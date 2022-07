Zpětný leasing nemovitosti je poměrně nový termín. Nabízí řešení pro ty, kteří se dostanou do finančních potíží a hrozí jim exekuce majetku. Jak funguje výkup nemovitosti se zpětným pronájmem a kdy jej využít?

Foto: WhitePress s.r.o.

Výkup se zpětným pronájmem

Atraktivní službou se v posledních letech stává zpětný leasing nemovitostí. Jak funguje? Velmi podobně, jako když na leasing pořizujete nové auto. Zaplatíte akontaci, splácíte dluh a jezdíte ve vypůjčeném autě. Jakmile auto zcela uhradíte, stáváte se jeho vlastníkem. U leasingu nemovitosti se uplatňuje opačný postup. Ihned dostáváte peníze za nemovitost, tu nadále užíváte a splácíte dlužnou částku danou úvěrovou smlouvou. Jakmile půjčku zaplatíte, je nemovitost opět ve vašem vlastnictví.

Proč využít zpětný leasing nemovitosti

Zpětný leasing nemovitosti je jakousi záchranou brzdou ve chvíli, kdy jste v nelehké finanční situaci. Nechcete opouštět bydlení, kde máte domov a kde žijete po mnoho let. NaVykup.cz vám umožní zůstat v nemovitosti formou pronájmu. Zpětný leasing vám dává možnost, jak finanční situaci vyřešit bez nutnosti stěhování z domu nebo bytu, který máte rádi. Získáváte dlouhou dobu splatnosti a nízkou výši splátek, které nebudou zátěží rodinného rozpočtu. Jakmile je dlužná částka uhrazena, nemovitost je znovu vaším osobním vlastnictvím bez omezení dispozičních práv.

Výkup nemovitosti se zpětným leasingem

V případě, že využijete zpětný leasing nemovitosti, stáváte se po dobu hrazení splátek jejím řádným nájemníkem se všemi právy. Mimo jiné to znamená, že vám odpadá povinnost údržby domu nebo bytu, nemusíte za nemovitost ani platit pojištění. Nájemné hradíte jako pevnou, předem dohodnutou částku, máte jistotu výdajů po celou dobu nájemného.

Výkup nemovitosti s hypotékou

Službu výkupu nemovitosti a zpětného leasingu můžete využít i v případě, že na nemovitosti váznou zástavní práva z hypotečního úvěru nebo v případě, že je na nemovitost vázáno věcné břemeno. Původní hypoteční úvěr je výkupem ihned splacený a přeplatek mezi zůstatkem původního úvěru a novou půjčkou získáváte na bankovní účet. Splátky se hradí formou fixního nájemného, výše splátky zůstává neměnná po celou dobu trvání nájemného.

Zkušenosti s výkupem a zpětným leasingem nemovitosti

Zpětný leasing byl řešením pro pana Marka, který se dostal do nelehké situace ve chvíli, kdy mu téměř ze dne na den přestalo prosperovat podnikání. V té době měl pan Marek řadu půjček a závazků, které běžně splácel z inkasovaných tržeb. „Využili jsme zpětný leasing nemovitosti NaVykup.cz na rodinný dům v době, kdy nebyla možnost refinancovat závazky jiným úvěrem. Zpětný leasing nemovitosti mi dává možnost dlouhé lhůty splácení a veškerá jednání byla velmi diskrétní. To jsem ocenil, protože žijeme v menší obci a to, že jsem se ocitl ve finančních potížích jsem vnímal jako osobní selhání. Dnes žijeme dále v našem domě, máme nízkou výši splátek i nižší úrokovou míru než při běžném úvěru a podnikání se začíná opět rozjíždět. Ačkoliv ještě nejsem na stejné výši tržeb jako před dvěma lety, přesto věřím, že dohodnutou půjčku uhradím mnohem dříve.“