„Mamografické vyšetření je jedinou preventivní metodou pro záchyt rakoviny prsu. Žádné jiné alternativní metody neexistují“, říká paní MUDr. Regina Šírová, ředitelka Mammacenter Skupiny MEDICON.

1. Jaké jsou u nás možnosti preventivního vyšetření prsu?

Od roku 2002 se v ČR provádí celostátní screeningový (preventivní) program, zaměřený na nádory prsu. Ženy u nás mají od 45 let věku* nárok na plně hrazené mamografické vyšetření, a to ve dvouletém intervalu. Mamografie, jejímž principem je RTG záření, je i nadále jedinou, celosvětově uznávanou, preventivní metodou. V případě abnormálního nálezu na mamografii se provádí doplňující metody, jako 3D mamografie, ultrasonografie, cílená biopsie a další. U mladých žen je nejvhodnější prevencí samovyšetření, prováděné pravidelně, ideálně po menstruačním krvácení. Preventivní program se mladých žen netýká, neboť v tomto věku rostou nádory obvykle velmi rychle a plošný program je nezachytí. Pokud si žena v jakémkoliv věku najde bulku či jinou změnu v prsu nebo v podpaží, měla by navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa a ti ji odešlou na specializované pracoviště na vyšetření. U mladých žen se jako metoda volby používá ultrasonografie, která je pro zobrazení bohaté žlázy vhodnější. Ženy s prokázaným vysokým rizikem onemocnění rakovinou prsu podstupují jiný režim vyšetřování. Důležité je zmínit, že preventivní mamografické vyšetření by mělo být prováděno pouze na akreditovaném screeningovém pracovišti, kterých je v ČR více než 70.

2. Proč se screening rakovinu prsu provádí?

Cílem screeningu je co nejvčasnější záchyt nádoru ještě v době, kdy není hmatný a nešíří se dál (nemetastazuje). Právě mamografie, prováděná na moderních přístrojích, je jedinou metodou, která může nádor v tomto stádiu odhalit. Ženy, u nichž zachytíme nádor včas, mají dnes díky moderní a cílené léčbě až 95% šanci na úplné uzdravení.

3. Občas se objevují další alternativní metody vyšetření, jaký na ně máte názor?

Máte na mysli například termografii, vyšetření na principu akustické impedance či jiné? Nebylo prokázáno, že by tyto metody mohly nahradit mamografii, naopak na základě určitých studií se ukázaly jako velmi zkreslující. Rozhodně žádnou z těchto metod nedoporučuji.

4. Jakým způsobem se ženy na preventivní mamografické vyšetření dostanou?

Ženy by měly být pravidelně odesílány na mamografii praktickým lékařem nebo gynekologem od 45 let věku*, a to ve dvouletém intervalu. Pokud si preventivní vyšetření přejí mladé ženy, obvykle jej hradí samy.

* V případě OZP pojišťovny od 40let.

