Na největší dvoudenní hudební festival v Karlovarském kraji zve v srpnu kulturní centrum LaRitma.

Pobavit se lidé mohou na jednom z největších festivalů v kraji, který se koná 12. až 13. srpna 2022 u příležitosti 150. let povýšení Aše na město. Návštěvníci se mohou těšit jednak na jedinečný hudební program, tak i na spoustu zábavy pro děti. Na to, jak přípravy probíhají, co vše se plánuje a spoustu dalších otázek odpovídá ředitel kulturního centra LaRitma Robert Vyskočil z Aše.

Akce se chystá řadu měsíců předem. Kdo z hvězd slíbil, že přijede a koho považujete za největší taháky?

„Ano, musíme pracovat hodně dopředu, aby vše klaplo. Ještě v době Corony, kdy se spousta koncertů rušilo, jsme oslovovali kapely i zpěváky. Všichni oslovení nám účast slíbili. Najednou tak máme hvězd na festivalu opravdu hodně. Netroufáme si říct, kdo je největší hvězda. Jestli No Name, Michal Hrůza, Čechomor, Pokáč, Tereza Mašková nebo jiní.“

Je festival zaměřený jen na nějakou věkovou kategorii?

„Určitě není. Jsou to slavnosti a na své si jistě přijdou všechny věkové kategorie."

Na své si tady přijdou i senioři a také děti. Na co se tyhle skupiny mohou těšit?

„Děti se mohou vyřádit v lunaparku, na kolotočích. Začátek programu je v pátek i sobotu zaměřen na děti. Vystoupí Štístko a Poupěnka, Míša Růžičková nebo dívčí kapela Lollipopz a další."



Kromě výše zmíněných hvězd má na festivalu vystoupit i původem ašská kapela Potíže. Myslíte si, že právě ta může být tahákem pro místní obyvatele?

„Potíže se plánovali delší dobu, ašská kapela má své fanoušky nejen v Aši, ale v celých západních Čechách. Jsme rádi, že vystoupí, protože oni určitě přilákají fanoušky folk-rocku.“

Akce se koná na Vrchu Háj. Máte nějaká doporučení týkající se parkování?

„Po městě bude značení, aby lidé věděli, kudy mají jet a kde zaparkovat. Parkování bude připraveno zhruba 500m od areálu.“

I přesto se ale lidé musí připravit na to, že se trochu projdou. Není zkrátka možné, aby všichni návštěvníci festivalu, kteří přijedou autem, zaparkovali hned na místě.

Počítali jste i s nějakou dopravou pro starší?

„Ano, určitě. Pro ašské seniory bude k dispozici Seniorbus, aby se i oni na vrch Háj bez problémů dostali a užili si Cimbálky, Jakuba Smolíka Jožku Černého nebo Petru Černockou.“

Pokud se lidem nebude chtít odjíždět, tak prý nemusí.

„Ti, kteří nebudou chtít jezdit tam a zpět, aby si užili oba dva dny, mohou přespat ve stanovém městečku, vybaveném základními potřebami.“

V tuto chvíli je prodáno přes 2 tisíce vstupenek. Kolik vůbec stojí?

„Cenu máme nastavenou na každý den zvlášť. Cena vstupenky na jeden den je 350 korun českých."



Organizátoři uvítají, aby si lidé koupili vstupenky dopředu, aby se v prostoru vstupu netvořily zbytečné fronty. Veškeré informace lidé najdou na www.laritma.cz

Těšit se mohou na opravdu skvělou a nepřetržitou zábavu, dost jídla a pití. Nejen organizátoři se domnívají, že se jedná o nejlevnější hudební festival v Evropě.

