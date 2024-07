Jedny z nejslavnějších suplementů jsou opředeny mýty, které je třeba vyvrátit. Jako je tomu u všeho, ne všechny informace jsou pravdivé a mezi lidmi se šíří mnoho mýtů a omylů.

Foto: DECASPORT s.r.o. DECATHLON v ČR

V tomto článku se podíváme na některé z nejčastějších mýtů o proteinech, gainerech a BCAA a vyvrátíme je. Zbytečně motají hlavy začátečníkům a některé odradí tyto mýty od užívání suplementů úplně, kvůli čemuž se jim třeba poté nedaří dosáhnout vysněných výsledků.

Mýtus 1: Proteiny jsou jen pro kulturisty.

Proteiny jsou důležité pro všechny. Bílkoviny jsou stavebními kameny svalů a tkání a hrají klíčovou roli v mnoha důležitých funkcích organismu, jako je trávení, imunitní systém a hormonální regulace. I když kulturisté užívají proteiny pro budování svalů, benefity bílkovin pocítí i běžní lidé, kteří se věnují sportu, manuální práci nebo si chtějí udržet svalovou hmotu, jejíž množství se rostoucím věkem snižuje. Využití mohou proteinové suplementy najít také při rehabilitacích a podobně.

Mýtus 2: Gainery ze mě udělají tlusťocha

Tento mýtus pravděpodobně pochází z toho, že gainery jsou kaloricky bohaté doplňky stravy, které obsahují proteiny, sacharidy a tuky. Pokud budete konzumovat více kalorií, než vaše tělo spálí, budete pravděpodobně přibírat na váze, ať už užíváte gainery nebo ne.

Gainery jsou vhodné pro lidi, kteří se snaží nabrat svalovou hmotu a zároveň kalorie z běžné stravy nestačí. Mohou je užívat i osoby, které se snaží o hubnutí, pokud je jejich cílem zároveň budování svalů. Důležité je vybrat si gainery s kvalitním složením a dodržovat celkový kalorický příjem v souladu s vašimi cíli.

Mýtus 3: BCAA poškozují játra a ledviny.

BCAA (Branched-Chain Amino Acids) jsou esenciální aminokyseliny, které tvoří asi 30% svalové tkáně. Jsou důležité pro budování svalů, regeneraci a snižování únavy. Studie neprokázaly, že by BCAA v běžných dávkách poškozovaly játra nebo ledviny. Nicméně, v případě poruch jater nebo ledvin je vhodné konzultovat užívání BCAA s lékařem.

Mýtus 4: Suplementy mohou nahradit zdravou stravu.

Suplementy by měly být DOPLŇKEM zdravé a vyvážené stravy, ne NÁHRADOU. Základ vašeho stravování by měly tvořit nutričně bohaté potraviny, jako je ovoce, zelenina, celozrnné produkty, libové maso a ryby. Suplementy vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů, ale neměly by nahrazovat zdravý životní styl.

Mýtus 5: Suplementy jsou návykové.

Suplementy, jako jsou proteiny, gainery a BCAA, nejsou návykové! Neobsahují psychoaktivní látky a jejich užívání není spojeno s abstinenčními příznaky. Nicméně, je důležité užívat suplementy v doporučených dávkách a respektovat individuální toleranci. A to kvůli prostým fyzickým procesům.

Závěr

S trochou znalostí a kritického myšlení jsou suplementy užitečnými pomocníky pro dosažení vašich sportovních cílů. Je důležité vybírat si suplementy od renomovaných výrobců, číst si složení a užívat je v souladu s doporučením. Nebojte se konzultovat užívání suplementů s lékařem nebo nutričním specialistou, kteří vám poradí s výběrem a dávkováním na základě vašich individuálních potřeb.