“ okomentovala událost ředitelka. Na hradě budou po celý víkend šermíři i lukostřelci a v sobotu večer akce vyvrcholí slavnostním průvodem pana Voka ze Sovince s početnou družinou a s následným rytířským turnajem a ohňovou show.

Připomínáme, že zámek Bruntál i kosárna v Karlovicích jsou od června přes celou sezónu otevřeny denně, tj. od pondělí do neděle vždy od 9:30 do 17:30.

Hrad Sovinec pak mimo pondělky od 9:00 do 18:00.

Více informací o vstupném a plánovaných akcích lze nalézt na webu Muzea v Bruntále www.mubr.cz nebo na jeho profilech na facebooku či instagramu.