Na Hradecku se nejčastěji bourá na silnicích prvních tříd. Vůbec nejhorší pak byla ještě nedávno jednička mezi Hradcem Králové a Jaroměří, na níž leží i Lochenice. Zde se stalo celkem 17 nehod, při kterých došlo ke třinácti lehkým a ke třem těžkým zraněním.

Lochenice nehoda | Foto: Zadavatel inzerce

"Hlavní příčinou nehod v tomto místě za uplynulé dva roky byl způsob jízdy, kdy šlo nejčastěji o nedodržení bezpečné vzdálenosti, konkrétně v osmi případech. Problémem je ale i rychlost, která stála za pěti nehodami v tomto úseku," uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Situace se ale mění otevřením dálnice k Jaroměři.

Rizikové místo najdete zde.

Silnice smrti

Tak se přezdívalo státovce mezi Hradcem a Jaroměří. Důvod byl jednoduchý, enormní provoz na přetížené cestě vedoucí do Polska a také na východ Krkonoš. Jenže od prosince vede souběžně nový úsek dálnice a počet nehod se zásadně snížil. „Určitě došlo ke zklidnění dopravy, i když mnozí řidiči nákladních aut se zřejmě snažili vyhnout placeným úsekům a možná i ze zvyku jezdili stále po staré najeté trase. Ale odliv aut je patrný a obyvatelé obcí na této trase určitě pocítili úlevu,“ popsala před časem situaci krajská koordinátorka BESIPu Lada Kociánová.

A potvrzují to i statistiky. Zatímco za první čtyři měsíce loňského roku tady šetřili policisté 11 nehod, letos po otevření dálnice jich bylo za stejnou dobu už jen pět. Zklidnění dopravy oceňují obce u silnice. „Provoz se mírně snížil, to je pravda. Naši občané už nečekají tak dlouho při výjezdu na třiatřicítku. Doprava se z části přesunula na dálnici, ale stále bych řekla, že je to přibližně půl na půl. Jezdí tudy stále kamiony i osobní auta,“ komentovala provoz starostka Lochenic Jitka Kulhánková.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Nejnebezpečnějšími místy Hradecka zůstávají ale stále právě státovky. To potvrzují dlouhodobě i policisté: „Mezi rizikové komunikace lze kvůli vyšší hustotě silničního provozu obecně zařadit převážně dopravou vytížené silnice první třídy,“ říká za krajskou policii Magdaléna Vlčková.

Podle odborníka na defenzivní jízdu narůstá agresivita a bezohlednost řidičů. „Když se dívám kolem, tak vidím ty samé problémy. Stále je to vysoká rychlost, nepozornost a nedodržení bezpečné vzdálenosti,“ říká Vít Jedlička. Za nepozorností pak vidí fenomén posledních let – mobilní telefony: „Lidé mají stále pocit, že pokud nebudou k dosažení a nebudou hned reagovat na každou zprávu, tak jako by nebyli.“

Jedna nehoda, 7 zraněných

Červencovou sobotu loňského roku například komplikovala na Hradecku dopravu další vážná nehoda na hlavním tahu z Hradce Králové na Jaroměř u Lochenic, kde se zranilo sedm lidí (viz. foto nehody). 62letý řidič Škody Octavie jedoucí od Hradce přejel z neznámých příčin do protisměru, kde se střetl s protijedoucí rovněž Octavií. Při srážce se zranily celé osádky obou aut, čtyři osoby utrpěly těžké zranění a tři lehké. Oba řidiči zůstali v autech zaklíněni a museli být vyproštěni pomocí hydraulického zařízení.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Pět raněných osob si předloni v sobotu krátce po třetí odpolední hodině vyžádala další dopravní nehoda v Lochenicích (viz. foto), při které došlo ke srážce tří osobních vozidel. „K nehodě tří osobních aut vyjížděli profesionální hasiči ze stanice Hradec Králové – Pražská, auta se střetla na silnici č. 33. Zdravotničtí záchranáři si převzali do své péče celkem pět účastníků nehody,“ informovala tisková mluvčí hasičů Martina Götzová. Autonehoda zkomplikovala také dopravu. „Komunikace byla zpočátku neprůjezdná, poté byl zprůchodněn jeden jízdní pruh a provoz byl řízen kyvadlově,“ doplnila mluvčí. (tp, frj)

https://portalnehod.cz/

Zdroj: Zadavatel inzerce