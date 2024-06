Již v sobotu 25. května se současně otevřela venkovní koupaliště na Riviéře a v Zábrdovicích.

Foto: STAREZ - SPORT, a.s.

Městská společnost STAREZ – SPORT, a. s. i letos pro návštěvníky připravuje bohaté doplňkové aktivity. Tradičně budou mít brněnské základní a střední školy po celý červen vstup i využití veškerých sportovišť uvnitř areálů zdarma. V týdnu od 10. do 16. června se navíc koupaliště Riviéra promění v rozlehlý Sportovní park.

Hlavní atrakcí Sportovního parku bude zipline, kdy se návštěvník zavěšený na laně spustí z hlavní budovy Riviéry až na druhou stranu bazénu. Dále bude možné vyzkoušet širokou škálu dovedností, od střelby na cíl, discgolf, boulderingovou stěnu, zorbingové koule, balanční schopnosti až po nejrůznější sporty jako atletika, teqball, basketbal, fotbal, stolní tenis či plážový volejbal. V rámci vstupného na koupaliště bude i zapůjčení veškerého vybavení na všechny aktivity. Děti, které absolvují určitý počet stanovišť, obdrží navíc drobnou odměnu.

Zdroj: STAREZ - SPORT, a.s.

Tento rok se návštěvníci koupaliště Riviéra mohou těšit na pravidelnou a pestrou nabídku aktivit. Kromě oblíbených plážových sportů, dovádění i relaxace u vody bude pro návštěvníky připraven také bohatý animační program, který bude probíhat po celé prázdniny vždy od středy do neděle mezi 14:00 a 17:00. Každý týden tak můžete zažít něco nového.

Můžete si vyzkoušet například tréninky basketbalu, házené, rugby nebo plážového volejbalu a užít si soutěživou atmosféru. Míčové sporty jsou také skvělou příležitostí k navázání nových přátelství a zlepšení týmového ducha.

Házená: 3. 7. - 7. 7.

Rugby: 10. 7. - 14. 7.

Basketbal: 24. 7. - 28. 7.

Beachvolejbal: 7. 8. - 11. 8.

Aquaerobik 17. 7. - 21. 7. Udržte se ve formě s dynamickým cvičením ve vodě, které je skvělé pro všechny věkové kategorie.

Jóga pod širým nebem 31. 7. - 4. 8. Relaxační lekce jógy vám pomohou zklidnit mysl a zlepšit flexibilitu těla.

Taneční workshopy 14. 8. - 18. 8. Naučte se nové taneční pohyby a zlepšete si kondici při rytmických a zábavných tanečních lekcích.

Na závěr léta si ještě můžete dopřát dávku adrenalinu na lezecké stěně s převisem a to konkrétně v termínu 21. 8. - 25. 8.

Na koupališti v Zábrdovicích je zase připraven zcela jedinečný bazén s umělým vlnobitím, hřiště na pétanque, plážový volejbal a pingpongové stoly.

Zdroj: STAREZ - SPORT, a.s.

Oba areály lze navštívit od deváté hodiny ráno do osmé hodiny večerní. Od začátku srpna do konce sezóny bude koupaliště Riviéra otevřeno do 19:30. Provoz obou areálů bude ukončen v neděli 1. září.