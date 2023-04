Neprodukujeme nezaměstnatelné, říká proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Libor Váša.

proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Libor Váša | Foto: Západočeská univerzita v Plzni

Do 30. dubna 2023 bude probíhat přijímací řízení do akademického roku 2023/24. Do jakých programů se mohou uchazeči hlásit?

FAV nabízí bakalářské studijní programy Matematika a její aplikace, Matematika a finanční studia, Geomatika, Informatika, Softwarové inženýrství, Informační systémy, Kybernetika a řídicí technika, Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství, Počítačové modelování v mechanice a Stavební inženýrství – pozemní stavby.

Čím se studijní programy liší od podobných na jiných univerzitách?

Je vidět, že spektrum nabízených oborů studia je poměrně široké, a FAV z této šíře záběru těží tím, že dokáže nabídnout studentům určitý interdisciplinární přesah a vhled i do jiných oborů. S ohledem na pestrost fakulty jsou také počty studentů na jednotlivých programech ve srovnání s podobnými programy na jiných univerzitách poměrně nízké, což dává pedagogům možnost se studentům individuálně věnovat.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni

Dává fakulta studentům možnost získat nějaké praktické zkušenosti?

Součástí některých studijních programů jsou kratší či delší stáže ve firmách. Kromě toho se mnoho studentů již během bakalářského studia zapojuje do vědeckých projektů, které FAV řeší zejména v rámci výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost, které je součástí fakulty. Takovým zapojením získávají nesmírně cenné zkušenosti, které pak mohou zúročit v praxi nebo při dalším studiu navazujících magisterských nebo doktorských studijních programů.

Jsou pro studium na fakultě potřebné nějaké specifické znalosti?

Do všech bakalářských studijních programů může nastoupit každý student z jakékoli střední školy s maturitou. Jistou výhodu mají ti, kteří mají dobrý základ v přírodních a technických vědách, tedy zejména v matematice a informatice. Není ale třeba se bát, fakulta má několik mechanismů, které slouží k vyrovnání různých vstupních úrovní studentů, např. doplňkové volitelné matematické předměty nebo úvodní programátorské soustředění Bootcamp určené pro nastupující studenty prvních ročníků.

Jak je to s uplatněním studentů?

To je lehké: počet našich absolventů bez uplatnění na trhu práce je dlouhodobě prakticky nulový.

Kde všude se dají zjistit aktuální informace z fakulty?

Vše důležité najdete na webu fakulty www.fav.zcu.cz. Kromě toho také udržujeme aktualizovaný profil na Facebooku a na Instagramu a provozujeme Discord server (pozvánka je na webu FAV), kde je možné klást dotazy jak pedagogům, tak současným studentům fakulty.