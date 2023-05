Jedna z nejvýraznějších osobností tuzemské pěvecké scény přichází s recitálem, který volně navazuje na spolupráci s textařem Michalem Horáčkem.

Foto: Kultura města Mladá Boleslav a.s.

“Letitá spolupráce s Michalem Horáčkem měla za následek, že jsem se zamiloval do Petra Hapky.” říká s úsměvem Ondřej, a nepopírá že nemalou část koncertu tvoří šansony právě této autorské dvojce.

V programu zazní ale i písně, které tvořil s pianistou Matejem Benkem. Společně natočili album Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha, které získalo ocenění Zlatá deska. Ruml se také objevuje v Benkově autorském projektu Planety.

„Co je to šanson? Slovo pocházející z francouzštiny, které v českém překladu znamená píseň. Ano. Obyčejná píseň. Měla by tedy být i obyčejně zazpívaná? Ale co vlastně znamlená obyčejně? A nemělo by to obyčejně tedy vlastně znít neobyčejně?“ zatím více otázek než odpovědí si klade zpěvák Ondřej Ruml v projektu Šanson. Přichází v něm s repertoárem písní, ve kterých se za svou pěveckou i divadelní dráhu, jak říká, našel a které považuje za nejdůležitější. „Prvním impulzem zpívat texty jakoby do hloubky a pokoušet se jim vdechnout opravdový život mi byl Horáčkův Kudykam.“ usmívá se Ondřej, přičemž přiznává, že tvorbu a inspiraci zmíněných autorů nelze na koncertech vynechat. Zároveň se ale znovu ptá: „A co vlastně znamená to vdechnout opravdový život? A kde je hranice mezi hraným projevem a skutečným prožitkem? Nebo snad hraným prožitkem a skutečným projevem? Rád bych na to všechno jednou přišel.“

Speciálním hostem tohoto výjimečného projektu bude zpěvačka Lenka Nová. Ta se s Ondřejem Rumlem potkala naposledy na pódiu v rámci úspěšných turné Michala Horáčka Na cestě a Mezi námi, kde jim po boku stál loni zesnulý František Segrado. Dvojice by ráda navázala na tyto koncerty a kromě jiných písní se opět vrátila k hudebním klenotům z dílny Petra Hapky a Michala Horáčka. Na koncertě tak zazní i písně Rozeznávám, První noc v novém bytě, Šaškové počmáraní a Bude mi lehká zem, Všechno nejlepší, atd.

Lenka Nová – zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem. Pochází z Brna, kde začínala se zpěvem v místních rockových kapelách. Poté 12 let působila v kapele Laura a její tygři, s níž odehrála stovky koncertů a vydala několik alb. Od roku 2008 úzce spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh, Český kalendář a v roce 2016 desku Čtyřicítka, kde je nejen interpretkou, ale také autorkou hudby. Od roku 2012 je na sólové dráze. Vydala čtyři sólová alba Nová deska (2003), Psí hodina (2012), Čtyřicítka (2016) a Dopisy (2020).

Ondřej Ruml vystudoval pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka. Věnuje se především koncertování a divadlu. Vystupuje sólově s projektem One Man Show Nahubu, přičemž využívá přístroj looper (smyčkovač) tak, aby veškeré písně mohly vzniknout živě pouze za pomoci jeho hlasu bez doprovodu hudebních nástrojů. Za ryze vokální album Nahubu pak získal nominaci na Cenu Anděl jako zpěvák roku. Dále koncertuje také s jazzovou kapelou Matej Benko Quintet, se kterou natočil kritikou i veřejností ceněné album Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha. Významná je i jeho spolupráce s textařem Michalem Horáčkem na albu Český kalendář, které se dočkalo i mnoha koncertních provedení. Účinkoval v muzikálech i komornějších projektech na různých divadelních scénách především v Praze. Se zpěvákem a hercem Vojtěchem Dykem a dalšími spolupracoval jako člen Street Chorus v projektu Leonard Bernstein: Mass. Jeho zatím posledním divadelním počinem je role Thomase Jeroma Newtona v muzikálu Davida Bowieho Lazarus, kterou kritika ocenila širší nominací na Cenu Thálie za mimořádný herecký výkon.

MIMOŘÁDNÝ GALAKONCETRT

1.června 2023 – Sbor českých bratří

Mladá Boleslav

Matej Benko Quintet & Jihočeská filharmonie

Speciální host: Lenka Nová

Program večera:

YO SOY EL CANTANTE (Hector Lavoe)

POSVÍTÍM TI DO TMY BÁSNÍ (Hynek Koloničný/MIchal Horáček)

NA DRUHEM KONCI ALEJE (David Rotter/Michal Horáček)

POVSTANI MLH A KRÁSNÝCH ŽEN (Michal Šebelík)

HLADINY (Petr Hapka/Michal Horáček)

ŠTVANICE (Petr Hapka/Michal Horáček)

HAVRANI (Petr Hapka/Michal Horáček)

Lenka Nová

NA HOTELU V OLOMOUCI (Petr Hapka/Michal Horáček)

POSLEDNÍ NOC (Jiří Krhut/Michal Horáček)

MĚSÍC (Matej Benko)

WHERE ARE WE NOW (David Bowie)

PRVNÍ NOC V NOVÉM BYTĚ (Petr Hapka/Michal Horáček)

TANTE COSE DA VEDER (Petr Hapka/Michal Horáček)

ŠAŠKOVÉ POČMÁRANÍ (Petr Hapka/Michal Horáček)

ROZEZNÁVÁM (Petr Hapka/Michal Horáček)

Zdroj: Kultura města Mladá Boleslav a.s.