Profesionální čištění připraví střechu na zimu | Foto: DOMERINO®

Představte si, že byste mohli prodloužit životnost své střechy a ušetřit stovky tisíc korun za pouhých 35 000 až 40 000 Kč. Zní to jako dobrá investice? Přesně to nabízí profesionální čištění střechy. S blížící se zimou je na odstranění mechu ze střechy ideální čas.

Kolik stojí profesionální čištění střechy

Pro typickou střechu rodinného domu o rozloze 170 m² se cena pohybuje následovně:

čištění a nanoimpregnace: přibližně 160 Kč/m² (celkem cca 27 200 Kč)

vysokozdvižná plošina a doprava: cca 8 000 Kč

Celková investice se tak pohybuje mezi 35 000 až 40 000 Kč. To je pouhý zlomek ceny, kterou byste zaplatili za novou střechu. Na stejný dům by vás vyšla minimálně na 400 000 Kč.

Čištění střechy probíhá z plošiny, aby nedošlo k poškození krytinyZdroj: DOMERINO®

Teď je nejvyšší čas na objednání čištění

Zimní měsíce představují pro střešní krytinu největší nápor. Pokud na střeše rostou mechy a lišejníky, vytvářejí v krytině mikrotrhlinky, do nichž se vsakuje voda. Jakmile zmrzne, trhlinky se postupně zvětšují a tašky se můžou začít drolit.

„Sníh, mráz a teplotní výkyvy dají taškám pořádně zabrat. Kdo si objedná čištění střechy do konce září, má jistotu, že bude mít střechu perfektně připravenou na zimu,“ říká Jaromír Fejfar ze společnosti DOMERINO®, specialista na čištění střech.

„Součástí čištění je totiž i ošetření nanoimpregnací,“ vysvětluje Fejfar. Nanoimpregnace zacelí povrch tašek, zpevní je a zabrání vsakování vody. Navíc chrání střechu před opětovným růstem mechů a lišejníků, a to po dobu 8 až 15 let.

Po čištění vypadá střecha jako nováZdroj: DOMERINO®

Jak probíhá čištění střechy v režii DOMERINO®

Technik přijede na bezplatnou prohlídku střechy a připraví cenovou nabídku.

a připraví cenovou nabídku. K čištění se používá pouze horká voda a špičkové vysokotlaké stroje.

Žádné chemické přípravky nejsou potřeba.

nejsou potřeba. Součástí je také čištění okapů a svodů.

Na závěr se aplikuje nanoimpregnace pro dlouhotrvající ochranu krytiny.

Podívejte se, jak profesionální čištění střechy probíhá v praxi v reportáži Receptáře prima nápadů na TV Prima.

Nepodceňujte pravidelnou údržbu domu

Pravidelné čištění střechy není jen otázkou krásného vzhledu. Je to investice do ochrany vašeho domova a prodloužení životnosti střešní krytiny. Pokud necháte na střeše mech a lišejníky, krytina postupně degraduje, až do domu může začít zatékat. Nenechte problémy zajít tak daleko a vyčistěte střechu včas.