Zažijte zimní dovolenou na místě, kde animátoři děti zabaví až 12 hodin denně.

Bezpečná a široká rodinná sjezdovka potěší nádhernými výhledy. | Foto: Horský resort Dolní Morava

Nová rodinná sjezdovka i nejdelší sjezdovka v Česku

Horský resort Dolní Morava právem patří mezi špičku zimních středisek v Česku. Objevíte tu nejdelší sjezdovku v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km na jedno rozjetí, ale i novou rodinnou sjezdovkou Vyhlídková s bezpečnou šíří i nádhernými výhledy. Nejen na malé lyžaře tu čeká zábavná trať s klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely. Mamutíkův skipark s novými slalomovými prvky i profesionální lyžařská škola věnující se dětem již od 3 let je součástí komplexní vybavenosti střediska pro skvělou rodinnou dovolenou.

V Horském resortu Dolní Morava si užijete horskou pohodu v alpském stylu.Zdroj: Horský resort Dolní Morava

Dětská herna přímo na sjezdovce

Přímo na dojezdu páteřní sjezdovky nově objevíte dětskou hernu KIDS FUN CLUB, kde si mohou děti během lyžování na chvíli odpočinout a pobavit se podle svých představ. Zábava tu čeká na mladší i starší děti do 10 let. Své děti tu navíc můžete svěřit animátorům a dopřát si tak chvíli lyžování po svém. Pro děti jsou tu připravené prolézačky, stanoviště s klasickými i elektronickými hrami, odpočinkové místo s pohádkami i lego koutek, a to včetně šatny pro odložení lyžařského vybavení, toalet a kuchyňského koutku s občerstvením.

Novou hernu najdete přímo na dojezdu sjezdovky a nabídne také hlídání dětí.Zdroj: Horský resort Dolní Morava

Nejlepší rodinný hotel na horách

Wellness hotel Vista umístěný přímo na sjezdovce je vysněným místem každé rodiny, která touží po skvělém lyžování, pestrém vyžití i hodnotně stráveném času se svými dětmi. Vyhlášené animační programy připraví pro děti až 12 hodin hodnotné zábavy každý den a wellness s bazénem a saunami zahřeje po dni stráveném na lyžích. Kromě bezprostřední blízkosti sjezdovek je hotel obklopený zimními zážitky, které jen tak někde nenajdete. Nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721, Stezka v oblacích, nejdelší bobová dráha v Česku, večerní sáňkování i výborná vybavenost od půjčoven až po restaurace a bary přímo na svahu vás přesvědčí o tom, že Dolní Morava je v zimě tou nejlepší volbou.

Ve Wellness hotelu Vista se animátoři dětem věnují až 12 hodin denně.Zdroj: Horský resort Dolní Morava

Vaše nejlepší zimní dovolená v Česku začíná na www.hotel-dolnimorava.cz. I v zimě se tu projdete po nejdelším visutém mostě na světě Sky Bridge 721.Zdroj: Horský resort Dolní Morava