Zhruba 1500 operací v celkové či spinální anestezii udělají lékaři ročně v Centru jednodenní chirurgie a ortopedie v Nemocnici Privamed v Plzni. O tom, jakých operací je nejvíce nebo jak dlouho po nich pacienti musí v nemocnici zůstat, hovoří primář centra MUDr. Jindřich Šebor.

Primář Jindřich Šebor na pooperačním pokoji. | Foto: Nemocnice Privamed

Plzeň – Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie funguje v Nemocnici Privamed v Plzni od května 2010. Od svého začátku je to pracoviště se zaměřením na operační výkony v rámci takzvané jednodenní chirurgie.

Kolik operací jste už udělali, kolik z nich je chirurgických a kolik ortopedických?

Za 13 let působení pracoviště odoperovali lékaři v Centru jednodenní chirurgie a ortopedie více než 20 tisíc lidí. Z toho bylo zhruba 12 tisíc ortopedických a osm tisíc chirurgických operací. Každý rok odoperujeme kolem 1500 klientů v rámci chirurgie a ortopedie. Spektrum je velmi široké. Z chirurgie jsou to hlavně miniinvazivní operace, odstranění žlučníku, operace brániční kýly a především pak operace tříselných kýl. Naše pracoviště odoperuje laparoskopicky nejvíce tříselných kýl minimálně v rámci Plzeňského kraje. A jezdí k nám i pacienti z jiných krajů republiky.

Pokud přijde pacient s oboustrannou tříselnou kýlou, odoperujete ho také v takzvaně jednodenním režimu?

Tříselných kýl laparoskopicky odoperujeme 15 až 20 za měsíc. A mezi nimi jsou pacienti se dvěma kýlami a často společně i s další kýlou, a to pupeční. Defekty, tedy kýly, které způsobují oslabené stěny břišní, se zpevňují speciálními síťkami. Kdysi se fixovaly pomocí svorek nebo háčků, ale v dnešní době už jsou na takové úrovni, že se uvnitř břicha přichycují pomocí fixace na způsob suchého zipu. Nebo jsou síťky tvarované už tak, že drží v těle samy. A navíc výkony plně hradí zdravotní pojišťovny.

Jaké mají laparoskopické operace, třeba zrovna tříselných kýl, výhody pro pacienty oproti klasickým operacím?

Velmi významné. Pacienti výkon snášejí lépe, jak po fyzické, tak i psychické stránce, po výkonu pociťují menší bolesti, pobývají v nemocnici velmi krátce. A hlavně při takových výkonech téměř nevznikají recidivy, takže se pacienti nemusejí reoperovat. Lépe probíhá rehabilitace, a návrat do takzvaně normálního života je rychlý.

Jak dlouho pacienti po operaci musí v nemocnici zůstat?

Ráno přijdou do nemocnice, ještě tentýž den proběhne operace, a druhý den, když je vše v pořádku, jdou domů. Větší část pooperační doby tak nemocný stráví doma, ve svém známém prostředí a se svými blízkými.

Dělají se laparoskopické operace například už zmíněných kýl v celkové anestézii?

Kýly operujeme pouze v celkové anestézii, ale některé jiné výkony provádíme ve spinální anestézii.

Kolik lidí jde po operaci tak rychle domů?

Dá se říci, že zhruba jedno procento odoperovaných pacientů odchází domů kvůli nějakým komplikacím po více než jednom dni. Naprostá většina klientů jde domů druhý den po operaci.

Řekl jste, že návrat k normálnímu životu je rychlý. Co si pod tím představit?

Pokud klient nemá fyzicky těžké zaměstnání, může do práce mnohdy už po týdnu. Obvykle to ale bývají tři týdny, pokud pacient pracuje manuálně, tak pět až šest týdnů. Podobné je to u sportu a dalších aktivit.

Dostane se k vám každý pacient?

Výběr nemocných pro režim jednodenní chirurgie je plně v kompetenci lékařů centra. Dále je nutné, aby nemocní měli dobré rodinné zázemí, kde se o ně postarají. Proto jsou nemocní vybraní pro jednodenní chirurgii vyšetřeni jednak chirurgem či ortopedem tohoto pracoviště a následně anesteziologem, který určí závažnost přidružených onemocnění a eventuálně nemocného doporučí k výkonu v klasickém nemocničním zařízení. K tomu slouží ambulance – chirurgická, ortopedická, anesteziologická. A ještě musím upozornit, že operace neděláme u dětí.

Na kolika operačních sálech výkony děláte?

K dispozici máme dva nadstandardně vybavené operační sály, splňují nejpřísnější kritéria pro laparoskopické a artroskopické výkony. Nemocní jsou po operaci hospitalizováni v osmi nadstandardně vybavených pokojích na celkem 16 lůžkách.

