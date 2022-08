Areál bývalého dolu je součástí dolnovítkovické oblasti. Koná se zde řada kulturních a jiných akcí.

Věž Dolu Hlubina. | Foto: Aneta Ivánková.

„Nájemci se musí vyvarovat zbytečného hluku. Večer smí světlo hořet jen do desáté hodiny. Karetní hry, zábavy, kouření a tanec jsou v noci zapovězeny.“ Taková byla pravidla pro horníky, bydlící v domech v těsném sousedství Dolu Hlubina. Pravda, platila před více než sto padesáti lety. Dnes už se totiž na Hlubině může svítit i tančit až do hluboké noci. Konají se tam totiž nejrůznější koncerty a další akce, pravidelně tam ve svém klubu hraje a zpívá Jarek Nohavica a celkově je to místo, které se stalo vyhledávanou volnočasovou lokalitou.

Těžba uhlí na Dole Hlubina skončila po 140 letech v roce 1992, o rok později byla těžní věž a další okolní objekty prohlášeny kulturní památkou, v roce 2002 pak národní kulturní památkou ČR. Ještě chvíli ale trvalo, než areál začal ožívat a nabírat nový směr využití. Jako první zde byla zpřístupněna nová kulturní čtvrť s názvem Provoz Hlubina – to se psal rok 2015. Ve stejném roce se pak otevřel i klub Heligonka, přestavěný z bývalých hornických koupelen podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Zde se stal panem domácím písničkář Jarek Nohavica.

Interiér Heligonky v roce 2015.Zdroj: Jiří Zerzoň.

„Jeden zvukař mi vždycky říkal, že na koncert musí člověk přitáhnout ,baby', a že ti chlapi je vždycky doprovodí. Prostor je tedy navržen tak, aby byl útulný a dámy se tu cítily bezpečně. Interiér navrhoval Josef Pleskot, který promýšlel každý detail. Chceme prostředím i stylem navázat na tradici meziválečných kabaretů,“ hodnotil těsně před otevřením svůj klub Jaromír Nohavica. Za sedm let fungování v něm odehrál řadu koncertů nejen on, ale i další umělci. A je obecně známo, že zde rovněž v roce 2015 začali svou kariéru dnes tolik populární Tři Tygři.

Současný interiér bývalých starých koupelen.Zdroj: Jiří Zerzoň.

A co dalšího dnes Hlubina nabízí? To přibližuje Tomáš Šiřina, ředitel celého areálu Dolních Vítkovic. „Ve staré strojovně se nachází lezecké stěny Tendon Hlubina pro veřejné využití. Oblíbený je také trampolínový park HopJump. Lidé si už rovněž oblíbili kavárnu Cokafe s možností venkovního posezení. Kutilové pak mají zázemí ve Fajne dilně. A nově je na Hlubině prodejna Indian Motorcycle Ostrava,“ vyjmenovává Tomáš Šiřina s tím, že nesmrtelná značka motorek Indian má znovu své důstojné zastoupení v ocelovém srdci republiky – prodejnu se servisem, půjčovnou i kavárnou najdete v budově bývalé kompresorovny.

Areál Hlubiny v roce 2013.Zdroj: Jiří Zerzoň.

A když jsme začali u horníků a těžby uhlí, musíme závěrem připomenout, že na Hlubině si zájemci mohou projít i takzvaný Uhelný okruh. Jde o stominutovou komentovanou prohlídku areálu Dolu Hlubina bez možnosti fárání. Dozvíte se například zajímavosti o historii těžby uhlí na Ostravsku, jeho zpracování na koks a využití ve vysokých pecích. Prohlídky začínají od pondělí do pátku vždy ve 12 hodin, v soboty a neděle pak ve 12 a ve 14 hodin.

Bývalá kompresorovna.Zdroj: Aneta Ivánková.

„Poslední vozík s uhlím byl vyvezen 30. června 1991, o rok později byla činnost dolu ukončena definitivně. Černým dnem v historii Hlubiny se stal 22. květen 1960, kdy došlo k výbuchu metanu ve sloji Flora. Tehdy zahynulo 54 lidí, další byli zraněni. Na pomoc tenkrát vyrazilo neuvěřitelných 260 záchranářů,“ prozrazuje ještě Tomáš Šiřina pár historických faktů, zaznívajících během prohlídky.

Střípky z historie Dolu Hlubina



Důl Hlubina v Ostravě byl černouhelný hlubinný důl založený v roce 1852 Salomonem Mayerem Rothschildem v těsné blízkosti vysokých pecí Vítkovických železáren. Důl Hlubina se tak stal součástí rozsáhlého industriálního areálu, který se rozkládá na katastrálním území Moravská Ostrava (Důl Hlubina a Žofínská huť) a katastrálním území Vítkovice (Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren).



Od 1. ledna 1946 byl začleněn do národního podniku Ostravsko-karvinské doly (OKD) a od července 1946 byl přejmenován na Důl Bohumil Laušman. V únoru 1948 byl ale název opět změněn na původní Důl Hlubina.



V rámci útlumového programu těžby uhlí v Ostravsko-karvinském revíru byl 30. června 1991 vyvezen poslední vozík s uhlím a činnost dolu byla definitivně ukončena 30. června 1992.



Dne 22. října 1993 byla těžní věž a centrální povrchové objekty prohlášeny kulturní památkou a v roce 2002 národní kulturní památkou ČR.

Důl Hlubina - staré zařízení a nové těžní zařízení ve stavbě, roky 1923-1924.Zdroj: Historické foto.

Perlička z archivu



Pro horníky byla v létech 1866 až 1873 v těsném sousedství Dolu Hlubina postavena dělnická kolonie Pohraniční. Bylo zde 47 domků, každý se čtyřmi byty. V domácím řádu této dělnické kolonie tehdy stálo: „Nájemci se musí hlavně vyvarovat zbytečného hluku. Večer smí světlo hořet jen do desáté hodiny. Karetní hry, zábavy, kouření a tanec jsou v noci zapovězeny. V bytě musí být co největší čistota a nájemník je povinen nahradit každou škodu – např. rozbitá okna. Lehání do postele v botách nebo v pracovním oděvu není dovoleno. Čistění záchodů přísluší nájemníkům, čištění žump obstarává závod. Vepři a drůbež jsou dovoleni jen ve chlívkách, kozy a holubi jsou zakázáni.“

