V letošním roce na české developerské scéně zazářil nedávno dokončený rezidenční projekt Barrandez-Vous a sbírá další ocenění.

Na české developerské scéně letos září Barrandez-Vous | Foto: Projekt Barrandez-vous a.s./archiv

Na slavnostním vyhlášení soutěže Estate Awards 2022 zvítězil v kategorii Rezidenční projekty nad 30 jednotek a vyhrál i Cenu za veřejný prostor a urbanismus. Celkově rezidenční komplex získal již páté ocenění a stává se tak nejúspěšnějším projektem developerské skupiny Top Estates.

Dva bytové domy v originálním organickém tvaru s rozlehlým parkem ve vnitrobloku vyrostly v oblíbené lokalitě Barrandova, s výhledy na panorama města i do okolní přírody. Celý koncept projektu Barrandez-vous je založený na vysokém standardu bytových jednotek a výrazném propojení s přírodou, od velkorysých teras až po zahrady a nový park s amfiteátrem a pobytovými zónami pro relaxaci a setkávání. Především rozloha nového parku a kvalita realizace je unikátní záležitostí, kterou odborná porota ocenila.

Hlavními autory architektonického návrhu Barrandez-Vous jsou Erika a Vladimír Vašutovi z Under-construction architects a Ferdinand Leffler z Atelieru Flera, na projektu spolupracovali také Machar Teichman architects a Atelier Habina.

Vyhlášení výsledků soutěže Estate Awards proběhlo na slavnostním galavečeru v prostorách Rajské zahrady kláštera Gabriel Loci a ocenění převzali zástupci developerské společnosti Top Estates a architekti projektu.

Zdroj: Projekt Barrandez-vous a.s./archiv

“Od začátku jsme se snažili vytvořit opravdu velkorysý projekt, jak z pohledu kvality a vysokého standardu bytů, ale i veřejného prostoru. Na rozlehlém pozemku mezi jižním a severním domem vznikl nový park s velkým množstvím zeleně, se vzrostlými stromy a tisíci rostlinami, který poskytne několik míst pro trávení volného času i dostatek prostoru pro relax. Do prostoru parku je zakomponovaný unikátní kamenný amfiteátr, dřevěné herní prvky, dětské hřiště i venkovní lavice v originálním designu. Na projektu Barrandez-Vous jsme spolupracovali se špičkovými architekty Erikou a Vladimírem Vašutovými z ateliéru Under-construction architects a Ferdinandem Lefflerem z Ateliéru Flera, díky nimž vznikla originální myšlenka propojení parku plného zeleně s organickým tvarem architektonického návrhu budov. Výsledná kvalita celého projektu je zásluhou také našeho skvělého týmu a máme velkou radost z obou ocenění”, říká Petr Teplý, zakladatel developerské společnosti Top Estates.

“Naší filosofií je vždy komplexnost. Nejenom projekt navrhnout, ale také kvalitně postavit.

Díky tomu, že naše projekty stavíme sami formou construction managementu, máme nejenom mnohem větší volnost při realizaci, ale především detailní kontrolu nad celou stavbou i náklady a můžeme rychleji reagovat na případné změny. Vše zastřešuje náš perfektní tým profesionálů, kterým patří velké díky. Vítězství Barrandez-Vous v obou kategoriích nám udělalo velkou radost a je pro nás další motivací do budoucna stále stavět architektonicky výjimečné projekty a vytvářet místa, kde se bude lidem dobře žít”, doplňuje Dušan Dvořák, zakladatel developerské společnosti Top Estates.

“Pro projekt Barrandez-Vous je to již páté ocenění a velmi si všech vážíme. S celým konceptem jsme si od začátku hráli nejen díky zajímavé lokalitě, blízkosti slavných ateliérů, ale chtěli do projektu otisknout také příběh, zážitek, dostatek zeleně a především funkčnost pro budoucí obyvatele, kterým ovlivníme jejich budoucí životy. Stejný důraz klademe jak na prostředí, ve kterém se budou pohybovat, tak na vnitřní prostory. A díky spolupráci s Ateliérem Flera se celý koncept podařilo posunout ještě dále. Vždy perfektně navnímají architekturu, citlivě vstoupí do projektu, jsou velmi precizní a kreativní a harmonicky doplní započaté dílo”, říkají architekti projektu Erika a Vladimír Vašutovi.

Developerská skupina Top Estates působí v Praze, Brně a Bratislavě a zaměřuje se na prémiový rezidenční development i polyfunkční projekty. Na Slovensku se aktuálně blíží k výstavbě rezidenční komplex Portum Towers, probíhají přípravy brněnských projektů Woko a Nová Myslivna. V minulosti byly realizovány také další úspěšné projekty oceněné odbornou veřejností - Sakura, Barrandovská zahrada, Truhlárna, Bleriot a nyní i dokončený rezidenční komplex Barrandez-Vous, který se díky pěti oceněním stává nejúspěšnějším projektem developerské skupiny Top Estates.