František Lukl chce krajské zastupitelstvo, které bude znát problémy všech částí kraje. Regionů i Brna.

František Lukl chce na kraji lobbisty za jednotlivé regiony | Foto: Archiv F. Lukla

František Lukl je letos opět lídrem kandidátky Starostů pro jižní Moravu do krajského zastupitelstva. Letošní volby jsou podle něj hlavně o tom, jak bude nové zastupitelstvo vypadat a jestli v něm budou mít jednotlivé regiony své zastoupení. To označuje za svůj primární politický cíl.

„Potřebujeme, aby každý region mohl promlouvat do toho, co bude kraj v následujících čtyřech letech dělat. Bez znalostí starostů měst a obcí se rozvoj celého kraje řídit nedá. A pokud neudržíme při životě regiony, uvadne postupně celý kraj,“ říká Lukl, který je už 9 let předsedou Svazu měst a obcí.

Kromě toho je Lukl také od roku 2005 starostou Kyjova, na kandidátku do krajských voleb k sobě ostatně získal přes 30 dalších starostů a starostek z celého kraje, řadu místostarostů, radních či zastupitelů. A to právě proto, aby mohli přenášet znalost místních poměrů na krajskou úroveň.

Starostou Kyjova je František Lukl od roku 2005.Zdroj: Archiv F. Lukla

Starosta je ideální lobbista za svůj region

„Prosazování zájmů měst a obcí se věnuji již řadu let a chci se na kraji prát za každou malou vís­ku, kterou v našem krásném kraji máme. A stejně tak všichni ostatní, kteří se mnou na kandidátku šli. Pokud lidé chtějí, aby někdo lobboval na kraji za jejich region, měli by volit starostu právě ze svého regionu a dát mu preferenční hlas. A to říkám i když jsem jedničkou na kandidátce,“ zdůrazňuje starosta Kyjova.

Domnívá se, že živé regiony znamenají živý kraj. Neznamená to ale, že by Brnu neměla být věnována pozornost, právě naopak. Podle Lukla potřebuje Brno na kraji prosazovat specifické projekty, které nejdou proti zájmům regionů, mohou fungovat bez problémů vedle sebe. Jejich potřebnost a konkrétní podobu ale zase nejlépe znají starostové brněnských městských částí.

„Je to úplně jednoduché. Když se zeptám Ondry Ďuriše, který je radním Břeclavi, co trápí Břeclavsko, na první dobrou řekne že je to dálnice D55 nebo to, aby Břeclav měla terminál vysokorychlostní tratě. Když se zeptám starosty Brna-Sever Martina Malečka, ten zase hned ví, že Brno trápí chybějící obchvaty městských částí nebo kapacity pedagogicko-psychologických poraden. Volební program máme plný právě takových plánů, sesbíraných přímo z území,“ vysvětluje současný náměstek hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Jedním dechem hned doplňuje, že má jasnou představu i o kraji jako celku. Musí podle něj být dobře dopravně dostupný ve všech směrech a jak autem, tak veřejnou dopravou. Musí být dob­ře připravený na výzvy související se změnou klimatu, musí lidem za­jistit kvalitní zdravotní péči a pocit bezpečí, ať už bydlí v Brně nebo ve Znojmě. Myslet se musí jak na děti a jejich vzdělání, tak na starší spo­luobčany a jejich specifické pro­blémy.

„Nikdo na jižní Moravě nesmí mít pocit, že se na něj zapomnělo. A kdo jiný to může zajistit než starostové, kteří se roky skvěle starají o své obce a už 8 let úspěšně pracují i na kraji. Proto zvu všechny jihomoraváky k volbám a prosím, aby zvážili hlas pro kandidátku číslo 20,“ uzavírá lídr Starostů pro jižní Moravu.

Zadavatel / zpracovatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ