Na začátku roku zahájila developerská skupina Top Estates výstavbu druhé etapy rezidenčního komplexu Barrandez-Vous. Během dvou let vznikne v Praze další bytový dům s téměř padesáti byty a výhledy na celou metropoli i do nového parku. Nový objekt harmonicky naváže na úspěšnou první etapu, která získala mnoho prestižních ocenění za architekturu i veřejný prostor.

Vyhledávané byty se zahradami a terasami budou i v novém objektu zastoupeny a díky poloze na kopci poskytnou unikátní výhledy na Prahu i okolí. Developer zahrnuje do projektu více prémiového standardu, umění i moderních technologií včetně parkovacích stání pro elektromobily a posunuje komfort bydlení v nové etapě Barrandez-Vous ještě výš. Dokončení bytového domu Západ je naplánováno na konec roku 2025 a výstavbu zajišťuje stavební divize developerské společnosti Top Estates.

“Bylo dokončeno zajištění stavební jámy, zemní práce a založení stavby. Aktuálně dokončujeme betonáž základové desky, probíhá montáž výztuže a betonáž sloupů v podzemních podlažích”, popisuje Filip Kašík, výrobní ředitel Top Estates.

Využijte příležitost výhodnějších cenových podmínek při rezervaci bytu

"Nová etapa Barrandez-Vous je ideální příležitostí nejen pro ty, kteří hledají kvalitní bydlení v blízkosti přírody, ale pro všechny, kteří plánují investici do nemovitosti v horizontu dvou let nebo ještě vyčkávají na nižší úrokové sazby hypoték. Aktuálně zájemcům stačí zaplatit rezervační poplatek 15%, který se později stane součástí garantované kupní ceny a zbývajících 85% doplatí až po dokončení stavby a kolaudaci. Ceny nemovitostí v Praze opět rostou a tento trend bude u novostaveb pokračovat i v dalších letech”, vysvětluje Dušan Dvořák, zakladatel developerské společnosti Top Estates.

Barrandov je jednou z nejzelenějších pražských čtvrtí, která má nejen skvělou dopravní dostupnost do centra Prahy, ale je odsud blízko do přírody a oblíbených výletních míst jako jsou Prokopské údolí, Červený lom a Chuchelský háj.

"Pokud to lokalita dovoluje, zeleň je nosným tématem každého našeho projektu. Ústřední myšlenkou bylo vytvořit nejen krásné bydlení v harmonii s okolní přírodou, ale vytvořit i vlastní zelený svět, kde se bude lidem dobře žít a to se díky zahradám a novému parku v Barrandez-Vous skvěle podařilo. Na rozlehlém pozemku vznikl nový park s velkým množstvím zeleně, se vzrostlými stromy a tisíci rostlinami, kde najdete hned několik míst pro trávení volného času i relax. Dostatek soukromí pak poskytují vlastní zahrady a terasy, kde opět dominují přírodní materiály, stejně jako v interiérech. Třešničkou na dortu jsou pak nádherné výhledy na panorama Prahy i do okolí”, říká Petr Teplý, zakladatel developerské společnosti Top Estates.

V novém rezidenčním projektu Barrandez-Vous se potkalo vše a obě etapy mají co nabídnout. Bydlení k okamžitému nastěhování i byty ve výstavbě. Moderní design, vysoký standard bydlení s výhledy na Prahu, garáže a parkovací stání pro elektromobily, přírodu, soukromé zahrady i nový park ve vnitrobloku s relaxačními zónami.

