Bolí vás záda, v kloubech praská? Máte potíže močového či jiného ústrojí? Nebo jen chcete udělat něco výjimečného pro svoje zdraví? Odpověď na všechny tyto otázky je stejná, vydejte se do lázní! No ale kolik takový týden v lázních stojí?

Foto: Hotely Mariánské Lázně, s.r.o.

Do lázní jezdí mladí i staří

Lázně jsou skvělým místem, kde si odpočinout, načerpat ztracené síly, udělat něco pozitivního pro svoje zdraví. Mnozí z nás mylně nabyli dojmu, že sem jezdí jen ti dříve narození, nebo vážně nemocní. Pravda, o pobytu v lázních nám vždy vyprávěli naši prarodiče, to ale neznamená, že se sem nemůžete vydat i v mládí. Naopak. Vítaní tu dnes jsou všichni, od těch nejmladších po ty nejstarší. Každý si přijde na své, každý si to může užít.

Na pojišťovnu nebo jako samoplátce?

Když začnete přemýšlet o tom, že se vydáte do lázní, zejména v dnešní době si jistě položíte otázku, kolik takový pobyt vlastně může stát. Liší se to lázně od lázní, jiná cena bude v Mariánských Lázních, jiná v Poděbradech a jiná třeba v Ostrožské Nové Vsi. Cena se odvíjí od mnoha parametrů, mezi nimi například:

Lokalita

Ubytování v hotelu, penzionu, lázeňském domě

Stravování (bez jídla, se snídaněmi, s polopenzí či plnou penzí)

Procedur, které během pobytu absolvujete

Doba, kdy se do lázní vypravíte. Na jaře a v létě bývá cena vyšší, protože je lázeňská sezóna v plném proudu.

Víte, že do lázní se dá jet jako samoplátce i na pojišťovnu? Kompromisem mezi tím jsou částečně hrazené lázně. Pro to, abyste do lázní mohli tzv. na pojišťovnu, je třeba, abyste se potýkali s některou z nemocí na indikačním seznamu pro lázně, váš ošetřující lékař vyplnil žádost o lázně a revizní lékař pojišťovny tuto žádost schválil. Když se mu váš nárok nepozdává, může žádost buď zcela odmítnout, nebo ji odmítnout z části (část pobytu hradí pojišťovna, část vy). Další možností je, že vás pošle do jiných lázní, než které navrhuje váš lékař.

Zdroj: Hotely Mariánské Lázně, s.r.o.

Jak vybrat ty pravé lázně?

Ať už lázně vybíráte sami nebo ve spolupráci s lékařem, vždy je nejdůležitější se řídit indikacemi. Každé lázně se zaměřují na něco jiného, až poté následuje výběr ubytování a procedur.

Na srdce jsou Poděbrady, to určitě víte. Vydat se ale můžete i do Františkových Lázní nebo do Horských lázní Karlova Studánka apod.

S nemocemi pohybového ústrojí vyrazte do Luhačovic, Karlových Varů, Mariánských Lázní nebo Lázní Libverda.

S močovými cestami vám mohou pomoci během pobytu v Mariánských Lázních, Lázních Kynžvart nebo v Jeseníkách.

Mezi lázně osvědčené na dýchací cesty patří Mariánské Lázně, Lázně Jeseník, Lázně Luhačovice nebo Lázně Karlova Studánka.

S kožními potížemi se můžete vydat do Františkových Lázní, Termálních Lázní Velké Losiny nebo do Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves.

Co vás v lázních může čekat?

Během pobytu v lázních si odpočinete, to ale neznamená, že budete jen polehávat někde na procedurách. Ano, ty jsou nedílnou součástí pobytu v lázních, stejně jako třeba popíjení minerálních pramenů, ale také se budete procházet a poznávat nová místa, nebo vyrážet na výlety po okolí. I v lázních si totiž můžete užít hromadu zábavy.