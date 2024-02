K oboru a prodeji s uhlím mě zasvětil můj otec František Buťa, který firmu založil.

Foto: Uhelné sklady Buťová

Celý život pracoval jako řidič ve státních uhelných skladech. Prakticky okamžitě po změně politického systému, kdy se rušil podnik, byl nucený podnikat. Koncesní listinu mu vydával ještě Okresní národní výbor. Po mém vyučení si mě v lednu 1994 vzal do firmy. Tak začala moje pouť s uhlím. Naučit se účetnictví a být administrativně připravena. Věděla jsem kde a jaké uhlí se těží. Ve svých volných dnech jsem jezdila s tátou na doly. Musela se naučit druhy uhlí a být schopná je od sebe rozeznat - jakou mají výhřevnost, dobu hoření, a které je vhodné do jakých kamen nebo kotlů.

Zdroj: Uhelné sklady Buťová

Podnikání

I s Vaším přispěním, mohu pokračovat ve šlépějích svého tatínka Františka Buti. Když se něco nedaří a já přemýšlím zda má podnikání v tomto oboru ještě smyl, protože jsme odkázaný na vládní rozhodnutí. Stačí, aby mně zavolal zákazník, oslovil mě křestním jménem a příjemný rozhovor udělá své. Zákazníci jsou můj pohon - jít dál.

Pokračuji s krédem firmy

Podnikat poctivě, chovat se uctivě a prodávat jako když prodávám sama sobě.

Jaká je situace nyní

Změnila se spousta věcí. Nové předpisy a nová nařízení, o kterých nemají lidé ani tušení. Bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí, ověření – cejchování váhy, která je nezbytná v našem podnikání. Pro daňové doklady máme pokladní systém, který je propojen s váhou.

Jak se změnil byznys

Dnes s uhlím může obchodovat takřka každý, bez ohledu, jestli na to má nebo ne. Váha a cejchování, někteří obchodníci ani váhu nemají. Když chci podnikat poctivě dá to hodně práce. Přebít nabídku firem, které jdou pod cenu, je velmi těžké. Spokojený zaměstnanec + spokojený zákazník = spokojená firma.

Co prodáváme

Hnědé uhlí z produkce Severočeských dolů a.s., brikety , černé uhlí, koks, pytlované kovářské uhlí, pelety EN plus A1, dřevěné brikety RUF i válcové, podpalové dřevo třísky i krbové, dřevní štěpku, písky, štěrky různých rozměrů hornina čedič, okrasné kameny, zeminu, mulčovací kůru, cement, beton.

Ceny a slevy

Sleva je marketingový tah. Lidé by se měli zajímat o to, co za slevou je. Ceny, které některé firmy nabízejí, jsou nereálné! Prodávat uhlí za nákupní cenu, je nesmysl, který musí někdo zaplatit. Jezdit zadarmo při cenách nafty…nakonec je to vždy zákazník, který platí. Ne nadarmo se říká, že žádná sleva není zadarmo. Vždyť kdo z laiků pozná, jestli mu firma dovezla 40 nebo 35 metráků uhlí?

Lidé by se měli více zajímat o firmy, které jim uhlí dodávají. Čím jezdí, odkud, jak, a jestli vůbec uhlí váží, jak ho skladují. Nabízím zákazníkům přijít a zjistit na jaké úrovni máme uhelné sklady. Nabídka být u vážení než k nim jejich palivo přivezeme.

Skladování

Naše nároky na skladování paliv se zvýšily. Veškeré palivo uskladňujeme v uzavřené hale, aby uhlí bylo chráněno před deštěm, sněhem, větrem a dalšími nepříznivými povětrnostními podmínkami a je odděleno, aby nedocházelo k záměně druhů. Když přijede kamion, uhlí vysype v hale, tím je zajištěna minimální manipulace paliv. Pokud si přijede cizí dopravce pro uhlí, nakládáme zdarma.

Kategorizace skladů

V rámci zkvalitnění prodeje tříděného uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. byla zahájena kategorizace uhelných skladů. Jedná se splnění kritérií, které jsou pro péči o koncového zákazníka rozhodující. Kritéria jsou posuzována v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky Odboru podpory prodeje Severočeských dolů a.s. Na základě této kategorizace náš sklad historicky první získal zlatou známku, kterou dne 6.9.2013 přebíral můj tatínek František Buťa.

František Buťa při předávání zlaté známky SD, a.s.Zdroj: Uhelné sklady Buťová

Za kolektiv uhelných skladů Buťová děkuji za věrnost, projevenou přízeň a těším se na další spolupráci do dalších let.