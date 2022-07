Chtěli byste povýšit z klasického kola na elektrokolo, které můžete vidět všude kolem sebe a láká vás jeho koupě?

Foto: Crussis

Nejste si jisti, jestli vybrat elektrokolo Crussis, Apache, Haibike nebo dát přednost jinému výrobci? Poradíme, na co koukat při výběru nového elektrokola.



Modelů elektrokol je už mnoho a rozdělit je můžeme různě. Pokud však vybíráte nové elektrokolo, první, nad čím byste se měli zamyslet, je, důvod koupě a očekávání, které od něj máte. V potaz musíte vzít, jak často budete elektrokolo používat a kde na něm budete jezdit. Při výběru totiž sehraje velkou roli, jestli chcete elektrokolo využívat občas na cestu do zaměstnání nebo jestli se stane vaším společníkem vždy a všude. Nebo byste se skrze elektrokolo rádi dostali zpět do perfektní formy, kterou jste mívali? Rozhodující by také mělo být, jak se vám bude s elektrokolem manipulovat během jízdy a jestli vás uveze. Váha je poněkud choulostivé téma, nicméně své elektrokolo si najde skutečně každý a nemusíte se bát být v tomto ohledu upřímní. Vybíráte si něco, co s vámi bude dlouhá léta a vyplatí se vybrat si skutečně na míru. Orientovat byste se měli také podle své výšky, protože každému padne jiná velikost rámu. A v neposlední řadě myslí různé typy elektrokol také na to, zda na něm bude jezdit žena nebo muž. Jejich vývoj totiž došel tak daleko, že se dnes zohledňují také typické ženské proporce a rám se upravuje tak, aby nasedání a manipulace s elektrokolem vyhovovala také ženám. Samozřejmě nikde není dáno, že si ženy musí vybírat pouze ženské kolo, nicméně ta možnost tady pro každou je a zejména menší ženy opravdu ocení snížení rámu při nástupu a sestupu.

Zdroj: Crussis

Jak jistě vidíte, vybírat lze skutečně podle mnoha kritérií. Jak tedy postupovat? Začněte těmi nejzákladnějšími otázkami. Jak často budete jezdit, kde budete jezdit, tedy po jakém povrchu a jakého charakteru budou vaše vyjížďky - zda budou adrenalinové či spíše relaxační a zda jste profesionál nebo nadšený začátečník. Jakmile si odpovíte na tyto otázky, lépe se zorientujete v tom, jestli je pro vás vhodné horské, městské, krosové, trekingové či skládací elektrokolo. Horská elektrokola padnou adrenalinovým nadšencům, kteří elektrokolo využívají často a v těžkém terénu jako jsou nerovnosti lesů a hor. Městská zase padnou na míru všem, kteří plánují šetřit čas po městě na cestách do zaměstnání či na schůzky. S elektrokolem totiž odzvonilo dojíždění se zarudlým a zpoceným obličejem díky asistenci při šlapání, která vás nikdy nenechá napospas prudkým kopcům. Krosová a trekingová elektrokola zase budou vybírat ti, kteří rádi žijí v obou zmíněných světech. Ta jsou totiž vhodná jak do terénu, tak na cyklostezky a silnice měst. Hledáte-li skutečně skladné ale hbité a mrštné elektrokolo, bude pro vás ideální volbou to skládací. Snadno ho složíte, jak již název napovídá, a uložíte do kufru auta nebo s sebou do vlaku či jiného dopravního prostředku.

Zdroj: Crussis

Elektropohon, baterie a dojezdová vzdálenost jsou také důležité

Ti techničtější z nás se na tyto tři faktory zaměří pravděpodobně jako první, jde totiž skutečně o velmi podstatné aspekty při výběru elektrokola. Jeden s druhým samozřejmě souvisí a je dobré na ně pohlížet jako na balíček, který vás doveze za vaším cílem, ať už jde o volnočasovou aktivitu nebo náhradu automobilu či hromadné dopravy. Dojezdová vzdálenost je důležitá, při výběru by však neměla sehrát hlavní roli. Dnes totiž můžete baterii svého elektrokola dobíjet v podstatě kdekoliv, kde mají elektrickou zásuvku a nechají vás ji použít. Navíc samotná vzdálenost, tedy to, jak daleko dojedete na jedno nabití, je často ovlivněna faktory, se kterými nic nenaděláte, leda byste snad uměli poručit větru dešti. Mají na ni totiž vliv povětrnostní podmínky, styl vaší jízdy, stav baterie, vaše váha nebo třeba stav plášťů. Naproti tomu sledovat při výběru motor a baterii smysl rozhodně má. U motoru, kromě jeho výkonu a kroutícího momentu, je dobré zjistit také umístění, protože elektrokola s motorem umístěným ve středu kola jsou obecně mnohem stabilnější, jejich těžiště je vyrovnanější a celý požitek z jízdy tím pádem příjemnější. Pokud je motor zakomponován přímo do rámu, je také lépe chráněn před případným poškozením. U baterie je samozřejmě důležitá její kapacita, ale můžete i v jejím případě vybírat mezi integrovanými nebo plně integrovanými bateriemi do rámu, které jsou opět lépe chráněny zvláště v těžším terénu, ale také proti odcizení.

Zdroj: Crussis

Poslední detaily

Protože jsou elektrokola tak oblíbeným produktem, v posledních letech na trhu najdete spoustu těch, které lákají na opravdu nízkou cenu, která je sice příjemná, ale pokud je elektrokolo od neznámého výrobce, velmi pravděpodobně vás nechá ve štychu v ten nejhorší moment. Vsaďte proto raději na osvědčené výrobce. K vybraným modelům elektrokol můžete také dokoupit příslušenství, jehož výběr je také velmi široký, nicméně vám s ním rádi pomohou v každé prodejně.