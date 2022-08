75. ročník Pálavského vinobraní klepe na dveře. Třídenní festival v Mikulově proběhne i letos druhý zářijový víkend, tedy od 9. do 11. září 2022. Pořadatelé i letos očekávají návštěvnost v řádu nižších desítek tisíc návštěvníků.

Pálavské vinobraní - z minulých ročníků. | Foto: Mikulovská rozvojová/archiv

Posledních pár dní mají zájemci o Pálavské vinobraní v Mikulově k nákupu permanentky za zvýhodněnou cenu, ta nynější za tisícikorunu totiž skončí posledním srpnovým dnem, cena permanentky na místě se letos vyšplhá na 1200 korun. „Letošní jubilejní 75. ročník je doslova nabitý programem, po předloňské vynucené covidové pauze a loňském ročníku, během kterého se kontrolovala bezinfekčnost, lze říct, že zájem o permanentky na Pálavské vinobraní je letos enormní. Jde vidět, že chuť po kulturních akcích je po rozvolnění stále obrovská a my jsme rádi, že na tradiční Pálavské vinobraní naši pravidelní návštěvníci nezanevřeli i přes navýšení ceny a do Mikulova se opět vrací,“ přibližuje Petra Eliášová, ředitelka pořádající společnosti Mikulovské rozvojové.

Program bude letos rozdělen hned do několika hudebních scén. Amfiteátr jako vždy bude patřit současným hudebním hvězdám, jako je Mirai, Aneta Langerová, David Koller, Iné Kafe a další. Na Náměstí se představí například ALICE & Dan Bárta, Circus Brothers nebo Melody Gentlemen. Žít to však bude i na méně vytížených lokalitách, na horním nádvoří mikulovského zámku to rozpálí Clarinet Factory nebo maďarský Blues Radio Budapest Band, pozadu nezůstane ani Lormovo náměstí, kde v páteční podvečer vystoupí místní kapela Jazzpetit Q. Vinobraní si však nelze představit bez cimbálové muziky, proto se občané i turisté mohou těšit na cimbálové muziky Slovácko, Osminka, Břeclavan, Klaret, Kasanica, Starobřeclavská nebo Píšťalenka.

Milovníci vína dozajista ocení další ročník Národní soutěže vín mikulovské podoblasti, na které se i letos představí stovky vzorků těch nejlepší vín. Bločky k degustaci zakoupíte přímo při vstupu do hlavního zámeckého sálu, kde se soutěž celý víkend koná. A pokud zatoužíte poznat i historii vína či jen zjistit, co obnáší práce a život na vinici, můžete se zúčastnit rodinné soutěže „Po stopách vinaře“. Kapucínská ulice se opět promění ve vinařské městečko, kde vás přivítá na 25 vinařů.

Sehnat ubytování takto těsně před akcí může být pro mnoho přijíždějících turistů problém, proto pořadatelé i při pořádání letošního ročníku zajistili pro návštěvníky dvě stanová městečka přímo v centru Mikulova, další volné ubytovací kapacity pod stan nabízí kemp ATC Merkur v Pasohlávkách, kam je posílena autobusová doprava. „Naše stanová městečka stále hlásí dostupnou kapacitu, proto pokud se turistům nedaří sehnat ubytování, může pro ně být forma stanového městečka dostupnou alternativou,“ zakončuje Eliášová za pořadatelskou společnost.